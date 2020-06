La nova classe social inútil

Ja no es rebutja desdenyosament. Ni se la considera com una fantasia futurística. Al límit, els membres de les 'classes treballadores' del present pensen que a ells no els afectarà. Cras error. La crisi de la pandèmia del Covid 19 ha posat en relleu l'emergència d'una nova classe social als afores del mercat laboral formal. I no es tracta simplement d'un precariat conjuntural atent a tornar a la 'vella normalitat' del lloc de treball, com interpreten alguns tradicionals sindicats de classe (treballadora formal). És una nova classe qualificada d''inútil' per l'espurnejant pensador israelià, Yuval Noah Harari, i que està composta de superflus laborals. Vegem.









En 2013, un estudi de Carl Benedikt Frey i Michael A. Osborne examinava, mitjançant mètodes d'investigació innovadors, les característiques de més de 700 llocs de treball als Estats Units l'any 2010, els quals eren susceptibles de ser automatitzats i robotitzats en els decennis vinents . Els seus càlculs i estimacions parlaven que fins a un 47% dels llocs de treballs serien potencialment substituïbles pels robots o les aplicacions digitals, d'Intel·ligència Artificial (IA) o de Big Data. I és que la IA proveeix d'algorismes sense consciència però que poden fer gairebé de tot millor (més productiu) que els humans.





Naturalment els llocs de treball 'superflus' susceptibles de desaparició més accelerada s'identificaven com els de baixa qualificació i els rutinaris. Només aquells basats en el 'pensament expert' orientat a resoldre problemes per als quals no hi ha solucions reglades o predeterminades es salvarien i fins i tot serien més demandats. Però també serien palmàriament insuficients per substituir aquells excedents. Condemnaríem a aquesta nova classe inútil a l'ostracisme, la pobresa extrema i fins i tot a la seva desaparició física com penosament ens ha mostrat l'eugenèsia induïda pel Coronavirus a les nostres residències de gent gran? Ja se sap que el sistema econòmic local i global segueix conformat per unes relacions diàdiques que estableixen que el productiu és bo i la inutilitat dolent.





Els programes de rendes mínimes garantides (per sobreviure, si de cas) s'han implementat precisament per evitar els processos descrits. No es tracta de polítiques públiques que responguin sensu strictu al dret bàsic a la vida com alguns 'idealistes' anem proclamant des de fa anys en associacions com BIEN . Però ajuden a resoldre situacions de vulnerabilitat social i van en la bona direcció feia la nostra ulterior aspiració de dignitat humana.





Què li restaria per fer a la nova classe inútil? Res impediria als seus membres el seu desenvolupament existencial sense l'exigència de la feina assalariat. Els crítics diran que la seva gènesi seria resultat d'una solidaritat tramposa que només afavoriria ganduls que volen viure de la 'sopa boba' i a costa dels altres. No obstant això, ningú podria negar-los la seva condició de ciutadans de ple dret. Aquells que donen suport a les dictadures dels súbdits, ia les que ara es rebategen eufemísticament com democràcies il·liberals, així com els talibans del neoliberalisme depredador, pugnarían per l'eliminació del propi concepte de ciutadania. Per a aquells d'orientació més fonamentalista, els nous 'inútils' fins neguen la màxima bíblica que "et guanyaràs el pa amb la suor del teu front" (Gènesi 3:19).





Però les dades són tossudes i, tot i els capdavanters de l'ètica de la feina remunerada, no haurien d'ignorar: cada vegada hi haurà menys treball assalariat per a aquells que vulguin prendre autònomament aquesta ruta en els seus projectes vitals professionals. A més, la major part del nostre planeta ja està patrimonialitzat per entitats intersubjectives no-humanes com són els estats i, en creixent mesura, les corporacions. En realitat la utilització dels eficients algoritmes per incrementar productivitat i consum avança de manera instrumental en el control de societats i economies. Aquest és el cas del neofeudalisme que s'expandeix globalment en mode imparable.





A l'escenari de neofeudalisme a què assistim, uns pocs s'entesten a controlar els recursos dels nous "serfs de la gleva" i de la nova classe social inútil. Les tendències en societats com la nord-americana, amb la ubiqua presència i influència dels quatre grans senyors feudals (Amazon, Apple, Facebook, Google), apunten a un nou ordre social. Amb la irrupció de la intel·ligència artificial, els algoritmes i la robotització, considerat el canvi tecnològic en el seu conjunt, els nous senyors feudals corporatius maximitzen la seva maniobrabilitat operativa. No només poden fer anàlisi de màrqueting i estratègies mercantils. Els seus sofisticats estudis d'investigació social superen la capacitat dels que poden dur a terme els organismes públics. Per això les grans corporacions esdevenen cada vegada més poderoses i, per tant, intocables. Jeff Bezos i Mark Zuckeberg ja li parlen de "tu a tu a Trump" (imaginin les seves relacions amb mindundis de tota mena a el front de petits governs nacionals). Davant tal estat de coses, poc poden fer individualment els estats 'sobirans i independents'.





Només un escenari com el que ofereixen els drets socials dels Estats del Benestar i el model social europeu, en el seu conjunt, poden emparar el dret a la vida de subordinats i inútils. L'alternativa bé podria ser, en un futur no molt llunyà, la seva subjecció als interessos creats pels grans senyors feudals. Fet i fet, del que estem parlant és simplement de ciutadania. És precisament la condició de ciutadans la que confereix identitat i llibertat a les gents al Vell Continent. Enfront d'ells el neoliberalisme anglo-nord-americà no cella en procurar-se un futur neofeudal de control mantenint plusvàlues i desigualtat. Hi ha alternatives que poden afavorir que els robots paguin els seus corresponents impostos i que s'implantin taxes impositives a totes les transaccions financeres possibilitadores d'una sana utilitat ciutadana i, per tant, de la societat compassiva. "Com de llarg m'ho fieu", assevera el fidel escuder. Possible és; probable, no tant; ¿Desitjable? Jutgin vostès mateixos ...