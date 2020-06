Jaume Roures posa els ous en totes les cistelles

Hi ha persones que deixen la política per "motius" personals-són pocs- i altres, perquè els seus propis partits se'ls ha tret de sobre per díscols o per portar massa anys en els seus càrrecs. Alguns dels que afirmen deixar la política resulta que segueixen vivint d'ella en les administracions, empreses o organismes públics gràcies a la seva militància política. Diuen que se'n van, però es queden, són incapaços de trencar el cordó umbilical que "alimenta" la seva butxaca i la seva vanitat.





















Deia l'escriptor i polític francès Maurice Barrés que "La política no és assumpte propi ni de filòsofs ni de moralistes; la política és l'art de treure d'una situació determinada el millor partit possible ".





Aquests últims dies, saltava la notícia de la constitució d'una nova plataforma El Institut Sobiranies impulsat per persones que havien deixat la política i com no hi ha prou partits-a al final acabaran sent-ho- vénen a salvar Catalunya com els més autèntics de país. ¿Nova política, amb cares d'abans ?. Això sembla, pels promotors d'aquest projecte de "reflexió" amb publicació digital inclosa.





Els pares de la criatura són Xavi Domènech, el que al seu dia va ser diputat i persona de confiança de Colau, a més de Secretari General de Podem, "a la fuga", i membre de l'executiva dels Comuns. El seu treball va ser un veritable fracàs i això que gaudia de tot el suport de Pablo Iglesias. Quim Arrufat , exdiputat de la CUP, que va jugar un paper important en la formació antisistema, però que en els últims anys va perdre suports en la seva organització. Potser per això i alguna cosa més, ara ja no milita en ella. Un altre cupaire que forma part de el projecte, David Fernández a què tots recorden per les seves discretes samarretes, amenaçar Rato amb una sabatilla i per la seva "emotiu" abraçada a l'aleshores president Artur Mas. Gest que va molestar dins i fora de la CUP.





Dels Comuns que participen a l'Institut Sobiranies està Gerardo Pisarello , diputat i exhome fort de Colau que li ha agafat el gust a la política estatal, però que no vol perdre pistonada a la política autonòmica, per aquell refrany que diu "el que es va anar a Sevilla, va perdre la seva cadira ".





La fugida Anna Gabriel la relació amb el seu partit, no és bona, i també s'ha adherit a la plataforma. Hi ha més expolítics de la CUP i els Comuns. No seguirem donant noms perquè ja s'han publicat.





Els projectes de la plataforma són uns quants, però la pregunta és qui serà el paganini de l'invent?, perquè per fer aquestes coses es necessiten diners i presència als mitjans. Doncs Jaume Roures que és el personatge a què li agrada controlar tot el controlable i sol posar els ous en totes les cistelles que sigui possible, això si que ell pugui dirigir.





Roures que es porta un bon pessic de TV3, pels seus programes, va triar un d'ells, el controvertit FQS, -produït pel Terrat que va comprar fa uns mesos - per presentar el seu nou projecte, dedicant-li bastants minuts. I és que Roures és molt Roures, sinó que l'hi preguntin entre d'altres a la Guàrdia Civil que, aprofitant el seu programa, es va fer entrevistar fa uns quants dies per posar-la a parir. Ho va fer davant dels nassos dels màxims responsables de la televisió, ¿pública ?.





L'Institut Sobiranies, un nou xiringuito polític, camuflat d'espai de reflexió, que ve per dinamitar a algunes formacions, en una jugada que deixa descol·locats uns quants per la disparitat ideològica de la seva composició, i amb un "protector" que juga en totes les lligues.





Deia Cánovas del de el Castell que "No hi ha més aliança que les que tracen els interessos, ni les hi haurà Jama s", això explica el projecte, no ho dubtin.