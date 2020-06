COVID-19 i la salut dels emigrants

A l'ésser dels emigrants un sector vulnerable, de com enfronten la crisi de la Pandèmia i quins polítiques opten els països receptors és un tema de molta preocupació en la comunitat internacional. Paral·lelament als múltiples estudis que es fan sobre els efectes del virus es requereix coneixement dels efectes en el marc de la mobilitat humana per donar suport als sectors sanitaris dels països a prendre mesures que garanteixin no excloure les persones recentment inserides, com a part dels contingents migratoris i també als que estan en mobilitat que poden esdevenir un factor de major disseminació de la pandèmia. Estudis han conclòs, per exemple, que la salut dels emigrants no s'ha focalitzat degudament per a la presa de decisions públiques i la implementació de mecanismes que atenguin les necessitats migratòries.









En un estudi publicat al 2018 de Waleed M. Sweileh amb altres investigadors, amb aportacions de l'Organització Internacional de Migracions, van concloure que efectivament en els últims anys governs, investigadors i defensors dels drets humans han estat inquirint sobre la situació de salut dels emigrants i refugiats, no només pel que fa per mantenir els nivells de salubritat, sinó també com limitar la potencial capacitat de ser portadors de certes malalties que porten als llocs d'origen sinó amb les que tornen quan es donen processos d'emigració de retorn. L'estudi detall sobre investigacions que s'han fet sobre malalties diverses que porten emigrants i dels quals molts d'ells que mai van ser vacunats. Assenyalen malalties com la tuberculosi, hepatitis, Rubiola, malària entre d'altres. Les evidències per igual els van demostrar que la emigrant embarassada tenia encara més complicacions. Això sense tenir en compte que els estudis es realitzen és sobre emigrants que es dirigeixen fonamentalment a països desenvolupats. Suposant llavors que l'impacte tant per al país receptor com per l'emigrant és pitjor en països amb limitacions o menor desenvolupament.

D'altra banda, el seguiment de l'estatus mental de l'emigrant és d'una gran preocupació especialment per a aquells que vénen de situacions de guerra i de conflicte, però fins i tot per a l'emigració regular que també són portadors d'angoixes i preocupacions que es deriven de la incertesa i de la manca coneixement amb relació als reptes que tenen per davant.

D'allí, que l'actual pandèmia obre una major inquietud sobre la sort de milions d'éssers humans que estan en situació migratòria o de refugiats, molts sense accés a la salubritat i menys a sistemes de salut. D'allí la importància de desenvolupar polítiques púbiques que absorbeixin aquesta realitat i el necessari esforç de la comunitat internacional a no desmaiar en el suport a aquests contingents d'éssers humans que es mobilitzen incloent en temps de COVID-19.