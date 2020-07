Una agricultura intel·ligent i transparent

L'Agricultura és un sector de l'economia en què es necessiten enormes dosis d'intel·ligència i transparència. És necessària una Revolució verda. Es deia popularment que, en la vida, ens cal acudir a un metge, a un advocat o a qualsevol altre professional tècnic només en unes poques ocasions, i en canvi tres vegades al dia ens mengem el que els nostres agricultors produeixen. Ara, amb les mesures de confinament, s'ha posat en valor i hem de reconèixer que aquest sector és un element fonamental per a l'Economia i per al desenvolupament humà.









Però, qui vol treballar avui en dia com a agricultor? Ciceró deia que l'agricultura era la professió pròpia del savi i la més adequada i digna per a tot home lliure. Per això hauríem de reflexionar sobre què està passant quan ningú vol treballar en aquest sector i hem de recórrer a cobrir-lo amb la migració. En comptes de subvencionar allò que està obsolet hauríem d'aprofitar les ajudes de reconstrucció econòmica que s'estan projectant per transformar l'Agricultura en Intel·ligent, coneguda com la Smart Farming, que representa el desenvolupament i la innovació tecnològica en el conjunt del sector alimentari. Els canvis han d'anar en aquesta direcció perquè l'Agricultura deixi d'estar basada en explotar a les persones que fugen de la pobresa o la repressió dels seus països d'origen. El migrant és una persona que té els seus drets i cal reconèixer-ho allà on estigui: treballem per un objectiu global de desenvolupament sostenible, i hem de començar des de baix.





Hem superat els canvis en els cultius i la fitogenètica, i ara el sector ha d'assumir la revolució que les tecnologies de la informació poden facilitar. I cal sumar-se a la tecnologia la transparència, que és bàsica per a aquest nou enteniment de la Humanitat. Necessitem l'arribada d'Internet a tots els racons per produir i distribuir, i per a la gestió d'aquests processos calen sensors, actuadors, sistemes de geoposicionament, dades obertes, drons i robots entre molts nous sistemes i eines que transformaran a l'Agricultura en el sector més intel·ligent del nostre sistema productiu.





En paraules de Frans Timmermans, vicepresident executiu de la Comissió Europea, "la crisi del coronavirus ha demostrat com de vulnerables som tots i com d'important és restablir l'equilibri entre l'activitat humana i la natura. Al cor de l'Acord Verd, les estratègies Biodiversitat i Granja a Forquilla apunten a un nou i millor equilibri de la naturalesa, els sistemes alimentaris i la biodiversitat, per protegir la salut i el benestar dels nostres pobles i, a el mateix temps, augmentar la competitivitat i la resistència de la UE. Aquestes estratègies són una part crucial de la gran transició en què ens estem embarcant".





Una Agricultura intel·ligent i transparent no haurà de demanar aigua -be públic segons la nostra legislació- perquè es facilitarà a qui més la necessiti i més bon rendiment aconsegueixi d'aquest bé escàs. Ningú aprofitarà inadequadament els cabals ni traficarà il·legalment amb ells, i ningú traurà un profit de la cosa pública per organitzar guerres artificials entre regions, perquè el que és del comú s'utilitzarà des del criteri del millor aprofitament sostenible. Per a això cal controlar tot el procés, els seus retorns econòmics, els seus plans en el desenvolupament, els contractes i formes de treball i, com no, les condicions de vida i habitatge dels seus treballadors. No es pot consentir que a vegada que demanem ajudes -aigua inclosa- es mantingui als que treballen en condicions infrahumanes, com ha denunciat recentment el relator de l'ONU. I no podem oblidar a l'Agricultura tradicional, que no sol tenir garantits les entrades bàsics com l'aigua de socors, ni mesures que garanteixin la seva supervivència per evitar l'abandonament i el caos ambiental que s'està produint.





L'Agricultura intel·ligent i transparent té un potencial enorme per a la sostenibilitat i la productivitat agrícola si s'enfoca amb una visió global que aconsegueixi un ús eficient de tots els recursos. I el que es fes transparent tindria un efecte molt positiu en els altres sectors i contribuiria al fet que s'eradiqués l'economia submergida que tant de mal ens està fent.





Però el nivell d'implantació a Europa de l'alta tecnologia per a l'Agricultura és encara molt baix, no arribant en el millor dels casos ni a un 24% del que podria ser. Per això la Unió Europea ha de començar a exigir el canvi: deixar el curt termini i treballar amb la mira en aquest futur d'una nova Economia. Aquesta és la veritable Revolució Agrària: un canvi que aporti a el sector agrícola un alt valor afegit amb eines de gestió intel·ligents i transparents.





Els sistemes agrícoles necessiten de noves metodologies de processament, emmagatzematge, distribució i finançament per aconseguir la millora dels rendiments. Sense oblidar reduir l'impacte ambiental recolzant-se en el geoposicionament per relacionar producció amb terrenys, fertilitzants, aigua, humitats i tants elements que cal controlar per a un Medi natural l'equilibri ha de mantenir-se. I no pensem que aquesta nova forma d'Agricultura és per a les grans explotacions: en aquests projectes han d'entrar les de grans dimensions i les explotacions familiars, les de cultiu ecològic i fins als minihorts. Perquè hi ha sistemes i mitjans per unir-se i treballar en comú. Hem de ser promotors d'aquesta nova agricultura perquè no oblidem que és un sector important i necessari per a la supervivència social, i si ho aconseguim serà també un canvi cultural.





Hem de treballar per la creació d'un entorn alimentari saludable que faci que l'elecció sostenible sigui l'opció fàcil, perquè a la Unió Europea van morir el 2017 més de 950.000 ciutadans i ciutadanes de totes les edats per dietes poc sanes. Una dieta saludable i basada en plantes redueix el risc de malalties mortals i en la mateixa proporció l'impacte ambiental del nostre sistema alimentari.





Per contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, la FAO recomana que ens comprometem amb les condicions del clima canviant, i que els sistemes de producció agrícola assumeixin alhora tres desafiaments interrelacionats: augmentar la productivitat i els ingressos agrícoles de manera sostenible; incrementar la resiliència davant els efectes del canvi climàtic, i contribuir a atenuar quan sigui possible. L'Agricultura climàticament intel·ligent ha estat concebuda com a marc per abordar aquests tres desafiaments. Però aquests tres desafiaments no seran efectius si no es encaixen en un sistema global de transparència, perquè les tecnologies de la informació ens situen en una societat oberta. Així tota la ciutadania podrà comprometre amb un sector que és fonamental per a la vida. Perquè ho necessitem per a la nostra alimentació tres vegades a el dia.