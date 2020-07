La resposta sense pal·liatius és 'sí'. Es tracta d'un axioma de què és arriscat escapolir sense qüestionar la convivència cívica en les societats humanes. Emperò, convindria indagar en les formes i els continguts dels deutes perquè, ¿són totes elles assimilables a un únic patró d'exigència ètica?













Segons Wolfgang Schäuble , exministre de finances (2009-17) en els governs democristians d'Angela Merkel, i factòtum a l'Eurogrup que va imposar a Grècia la renegociació del seu deute en 2015, no hi ha distincions de fer. El que s'ha de es paga. Punt.

A la molt entretinguda pel·lícula de el sempre combatent Costa-Graves, ' Comportar com a adults ', adaptació de el llibre amb el mateix títol escrit per gianis varufakis, en aquell temps ministre grec de finances, l'assumpte del deute és el motiu central de la trama cinematogràfica. La posició de l'economista 'maleït' hel·lè és que sí: els deutes es paguen si se li permet el creditor viure per poder dur-lo a terme. En paraules simples, si per pagar el deute s'obliga a endeutar encara més, la possibilitat de posar-se al corrent de pagament és remota. Si no és que, com suggereix en el film algun membre de l'Eurogrup, es venguin els aeroports, ports i altres béns públics grecs al capital privat. I es redueixin dràsticament, és clar, les prestacions socials de la seguretat social als beneficiaris de les classes mitjanes i subordinades.





Els talibans de l'neoliberalisme han rebatejat a l'economista grec com Varoufuck, en un joc de paraules en el qual s'insereix en el seu cognom l'injuriat 'fotut', imprecació per excel·lència de la moderna llengua de Chaucer. L'europeista Varoufakis és odiat per especuladors, homes de negre i troiques d'ortodòxies financeres. Els seus vel·leïtats 'marxistizantes' incideixen en la seva condició de perillós enemic per als màsters of the universe de l'Wall St. novaiorquès i la City londinenca.

El fons de la qüestió incorpora, si més no, d'una doble perspectiva moral i sociopolítica. Si respecte a la primera, i per molt condicionats psicològicament que els dirigents alemanys estiguessin pel record del desastre inflacionari durant la República de Weimar després del desastre de la I Guerra Mundial, no s'ha d'oblidar la sinonímia en el credo cristià entre 'deute' i 'pecat' (Evangeli de sant Mateu, 6: 12). D'acord a aquest prescripció, l'austeritat ha d'imposar la seva implacable lògica i els grecs i altres mediterranis han de penar pels seus pecats malbaratadors de manera inajornable. No valen absolucions de confessionaris a caure en el pecat una i altra vegada. Tal visió ha provocat un ressorgiment dels estereotips entre europeus septentrionals i meridionals altament nociu per al projecte europeizador.

Cal recordar que els propis alemanys occidentals no van aplicar el mateix Diktat als seus germans de la RDA quan el 1990 van decidir comprar els seus marcs sense valor i reconstruir pràcticament des de zero un país que havia comès el 'pecat mortal' del comunisme anticapitalista. El rescat pagat des de 1989 per integrar l'economia d'un país de tot just 17 milions d'habitants va costar a la nova Alemanya 3 trilions d'euros (milions de milions), una quantitat equivalent llavors a tota la suma del deute públic sobirà dels països PIGS (Espanya, Grècia, Itàlia i Portugal).

Els capdavanters de la Europa asocial afavoreixen una societat de mercat on la independència personal prevalgui sobre qualsevol altra consideració. En comptes d'una militància d'hostilitat cap al col·lectiu social, es prefereix una posició d'autosuficiència en clau personal amb una evitació d'obligacions socials. En aquest marc asocial compte en gran manera la insaciable pulsió pel consumisme egoista i l'avarícia aclaparadora, identificats tots dos com inapel·lables motors de l'existència humana i principis guia de tota activitat econòmica. Segons la seminal idea el consumisme conspicu conceptualitzada pel preclar sociòleg Thorstein Veblen , s'apuntava que el capitalisme consumista en què ara ens veiem enfangats faria als ciutadans captius de la indústria de la satisfacció individual immediata. Amb o sense diners.

Per al nostre ministre d'Universitats, Manuel Castells, un dels nostres més reputats sociòlegs internacionals dels últims decennis, juntament amb els malmesos Juan Linz i Salvador Giner, assistim a l'ocàs del consumisme de satisfacció individual desenfrenat provocat per una globalització anàrquica i sense regulació que apunta un model econòmic destructiu amb la nostra estimada Gaia ia la prevalença de l'autointerés en les relacions humanes. El consumisme conspicu s'ha convertit en consumisme envejós i la gent s'endeuten sense Tegua per comprar un SUV més impactant que el dels seus veïns, o per viure en cases suburbanes pagant hipoteques amb principi però amb dubtós fi. I és que el comú majoritari dels ciutadans no disposa d'una quantitat de diners en efectiu per pagar d'una sola vegada les seves adquisicions patrimonials i veure complerts els seus somnis de Hollywood de mansions a l'extraradi de les nostres urbs.





No els desvetllament als lectors com acaba el pols entre Varoufakis i l'Eurogrup el 2015 recreat en la pel·lícula de Costa-Graves. Però és fàcil de col·legir. No passa com amb els happy end de Hollywood, ara reminiscències d'una 'vella normalitat' en pugna per reubicar després de la pandèmia del Covid-19. En l'entretemps, recordem que el mateix Schäuble ha manifestat que en la crisi actual no han de deixar que les decisions sociopolítiques siguin preses pels epidemiòlegs. Paralitzar l'economia durant dos anys tindria conseqüències terribles. Conseqüències devastadores per al que no tenen i ni tan sols poden endeutar-se, oi?