Sense agricultura familiar no sobreviurem a cap pandèmia

Molt malgrat l'aparent victòria de la "revolució verda", de les llavors transgèniques, o del monopoli global de la producció / consum dels agroquímics, moltes famílies es van quedar a l'àrea rural, conreant els seus aliments en solcs llogats o "mini parcel·les ", fins i tot contra la voluntat dels estats empresarials.









A la regió de Abya Yala no hi ha un sol Estat que hagi apostat o aposti per l'agricultura familiar com la seva prioritat política econòmica per a garantir el benestar integral del seu país. Fins i tot Cuba, amb el seu exemplar model educatiu, va eliminar la agricultura del país, deixant els sòls de cultiu abandonats.





La pandèmia del COVID19 ens va trobar als països d'Abya Yala no només amb els serveis de salut deficitaris o privatitzats, sinó també ens va trobar il·lusos en els beneficis per se de la modernitat ... Els diners no és un producte comestible!





El miratge del "benestar" de la modernitat és tan aclaparadora que Un. I jo vam passar la nostra joventut a les ciutats creient que "hi haurà menjar mentre tinguem diners per comprar".

Mai ens qüestionem de qui, on, o en quines condicions produeixen les verdures o productes frescos que vam comprar ... No ... aquestes preguntes no van ser, ni són part del currículum acadèmic ... Vam créixer amb la certesa: "Camperols neixen per conrear la terra, nosaltres vam néixer per estudiar ".





La pandèmia, i el "queda't a casa" global, a molts ens ha sacsejat de les nostres certeses i il·lusions modernes, i ens va tornar al més elemental: l'alimentació com a base de la salut i de benestar. 'L'alimentació sana és una aliada per sobreviure a la pandèmia!





En Abya Yala, molt a pesar de les condicions d'empobriment / desnutrició de les famílies a l'àrea rural, el "queda't a casa" no va ser tan fatal, ni psicològica ni biològicament, com en les zones urbanes ... Nosaltres continuem amb les nostres tasques quotidianes , criant, convivint, cultivant, tornant a el cultiu de plantes medicinals ...





LA PANDEMIA ENS VA TORNAR A LA TERRA





Tornar a l'ètica i estètica de la Terra. La filosofia antropocèntrica i la civilitat moderna ens va allunyar de la Terra a el límit de convertir-nos en éssers anti Terra. La pandèmia va activar en nosaltres, en diferents mesures, el desig de tornar a connectar, tornar a tocar la Terra, conrear enciams a testos ... Potser encara sigui únicament per fer selfie ... Però, no hi ha dubte, la pandèmia ens va tornar a molts a la Terra.





Després d'aquesta pandèmia nostra tasca és Repassar la nostra posició i missió a la Terra, i actuar en conseqüència. Tornar a conrear la Terra, i deixar-nos conrear per Ella és la nostra tasca.

Dinar s'escriu amb "C" de pagès. Els monocultius o agroindústries no conreen menjar per alimentar-nos, sinó, en el millor dels casos, per treure'ns diners. És una de les lliçons de la pandèmia.





Van ser i són les famílies camperoles que ens van alimentar i alimenten, fins i tot en temps de pandèmia, sembrant, cultivant i recollint, fins i tot contra les inclemències de el clima, la insensibilitat dels estats i voracitat dels agro negocis letals.





Les famílies camperoles no extorsionen els estats per aconseguir subsidis o avantatges. No manipulen les regles de mercat, ni destrueixen menjar com les agroindústries per assegurar guanys. Les i els camperols conreen en el silenci i et ofereixen els seus millors fruits.





La nostra tasca com a consumidors supervivents a la pandèmia ha de ser buscar i consumir els productes de les famílies camperoles per estimular i donar suport a l'expansió d'aquesta pràctica productiva. Crec, en bona mesura, la nostra salut dependrà de l'agricultura familiar.





Estats amb sobirania alimentària. Tècnicament l'economia post pandèmia consistirà en enfortir la producció i consum intern. El mercat internacional està ferit. En aquest sentit, els estats nacionals, que històricament van néixer com a estats anti camperols, estan obligats a reconciliar-se amb les famílies camperoles, i impulsar polítiques integrals d'agricultura familiar per garantir salut i alimentació adequada per a tota la població.





La pandèmia va demostrar que els principals aliats dels estats per a la defensa de la vida i de la salut no és l'agroindústria, ni l'empresariat transnacional. Són i van ser les famílies camperoles que no van deixar de conrear la terra, fins i tot en micro sòls llogats, per proveir aliment sa per a tota la població.





El nostre menjar ha de ser la nostra medicina. La pandèmia en Abya Yala va visibilitzar la potència de les plantes medicinals per enfortir el sistema immunològic de les persones.





Per exemple, a Bolívia, amb sorpresa vam ser testimonis de la solidaritat i intercanvi de plantes medicinals entre famílies camperoles organitzades o no, provinents de diferents pisos ecològics. Això amb la finalitat de mitigar la tragèdia de les pandèmies.





En països com Guatemala, el gingebre, la llimona, l'all, la mel d'abella ..., cobren més importància que abans en els cultius i hàbits alimentaris de famílies camperoles ...

Tot això evidencia que l'agricultura familiar és i serà l'aliat imprescindible dels estats per enfrontar futures pandèmies amb òptims sistemes immunològics. L'agricultura camperola ha de ser reconegut i promogut com un dels principals actors de l'economia dels països.