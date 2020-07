Federalisme rústic

Els mesos de confinament han estat propicis a una sobreabundant producció literària. Però potser hagin contribuït també al fet que no es prestés tota l'atenció que mereixien alguns treballs, publicats a l'inici de la pandèmia. És el cas de "Sobreviure al Procés", d'Antoni Bayona, lletrat major de Parlament de Catalunya durant la convulsa legislatura que va concloure amb "els fets d'octubre de 2017". Es tracta en certa manera d'una prolongació de la reflexió iniciada per aquest jurista en "No tot val", on esmicolava críticament la marxa de l'independentisme durant aquell període. Aquesta vegada, el Procés és analitzat amb la perspectiva que dóna el temps transcorregut, per intentar esbossar possibles sortides a la situació de bloqueig creat. I Baiona ho fa amb el rigor i l'honestedat intel·lectual que el distingeixen: sense renunciar en cap moment a les seves conviccions independentistes, però conjugant-les amb un sòlid patrimoni democràtic i amb la seva inefable passió pel dret.













Potser, per la seva condició de jurista i de mestre de juristes, les pàgines més brillants de el llibre siguin les consagrades a esmicolar la sentència pronunciada pel Tribunal Suprem contra els líders independentistes, finalment condemnats per sedició. "Un principi de el dret penal, recorda Baiona, ens diu que cada tipus delictiu s'estableix per protegir un determinat bé jurídic i no un altre. El procés tenia com a objectiu declarat aconseguir la independència de Catalunya i, per tant, si en el seu desenvolupament s'hagués entrat en terreny punible, la resposta hauria de donar-se entre els tipus delictius que protegeixen l'ordre constitucional ". No obstant això, aquest mateix tribunal, no només va considerar que en cap moment es va arribar a desplegar la força requerida per aconseguir tal objectiu, sinó que la veritable finalitat dels encausats era forçar una negociació amb l'Estat. "Amb la sedició, el Tribunal ho té més fàcil". L'astúcia no és monopoli de l'independentisme. La sedició "s'ha confós de vegades amb la rebel·lió, amb la idea que vindria a ser una versió en petit d'aquesta. La sedició és contemplada en el Codi Penal de manera separada de la rebel·lió i protegeix un bé jurídic diferent com és l'ordre públic ". Per aquest motiu la instrucció, primer, i després el propi Suprem magnifiquessin els desordres del 20-S davant el Departament d'Economia o els episodis de resistència a l'acció policial en els col·legis electorals durant el referèndum de l'1-O - no per il·legal constitutiu de delicte. Uns incidents que no podrien ser atribuïts a una "planificació" dels acusats. I que, com a tals, no transformen una manifestació o una protesta ciutadana en un acte sediciós. Sobretot si, imbuïts de l'esperit d'una democràcia avançada, posem el concepte d'ordre públic al servei dels drets i llibertats. "El respecte dels drets fonamentals i llibertats públiques garantit per la Constitució - deia el Tribunal Constitucional en la sentència 19/1985 de 13 de febrer - és un concepte essencial de l'ordre públic".





No obstant això, encara rebutjant el càstig per elevació que suposa la sentència i malgrat la seva innegable rerefons polític, Baiona, bon coneixedor de el món de la justícia, no cau en simplificacions, ni teories conspiratives. La veritat resideix en una cosa que l'independentisme va subestimar i els fets van posar de manifest: el poder judicial és un autèntic poder. I és Estat. El procés el va ignorar i va desafiar. La renúncia de el govern de Rajoy a abordar políticament el conflicte català va situar a la magistratura a primera línia del xoc institucional, amb el sentiment de ser la línia de defensa decisiva de la unitat d'Espanya. La política es declina molt malament des del articulat de el Codi Penal.





No és aquest l'únic anàlisi serena i ponderada que conté el llibre. La dissecció de el moviment independentista i de les seves forces motrius no és en absolut autocomplaent. "No em sembla casualitat que el Procés s'hagi desenvolupat en el context més general d'una crisi de les democràcies liberals (...) La crisi econòmica i financera, els preocupants efectes de la revolució digital sobre el mercat laboral o la incertesa de les classes mitjanes davant d'un canvi negatiu en la seva posició social són factors (...) que comporten una pèrdua de confiança en el sistema (...) i impulsen a refugiar-se en actituds contràries a aquest. És la temptació d'utilitzar la pròpia democràcia (el vot) com una expressió del rebuig a el sistema, amb un component essencialment emocional ". Unes consideracions que porten a Baiona a dir que "no és possible descartar que el Procés sigui una expressió singular d'un fenomen que podríem arribar a definir com nacional-populista". Per descomptat. No és freqüent trobar en el camp sobiranista personalitats capaços, com el nostre autor, de mirar la realitat de front amb semblant valentia. En aquest cas, és cert, buscant un camí democràtic i respectuós amb les lleis cap a la independència. La qual cosa no només és legítim, sinó una cosa que haurien de saludar tots aquells que aspiren a una sortida dialogada del conflicte.





Amb tot, hi ha aspectes de la realitat que Bayona no percep o considera de manera una mica esbiaixat, i que fan que el seu enfocament present llacunes importants. Certament, no és aquest l'objecte del seu estudi, però no caldria perdre de vista que les tendències de la globalització que actuen sobre la societat catalana - i expliquen en gran mesura la deriva d'aquests anys - ho fan també sobre la societat espanyola. No hi ha una Catalunya agitada per les pulsions mundials davant d'una Espanya immòbil i aferrada al passat. Les tendències centralitzadores i les lectures restrictives de la Constitució - que han impulsat en particular els governs de PP - expressen igualment la influència de la globalització. Madrid, entesa com un potent entramat d'elits econòmiques i polítiques, constitueix un potent node global, amb la força d'atracció que confereix la capitalitat d'un Estat. Potser la seva retòrica contra el Procés se'ns faci rància - de la mateixa manera que el relat independentista sembla impregnat de romanticisme. Però, en realitat, estem davant un enfrontament d'interessos i futures ubicacions en disputa molt actual ... per no dir postmodern.





Potser per això, tot i que Baiona insisteix que hi ha un altre camí - pacient i raonable - cap a la independència, no acaba d'explicar per què l'independentisme va escollir precisament el que va escollir. I per què, només a través d'aquest camí, ha aconseguit convertir-se en un moviment de masses capaç de desafiar l'Estat i fins i tot posar-ho en crisi. No va ser un error de disseny que la República esbossada per les lleis de desconnexió fos un règim autoritari. Ni tampoc que els que tractaven de pensar la seva viabilitat com a Estat l'entenguessin com un paradís fiscal. En una societat mestissa com la catalana, l'afirmació d'un donem incapaç de coexistir amb Espanya comporta l'exclusió d'altres identitats. I la supervivència d'un petit Estat de nou encuny, deixat de la mà d'Europa, d'arribar a emergir, no podria mantenir el seu caràcter de democràcia social. Meditant sobre els ensenyaments de la pandèmia, Daniel Innerarity ens recorda que "cada vegada estem menys en un món d'Estats sobirans juxtaposats i més en un espais superposats, connectats i interdependents". ( "Pandemocracia"). "Els béns públics deixen de ser només béns sobirans. Les decisions fonamentals ja no s'adopten en el nivell nacional, que sovint no decideix més que sobre el accessori. En matèria comercial, monetària, fiscal, sanitària o social, les decisions s'han tornat profundament interdependents, el que inaugura una manera de governança que implica no només un reforçament de les coordinacions intergovernamentals, sinó també la constitució d'espais de mobilització i de representació de interessos, de discussió i de debat públic, que transcendeixen els territoris nacionals i les lògiques sobiranes ".





I potser per la mateixa raó, tot i no caure en cap moment en la pretensió que l'independentisme pogués representar el conjunt de la societat catalana, és perceptible a Baiona una certa consideració de "l'altra Catalunya" com una cosa inert i passiu . Reconeix la fractura social, però tendeix a veure a aquesta altra meitat del país com la que encara no han sabut convèncer els independentistes - a la fi i al el cap, els únics que tenen un projecte polític. El problema no és que el Procés no la convencés, sinó que la va expulsar de la catalanitat. En aquest sentit, no deixa de ser curiós que Baiona es refereixi a la tradició catalanista com una derivada de el nacionalisme moderat, defugint un fet històric: el catalanisme modern - voluntat de recuperació d'una llengua i una cultura malmeses, d'integració de la diversitat de orígens i identitats que conviuen a la societat catalana i de compromís democràtic amb Espanya - va existir i va triomfar gràcies a l'esquerra, a la determinació de socialistes i comunistes.





Més enllà d'aquestes reserves, l'esforç d'Antoni Bayona per imaginar vies transitables per a la sortida del conflicte resulta encomiable i convida a la reflexió. Convençut que la celebració d'una consulta seria fonamental per saber del cert on és la societat catalana - i conscient a el mateix temps de la dificultat de trobar un encaix legal per dur-la a terme -, imagina la possibilitat que el Parlament de Catalunya preguntés a la ciutadania, no sobre la independència, sinó sobre la idoneïtat d'impulsar una reforma constitucional que inclogués el reconeixement de el dret a decidir i fixés les modalitats de la seva eventual exercici. Efectivament, no té sentit emprendre semblant procediment sense mesurar el suport social amb què compta. D'altra banda, aquesta fórmula - que deu molt a la inspiració canadenc - subratllaria la nostra severa jurisprudència constitucional, contrària a qualsevol referèndum que pogués derivar en un xoc de legitimitats. Curiosament, al seu dia, davant la Llei de Referèndum de el 6 de setembre de 2017, des del grup parlamentari de CSQP estàvem elaborant una proposta pràcticament idèntica a la que suggereix Baiona. Es tractava d'oposar una alternativa capaç de reconduir - si més no en part - l'ebullició social de moment, evitant així el xoc institucional a què ens portaven les lleis de desconnexió. El desig dels comuns de mantenir una actitud ambivalent davant la convocatòria de l'1-O va frustrar llavors aquella iniciativa. Caldria enterrar aquesta idea? Mentrestant, hi va haver un referèndum il·legal que l'independentisme segueix reivindicant com un moment fundacional. I també hem vist les conseqüències del brexit, que aconsellen molta prudència en el maneig de les consultes populars de caràcter binari, si no es vol empènyer a la societat a un xoc insoluble amb ella mateixa. Tot depèn de al moment.





Com pensem molts federalistes, Baiona considera les dificultats de promoure una reforma constitucional, per a la qual no existeixen avui majories suficients - i que, de totes maneres, costarà molt aconseguir. No per això pensa que no sigui possible avançar útilment, en l'actual marc jurídic, en àmbits tan decisius per a la vida de la ciutadania com la millora de l'autogovern, l'adquisició de competències autonòmiques o la reforma de el model de finançament. Totalment d'acord. I això demostra que hi ha terreny d'entesa pràctic entre l'esquerra i un independentisme moderat. Des de la cultura federal afegiríem, però, una cosa que la pandèmia ha posat en relleu i que es revelarà més cert encara davant els estralls socials i econòmics que deixa al seu pas: la imprescindible cooperació institucional a tots els nivells, no només no disminueix a l' autogovern, sinó que li confereix el seu veritable potencial d'actuació en la proximitat. Nosaltres diríem que, si bé no hi ha majories per a una reforma federal de la Constitució, sí que és possible i necessari avançar en la cultura i les pràctiques federals.





No sé si Antoni Bayona estaria del tot d'acord. Evocant la seva estada al Canadà, diu haver quedat meravellat pels federalistes que desitjaven mantenir unit un Estat plurinacional. Esperem que no sigui víctima d'aquest freqüent miratge que consisteix a veure amb bons ulls als llunyans representants d'un corrent de pensament i considerar que, per contra, la seva expressió autòctona resulta insofrible. Admetem que el nostre federalisme té un aspecte una mica rústic. Ens han donat molts pals i això endureix la pell. Però, si algú ha de seure a discutir fraternalment amb gent com Antoni Bayona, serà molt probablement un federalista.