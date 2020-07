Les barbes del veí

Si els avatars de la pandèmia - i de la seva lamentable gestió per part de la Generalitat - no ho impedeixen, sembla ser que Catalunya tindrà una cita amb les urnes el proper 4 d'octubre. Comptant amb que el Tribunal Suprem certifiqui al setembre la inhabilitació del president Torra, potser és la data amb més consonàncies èpiques per a l'independentisme. Es podria pensar, doncs, que els comicis estan a la volta de la cantonada. No obstant això, en les actuals circumstàncies dos mesos representen tota una eternitat. Una eternitat plena d'incerteses, susceptibles de resoldre en molt diferents escenaris polítics. Deixem les previsions als mestres de les arts endevinatòries i limitem-nos a esbossar algunes grans tendències, ja en curs, que no deixaran de pesar sobre els esdeveniments.





Primera incògnita que pot truncar qualsevol pronòstic: l'abast dels rebrots epidèmics. La situació no està en absolut sota control. Quin impacte tindria sobre l'opinió pública un nou període de confinament, si acabés decretant-? Quines conseqüències sobre una economia ja oscil·lant? I què lectura de responsabilitats polítiques faria la ciutadania? Però hi ha moltes més variables, acumulant com boires que oculten l'horitzó. Ningú dubta que la capacitat de reacció davant els impactes econòmics i socials de la Covid 19 es forja a Europa. Es veuran coronats per l'èxit dels esforços de Pedro Sánchez? Aconseguiran desbloquejar els fons mancomunats de reconstrucció, vencent l'oposició dels Estats "frugals"? I, en aquest cas, hi haurà "lletra petita" en els acords comunitaris, condicionalitats que afectin les polítiques laborals, als fons agrícoles o a les pensions? Dels muntants que es desbloquegin, dels seus ritmes i de les seves característiques dependrà el marge de maniobra de govern d'esquerres per emprendre uns pressupostos, en el marc d'una brutal caiguda d'ingressos i de l'increment de les despeses socials derivades de l'epidèmia. Aquest quadre general - i els seus efectes concrets, que ja seran perceptibles per la ciutadania a principis de tardor - seran forts condicionants del seu comportament electoral. En quin sentit?





Acaben de celebrar eleccions autonòmiques a Galícia i a Euskadi. Tot i que aquests comicis han estat marcats per les seves pròpies particularitats, per les seves tradicions nacionals, per l'experiència de les seves respectives legislatures - i, per tant, qualsevol extrapolació dels seus resultats seria atzarosa -, sí que podem detectar certes tendències generals que , amb tota probabilitat, fluiran també pels solcs de l'especificitat catalana. Uns solcs desalineats pel tosc arada del Procés.





És sabut que, en situacions de neguit, acostumen a manifestar-tendències conservadores en les societats, replecs cap a allò conegut, que es presenta com una aposta per l'estabilitat. Les victòries del PNB i de l'PP gallec deuen molt sens dubte a aquesta pulsió universal. Potser més fins i tot que a la gestió de la qual podien fer gala els executius d'aquests partits. Es tendeix a votar més en relació al que s'espera d'una oferta electoral, associada a poder, que al balanç de la seva acció de govern. Aquest mateix replegament davant la incertesa augmenta les opcions del nacionalisme. Tant a Galícia com a Euskadi, s'ha produït una victòria clara del nacionalisme, tant en la seva vessant més conservadora - PNB i PP, que ha sabut ocupar l'espai d'una dreta galleguista - com en la més plebea, encarnada respectivament per EH Bildu i el BNG.





No obstant això, l'aspecte que mereix major reflexió és el referent al vot de les esquerres. L'actuació de PSOE i UP des del govern de coalició a Madrid no sembla haver influït majorment en l'electorat. Encara que no caldria pensar que això va ser igual a Catalunya: aquí, les opcions independentistes definiran els seus perfils en relació a una actitud més o menys bel·ligerant o conciliadora aquest govern i l'Estat. D'altra banda, els efectes de la pandèmia sobre les condicions de vida de la població seran indefugibles després de l'estiu. En qualsevol cas, hi ha dos trets de les eleccions del 12-J que val la pena destacar pel nexe polític que les vincula. La socialdemocràcia, a grans trets, es manté estable sobre les seves bases tradicionals. Però cal dir que en cap moment es postulava com a alternativa a la dreta: a Galícia tractava de "donar un ensurt a Feijoo"; a Euskadi, pretenia revalidar el pacte amb el PNB des d'una digna posició subalterna. En el fons, l'esquerra hegemònica a Espanya, encara que no pugui confessar-ho, segueix pensant que el lideratge de les nacionalitats perifèriques correspon de manera gairebé natural a formacions nacionalistes. L'experiència dels governs de PSOE i de PP en relació al nacionalisme basc i català sembla avalar aquesta idea. I la dualitat de vot que es produeix en aquests territoris entre les eleccions generals - més propícies a les esquerres d'implantació estatal - i les convocatòries autonòmiques, conforta també aquest sentiment ... així com la renúncia política que comporta. La invocació d'un cert pragmatisme de l'electorat, que evitaria una excessiva concentració de poder en mans d'una mateixa força política, serveix en certa manera de coartada a l'absència d'una oferta política progressista, un projecte federal d'Espanya, capaç de donar acomodament a la seva diversitat nacional. Però, si hi ha un tros entre el federalisme congressual del PSOE i les seves apostes pràctiques a l'hora de dirimir el poder regional, no menys preocupant resulta el paper de Podem.





Molt s'ha escrit sobre la patacada electoral de l'esquerra alternativa. Sens dubte, diversos factors han contribuït al seu fracàs. Les divisions internes, constants a Galícia, i la poca solvència en les institucions han afavorit un espectacular transvasament de vots cap al BNG o l'esquerra abertzale - que s'han projectat com formacions més serioses i organitzades. Joan Carles Moneder lamentava que Podem no hagués consagrat prou esforços a construir un partit - per descomptat, cap opció és sòlida si no té organització, de presència en territoris, sindicats i moviments -, però puntualitzava que l'esquerra alternativa havia podemitzat el BNG i a Bildu . Qui no es consola és perquè no vol. La veritat és que Podem no ha oposat cap alternativa d'esquerres al terreny nacional a aquestes forces ... que, abans a canvi, sempre ha tendit a festejar. El trànsit dels votants d'un espai a un altre ha estat tan massiu com predictible. Ningú ha estat podemitzat. El nacionalisme d'accent social, amb més coherència i millor organització, ha omplert d'operativitat militant un espai polític sobre el qual Podem només havia projectat un tediós "significant buit".





Atenció al que pugui ocórrer a Catalunya, amb un conflicte territorial d'envergadura obert. El resultat electoral pot veure marcat per una combinació de factors d'intensitat impredictible. ¿Fins a quin punt pesaran en l'ànim de l'electorat sobiranista el descrèdit del Govern i les inacabables disputes entre ERC i les successives reconfiguracions de la galàxia convergent? Què reflex electoral tindrà la crisi social? ¿Allunyarà les classes populars de les urnes ... o propiciarà vots enfurismats que portin fins i tot a Vox a Parlament? El PSC no hauria de confiar en què la conjunció de la mala gestió de Torra, l'aurèola de govern progressista i la descomposició de Ciutadans portin automàticament un devessall de vots al calador socialista. Pot donar-se la paradoxa que, enmig de lluites fratricides i d'un ànim general decaigut, l'independentisme revalidi o fins i tot ampliï la seva majoria. Tota la situació, nacional i europea, mantindrà vius el malestar i l'angoixa de les classes mitjanes, que necessitaran aferrar a una perspectiva, encara que sigui un somni. I a això s'ha d'afegir el dolorós empobriment d'àmplies capes populars. Res està decidit per endavant ja que es refereix a un clar avanç del PSC. La seva referència aºl federalisme és la seva gran basa; el realisme del seu discurs en un context social que esdevindrà convuls, potser el flanc més delicat. L'esquerra catalana ha de "parlar bé" del govern de Pedro Sánchez, ha de sostenir-ho i empènyer-quan sigui necessari; però sempre des de la consciència dels estrets marges en què podrà moure en l'actual context de la UE. No serà fàcil explicar aquesta realitat. Queda molt camí per caminar encara en la via de la transformació federal d'el projecte europeu. Abans que es produeixi un gir social decisiu en el seu si, és molt possible que haguem de inspirar-nos en Tsipras, i no en Varoufakis.





Però, més complicat ho té l'espai dels comuns. Ull a les barbes del veí! No n'hi haurà prou amb parlar de la bellesa, just i verd que és el país amb el qual somia l'esquerra alternativa. A l'hora de projectar imatges idíl·liques, ERC és capaç de guanyar a qualsevol. Compte, no anem a podemitzar Junqueras. Cada elecció té una pregunta clau a la qual cal respondre i al voltant de la qual es declinen els programes i es verifica la seva coherència. En aquests pròxims comicis, la qüestió serà optar per un nou lliurament del Procés, potser tenyida de pragmatisme ... o per una majoria vertebrada al voltant d'una renúncia inequívoca a la confrontació, a un esforç de millora de l'autogovern i a un projecte de reconstrucció, en connivència amb el govern progressista de Madrid. Sense una resposta clara al respecte, sense un horitzó propi, necessàriament federal, l'esquerra alternativa corre, aquí també, el perill de ser satelitzada per la força gravitatòria del nacionalisme. I ja hem vist que, davant l'ambigüitat política i la manca d'arrelament, el nacionalisme pot esdevenir un autèntic forat negre.