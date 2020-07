Al nou Junqueras li sobra prepotència

La sortida de pressió per la concessió del tercer grau, als polítics catalans "presos" està sent per a alguns un passeig pels mitjans de comunicació amics, on, en pre-campanya electoral, aprofiten per fer pinya als seus respectius partits.





















A la nit d'aquest diumenge, Oriol Junqueras va ser entrevistat pel director de TV3, Vicent Sanchis, en una entrevista que volia ser de gran calat polític i també un avís per a navegants, cosa que va passar. Junqueras estava incòmode amb l'entrevistador i no va dissimular gens ni mica al llarg de tot el temps d'entrevista. Sanchis està prou marcat políticament com per no generar confiança en l'entrevistat. És clar que, com és el director de TV3 i ha realitzat les entrevistes d'aquest tipus, no hi havia "excusa" per posar a un altre. La guerra entre ERC i els exconvergentes -dividits en diverses formacions- per controlar els mitjans públics catalans és més que evident.





Des del meu punt de vista, la imatge projectada pel líder dels republicans no ha estat bona, per la seva imatge de prepotència exagerada i amb "certs tics" que recordaven els millors temps de l'expresident Pujol, salvant les distàncies del saqueig familiar.





Se li notava a Junqueras que estava incòmode, tot i que donava mostres de ser "el cap". Constantment li deia a Sanchis que el deixés acabar de respondre, quan l'entrevistador li tallava per fer-li preguntes i centrar-lo, ja que aquell, s'anava pels turons de la Garrotxa. Volia explicar Junqueras que aquests primers dies de "llibertat" els havia dedicat a fer política -mai l'ha deixat de fer, que sepamos- reunint-se amb alcaldes i presidents de Lleida, així com altres reunions que volia explicar àmpliament.





El director de TV3 que tampoc estava molt feliç amb l'entrevistat, encara que ho dissimulava molt bé, no va ser capaç de treure-li que les relacions entre els dos partits que governen Catalunya no són bones, aprofitant Junqueras per informar que ell es va quedar a Catalunya perquè era seva obligació fer-ho. No va criticar que els fugits ho fessin. Per donar a entendre el bé que es porta amb Carles Puigdemont, va afirmar que es parlen diverses vegades a la setmana. De què parlaran?. Això sí que va dir no tenir privilegis i que les relacions amb la resta de companys polítics presos són bones. Altres veus afirmen tot el contrari, coses dels polítics que dirien més d'un.





La seva postura sobre un nou pacte després de les eleccions amb el PSC, ha deixat "clar" que això no serà possible i va carregar durament contra els socialistes.





Té molt clar que seguirà lluitant per Catalunya fins a aconseguir la independència, però mentrestant aposta per la mesa de negociació bilateral amb l'Estat.





En tot moment va defensar el treball del seu consellera de Salut, Alba Vergés, en el tema de com està portant la gestió de l'Covid-19, ho va fer tirant pilotes fora perquè a tots els passa el mateix. Pel que fa a la gestió de les residències, tres quarts del mateix. Autocrítica cap.





En relació a la pregunta sobre les properes eleccions, va fer un regat, afirmant que Torra és qui té les competències per convocar-les, però es va deduir que les volia el més aviat possible. Les enquestes que té ERC, els donen un avantatge sobre els seus socis de govern. Per això està molt tranquil, encara que no vol donar la sensació de ruptura amb la resta de partits, plataformes i associacions independentistes.





Mirant enrere, potser en el seu moment, Junqueras va mentir, ara, després de veure l'entrevista i les coses que ha dit sobre la seva bona relació amb Puigdemont, crec que ha tornat a mentir. S'ha convertit Junqueras en un polític professional ?.





L'entrevista, per esperada, no va defraudar als seus seguidors, encara que li va sobrar prepotència, li va faltar humilitat i el seu egocentrisme li està portant a absorbir els gestos del Jordi Pujol en la seva segona etapa.