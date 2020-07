Segons Torra eleccions no, referèndum si

No fa tants mesos, el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra afirmava que quan s'aprovessin els pressupostos convocaria eleccions. La situació era la que era i gairebé totes les formacions clamaven per elles. Els pressupostos es van aprovar, Torra es feia el despistat i l'arribada de la pandèmia, per desgràcia, va ser l'excusa perfecta per dir-li als grups polítics que, davant aquesta situació, era una irresponsabilitat convocar-les. Gairebé tots van entendre la decisió perquè la prioritat era salvar vides.

















"El lideratge tracta de prendre responsabilitat, no posar-se excuses", afirmava l'empresari i polític nord-americà Mitte Romney i així ho va haver de entendre el president Torra.





Aquest dimecres, a la sessió parlamentària de control a el govern, a una pregunta d'el republicà Sergi Sabrià sobre la unitat de l'independentisme, el president Torra ha tornat a plantejar la celebració d'un referèndum d'autodeterminació que podria unir-los a tots, és clar, als independentistes fonamentalment.





Fer aquesta afirmació quan el nombre de persones contagiades a Catalunya és un dels més alts en l'Estat, és realment d'una irresponsabilitat irritant. No crec que la idea hagi estat seva, sinó una estratègia del "fugit" que, en plena cursa electoral, coneixent els resultats de les enquestes que vaticinen el triomf dels seus entranyables adversaris polítics, els republicans de Junqueras, volen posar una bomba a la proa del seu vaixell electoral perquè diguin públicament que no volen un referèndum. Una estratègia que només beneficia, repeteixo, al fugit, que ja l'any 2017, va gravar un vídeo utilitzant TV3 -surt el logotip en el video, la televisió que paguem tots, però de la qual es només es beneficien uns quants, i que ha posat l'interessat en les xarxes socials socials. El contingut d'aquest era el seu discurs / llegat a "tothom" en cas de ser detingut per les "forces opressores" a causa de la convocatòria il·legal de l'referèndum d'l'1 d'octubre. Per cert algú hauria demanar-li explicacions a TV3, els partits polítics i els periodistes.





Puigdemont no ha trobat millor moment per difondre el vídeo en el qual posa a parir a l'Estat, el govern central i denuncia la greu repressió que està patint el poble de Catalunya, és a dir la meitat de la població de el Principat català- cal no oblidar que tots no estan en la línia marcada pels líders independentistes-, que no se'ls oblidi perquè són de memòria selectiva. L'expresident, amb la complicitat dels comissaris periodístics polítics de TV3, havien realitzat el vídeo i que ara ha llançat el interessant en les xarxes socials, curiosament, l'endemà passat de les enquestes que donen la victòria als republicans





La responsabilitat d'un governant és vetllar per tots i cadascun dels seus ciutadans, independentment de les seves crencias religioses, adcripciones polítiques o cultura. Això no està passant amb la posició partidista de el president per delegació que és Torra. La proposta de referèndum no pot ser viable per dues raons: una i principal per la greu crisi sanitària, econòmica i social que viu Catalunya, i dos, perquè les lleis són per respectar-les, no per passar-per l'entrecuix quan no li són favorables i invocar quan creuen que s'han vulnerats els seus drets. La doble vara de mesurar, només s'utilitza, i ja poc, per a la compra de teles.





Potser, veient que als polítics catalans presos que havien de passar 100 anys-segons ells han publicitat tant-només han estat tres , Torra està disposat a aquest sacrifici per passar a la història per haver proposat el referèndum i els republicans dir que no.





El cas és que no es pot anteposar les qüestions partidistes per sobre de la ciutadania, perquè això no és digne de algú que governa un país, clar que ell no ha estat elegit en unes eleccions, sinó pel seu cap a què deu obediència cega.





Deia Mahatma Gandhi, exemple de la lluita pacífica que "és incorrecte i immoral tracta d'escapar de les conseqüències dels actes propis". Així que president Torra, deixi de tirar-li la culpa als altres, assumeixi la seva responsabilitat de tot el que està passant, deixi de cridar tant a Brussel·les i si es pot fer un referèndum com predica públicament, millor és convocar eleccions, sigui el que sigui el resultat per al seu valedor