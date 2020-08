Un indi@ mai traeix als pobles

Recentment a Guatemala mestissos i indígenes van expressar la seva indignació / repulsa virtual enfront del menyspreu i humiliació reiterat a "autoritats / representants" indígenes per part de l'actual President de la República en actes públics.









En rèplica a la indignació viral, el Govern va aparèixer en els mitjans "acuerpado" per una estructura organitzada de representants indígenes que proclamaven: "Nosaltres sí que estem amb el Govern".





L'actitud racista de governants és pràcticament una política pública constant. Durant la Colònia espanyola, els invasors van resignificar / van utilitzar "estructures d'autoritats indígenes" (caps de Capul) per sotmetre i apaivagar intents de revoltes indígenes .... A aquestes autoritats els lliuraven vistosos bastons de comandament que actualment encara els utilitzen gairebé a tot Abya Yala "autoritats ancestrals" com insígnies de poder.





Durant la Colònia també es va construir ideològicament el terme "indi" amb la finalitat de normalitzar políticament en l'aborigen l'esperit i la conducta de vassall.





L'indi no és necessàriament qualsevol indus (natiu de el lloc), sinó aquell individu servil, dòcil, oportunista, lambiscón, obtús mental, dominat pels seus vicis / passions. El indi no es refereix al que biològic, sinó a una manera de ser. D'allí l'advertència reiterada d': "No siguis indi".





La Colònia europea i les repúbliques criolles van mantenir i mantenen a les i els aborígens en condició de colonialitat gràcies a l'eficient tasca de les i els indis els que van impedir tot intent de revolta dels pobles en exercici dels seus drets.





L'índia o l'indi va ser forjat pel sistema educatiu, polític, religiós, militar hegemònic, d'ahir i avui. En els últims temps, abonat també per la "cooperació internacional per al desenvolupament", sistemes de beques acadèmiques i la teologia de la prosperitat.





Durant les últimes dècades, en Abya Yala es van forjar indis i índies, molts d'ells / es professionals, acadèmiques, investigadors, eficients neo doctrineros culturalistes que mai van acompanyar processos soci polítics dels pobles originaris.





Són traslladats pel món per agències de cooperació i sistemes de beques, embolicats en vistosos vestidures / teixits indocolonials (que anomenen ancestrals), i alguns amb bastons (ancestrals) en mà, per satisfer / tranquil·litzar la consciència (etnofágica) del "primer món ", balbucejant alguns salutacions en idiomes indígenes. Depenent de l'auditori, fins s'expressen "radicals" si de cas per arrencar aplaudiments o alguns euros.





Quan les i els aborígens s'organitzen socialment i políticament per emprendre canvis estructurals, el o la índia els invisibilitza en les seves narratives / investigacions. Sigui amb els seus silencis o amb els seus discursos apolítics / culturalistes busquen anul·lar com a subjectes legítims: "No els donem suport perquè no ens van consultar", sol ser l'argument. La apoliticitat és el recurs per agenciar els mitjans de vida. Encara que davant la primera oportunitat política no dubten a aprofitar-ho.





El o la índia, per més que biològicament sigui indígena / aborigen no pot ser assumit com a subjecte indígena perquè manca d'una consciència subalterna amb aspiracions a l'alliberament integral amb els altres.





El o la índia per ser cosujeto indígena requereix d'una redempció decolonial que mati a ell o ella al colonitzador que li habita i fecundi la consciència sociopolítica.





En aquest sentit, ingenu és pensar o indignar-se davant la suposada traïció per part d'alguns "líders / autoritats" indígenes. Primer, perquè són indis o índies, i com a tals compleixen el seu paper ideològic / polític per al que van ser dissenyats. Segon, perquè un indi o índia mai traeix als pobles indígenes perquè com indis mai van ser part dels processos llibertaris dels pobles. Mai van ser compas.