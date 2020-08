Itàlia sotmetrà a test de Covid-19 a tots els viatgers procedents d'Espanya

El Govern d'Itàlia ha informat aquest dimecres que sotmetrà a test de Covid-19 a tots els viatgers procedents de països de risc, com Espanya, Croàcia, Grècia i Malta, segons ha informat el diari 'Corriere della Sera'.













Després d'una reunió amb els presidents de les diferents regions del país en què les parts han abordat la lluita contra la pandèmia de coronavirus i han decidit unificar criteris per evitar el "caos" davant la possible arribada d'una segona ona de contagis, el Govern ha anunciat que aquestes noves mesures estableixen les "mateixes regles per tothom".





La nova normativa estableix que les "persones que desitgin entrar al territori nacional i que en els 14 dies anteriors hagin romàs o transitat Croàcia, Grècia, Malta o Espanya" han de presentar una prova amb resultat negatiu que hagi estat realitzada en les 72 hores anteriors.





Així mateix, els viatgers hauran de sotmetre's a una PCR a la seva arribada al país --si pot ser a l'aeroport-- dins de les 48 hores següents a la seva arribada. D'altra banda, les autoritats han inclòs Colòmbia a la seva llista negra de països els ciutadans dels quals tenen prohibida l'entrada a Itàlia.





Les converses, que compten amb la participació dels ministres d'Assumptes Regionals i Sanitat, Francesco Boccia i Roberto Speranza, respectivament, segueixen endavant i tenen com a objectiu abordar altres qüestions, com la normativa per als llocs turístics i vacacionals.





El Govern ha demanat una sèrie de mesures unificades a tots els territoris i no "solucions disperses" que permetin l'obertura de discoteques i l'autorització de festes a pocs quilòmetres d'altres ciutats que mantenen unes mesures de restricció severes.





Per a això, l'Executiu de Giuseppe Conte ha demanat que "s'estandarditzin" les mesures sempre que es mantinguin les prohibicions de les reunions i es reforcin els controls per fer complir les restriccions. Els ministres també tenen previst demanar als presidents que impedeixin la reobertura dels clubs nocturns.





POSSIBLE TOC DE QUEDA

En cas que les prohibicions no es respectin, el Govern ha amenaçat amb restablir l'obligatorietat de l'ús de mascaretes en espais públics a l'aire lliure, la imposició d'una quota d'entrada en llocs tancats, així com en places i carrers, i prohibir els moviments a partir d'hores determinades.





Des que va començar la pandèmia s'han constatat a Itàlia 251.713 casos de COVID-19, dels quals 13.791 segueixen actius, segons l'últim balanç de Protecció Civil. En l'últim dia s'han sumat altres 481 casos i deu morts, la qual cosa situa la xifra total de morts en 35.225.





En total hi ha 779 pacients ingressats que presenten símptomes, dels quals 53 estan en vigilància intensiva, quatre més que el dia anterior. La regió de Llombardia segueix sent la més afectada amb 97.054 casos confirmats, 102 més que el dimarts, seguida de Piemont, amb 31.956, 42 més que ahir; Emília-Romanya, amb 30.220, 41 més; i Véneto, amb altres 20.801 contagis, amb 60 més.