Bolívia, ¿eleccions per perpetuar el Cop d'Estat?

Quan es creia que les últimes mobilitzacions socials defenestrarien, fins i tot en temps de pandèmia, a el govern de facto de Bolívia, l'elit de el Moviment A Socialisme (MAS) va desmobilitzar i va fer que se li aixequessin la gran majoria dels punts de bloquejos de camins, perquè "ja es va promulgar una llei que fixa com a termini límit d'eleccions generals el 18 d'octubre vinent".









Les últimes mobilitzacions populars, per la seva magnitud i abast territorial, van ser les primeres a la fase post Cop d'Estat. I no eren per exigir eleccions únicament, sinó, sobretot, la renúncia de govern colpista del Añez, ara, entroncat, amb els poders fàctics dels feixistes croats bolivians.





Tornarà a guanyar les eleccions el MAS?

Cap procés electoral, sota un govern dictatorial i feixista, permetrà que els subalterns (¿socialistes?) Guanyin les eleccions. Añez va ser categòrica quan va sentenciar a Sucre, a principis de l'any: "No permetrem que els salvatges tornin a governar".





Per assegurar aquella honesta sentència política, l'autoproclamada va posar com a guardià i President de Tribunal Suprem Electoral, ni més ni menys que a Salvador Romero. No només amic íntim del candidat Carlos Mesa (segon en les enquestes), sinó també "democratitzador" del Cop d'Estat a Hondures (2009) i legitimador de la permanència en el poder de l'elit colpista (Partit Nacional) en aquell país centreamericà.





El govern nord-americà, no només va promoure i recolzar el Cop a Hondures, sinó també va fer d'aquest cop tota una escola per a posteriors cops a Abya Yala. Va contractar i capacitar, mitjançant els seus ONG, i aparells com l'OEA, a potencials "experts tècnics" en legitimar i mantenir governs de facte "ratificats" a les urnes. Salvador Romero és un d'aquests "experts" ensinistrats a Hondures post Cop.





Si la combinació Añez-Romero ja era una garantia perquè "els salvatges mai més tornin a governar", la necessària incorporació al govern de facte dels descendents dels croats feixistes de Santa Creu consolida aquesta aposta. Ara, les i els bolivians ja no són considerats salvatges (persones primitives) sinó bèsties (animals sense drets).





Els animals no han de organitzar-se, no han de protestar, no ha de triar, .... Molt menys ser govern. L'aniquilació física de "les bèsties" ja no serà mitjançant les forces de l'ordre (això crearia més responsabilitats penals a el govern de facte), sinó mitjançant els ciutadans organitzats en comitès cívics i els seus paramilitars ...





Sota el règim dictatorial actual, Bolívia podrà assistir a les urnes moltes vegades ... Però mai reconeixeran com a vàlid el vot conscient. El MAS mai més tornarà a guanyar les eleccions. Añez-Romero-Croats (expressió de l'entroncament oligarquia-Imperi) mai deixaran anar el poder. A Evo Morales no el deixaran entrar a Bolívia. Luis Arce i l'elit masista, si no es porten bé, tindran optar entre la tancada, el desterrament o l'enterrament. En aquest panorama, és probable que el MAS tingui menys temps d'existència legal que el vetust MNR (partit de la revolució del 52).

A Bolívia li apliquen el mètode hondureny





Un. No em creu. Doncs, vinga per a Hondures. Péguele una mirada a la història recent del post Cop made in USA. O pregunti als "sempre derrotats" candidats del partit de la resistència Llibertat i Refundació.





Ull, a Hondures constitucionalment està prohibida la reelecció presidencial. I molt a pesar d'això, els EUA i l'OEA mantenen a el govern dictatorial "reelecte" per fraus electorals. A Bolívia la Constitució permet la reelecció. A més, tenen als croats de Ustachá com la guàrdia pretoniana de el govern de facto indefinit.





A Bolívia, no només està joc la "democràcia electoral". Al país sud-americà s'assaja i prendrà forma la nova geopolítica post pandèmia on els drets humans o "protocols internacionals" estaran supeditats legalment als interessos financers del ferit sistema econòmic que surt famolenc per tot i per tot arreu.





Bolívia, després de les eleccions del 18 d'octubre, coneixerà l'epifania de la bèstia post pandèmia ungida a les urnes fraudulentes.





Per això, l'únic camí que ens queda als pobles de Bolívia és sortir als carrers i les places per expulsar de el poder a el règim colpista, i recuperar l'Estat. Si això no passa abans de les pròximes eleccions generals (18 d'octubre), sobre Bolívia postelectoral plana un panorama molt ombrívol amb aroma a sang indoboliviana.