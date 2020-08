Carta oberta a Belén, la meva amiga negacionista

Us vull parlar d’una collega, molt bona amiga, a la que anomenarem Belén (perdoneu que per òbvia confidencialitat no faci servir el seu veritable nom). És una madrilenyíssima metgessa que treballa des de fa 40 anys ─posem que d’analista de laboratori─ a un gran hospital de la capital. Belén no ha auscultat ni explorat un pacient des que cursàvem junts el rotatori de sisè de Medicina a la UAB. Belén és una persona intelligent, benintencionada i solidària encara que amb un cert grau d’ingenuïtat conspiranoica. Durant la pandèmia de Març-Abril d’enguany, la meva amiga, donada la seva edat, fou assenyadament considerada personal de risc i va haver de teletreballar des de casa. En conseqüència, no ha viscut personalment el drama sanitari i humà del primer brot de la pandèmia. Tot i així, vaig patir un gran ensurt quan el dia 16 d’Agost la vaig veure per televisió a la Plaza Colón enlairant una pancarta de “Médicos por la Verdad” en la que podia llegir-se: “Bote, bote, bote, aquí no hay rebrote”.













El negacionisme no és, ni de bon tros, un fenomen nou. Predominen dues teories. La primera és la del negacionisme extrem que ja s’aplicava a altres malalties ─concepte que directament molts d'ells neguen─ i que no és altra que defensar que el virus no existeix i que les manifestacions clíniques que coneixem no són més que reaccions psicosomàtiques als nostres traumes. La segona, que ha nascut unida concretament a aquesta pandèmia, postula que el coronavirus no és més que una grip lleu i que tot el que ha comportat és degut a que ens han intoxicat amb medicaments i que forma part d’una estratègia dels govern per poder controlar-nos millor a través de les xarxes 5G, que, a més són les responsables de la seva dispersió. Em consta que la meva collega forma part d’aquest segon grup de benintencionats beneïts. No és estrany que fa pocs dies es gent com ella cremessin diverses torres de telefonia mòbil al Regne Unit i Holanda. No els preocupa la flagrant contradicció de no creure en un virus i, al mateix temps, pensar que aquest es dispersa per unes torres o per qualsevol altre mètode. És una altra de les tècniques habituals d'aquests grups, assumir incongruències mentals és seu mètode de treball: són capaços de dir-te que el càncer no existeix i en la mateixa frase promocionar remeis que prometen la seva cura.





Més enllà de l’estupefacció que sento en veure com una collega intelligent i solidària pot haver caigut en les xarxes d’aquesta colla d’eixelebrats negacionistes, el que realment em enfurismar, com a metge, és que hi hagi companys de professió, afortunadament molt pocs, que s’hagin deixat liderar per capsigranys acientífics i hagin abjurat de la ciència. Per això, vaig tenir una llarga conversa telefònica amb la meva amiga i després d’obtenir el seu permís tàcit, li vaig prometre posar sobre el paper els arguments que ja li havia comentat. Ho faria com una carta oberta que publicaria perquè crec que pot ser d’interès pels lectors del diari:





Estimada Belén:





Estem vivim temps convulsos: la pèrdua de prestigi del coneixement científic ha permès la seva substitució per la farsa, per la xerrameca, per la incultura, pel pensament màgic, per la vulgaritat, pel despropòsit i per la demagògia aplicada a la ciència, Són dies en els que els analfabets acientífics es permeten opinar sobre el SARS-CoV-2 i tenen més altaveus mediàtics que els més doctes catedràtics de virologia o els més experts infectòlegs. Temps on els tractaments i les mesures de contenció de la epidèmia dictades pels experts sanitaris poden ser qüestionats per eixelebrats que no saben fer les beceroles. Resulta esfereïdor que aquests grups que semblen enyorar l'edat mitjana ─i en els què es barregen terraplanistes, antivacunes, conspiranoics, antimascaretes, sectes satàniques, neonazis, adoradors d'ovnis, hedonistes àcrates, fetitxistes dels porros, fòbics del 5G i ecologistes que no han vist mai un pollastre─ dominin les xarxes socials instaurant una nova religió que, molt em temo, està tenint més creients dels que hom podia imaginar en una part població desinformada i aterrida.





Sempre t’he tingut per una persona assenyada i raonable, això si un xic advocada de les causes perdudes. Que una metgessa experta com tu defensi idees esbojarrades entra dins de la teva llibertat, però que t’alineïs amb accions que poden fer mal a altres són figues d’un altre paner. Estic dolgut per tres raons.





En primer lloc, m’ofèn profundament que t’hagis afiliat a una secta que s’autoanomena “Médicos por la Verdad”. A Espanya som 160.000 metges mentre que la vostra associació disposa d’uns dos-cents metges. Vol dir que els altres 159.800 metges som “Médicos por la Mentira”. Resulta ofensiu i inacceptable fins i tot el mateix nom de la vostra confraria.

En segon lloc, no entenc res del que dieu. He llegit atentament els vostre manifest i no he trobat ni un sol argument basat en l’evidencia científica ni suportat per arguments clínics. M’estranya que tu, que has rebut la mateixa formació mèdica que jo, t’hagis deixat seduir per persones alienes a la professió amb sofismes més propis de barbers medievals que de clínics entregats a l’atenció mèdica. Em consta que les teves intencions són bones, però la mentida i la bogeria a vegades fan més mal que els virus ARN.





En tercer i últim lloc, m’ha sorprès que hagis respòs a una convocatòria feta per un professor de ioga que diu encarnar el poble, un exentrenador de fitness que odia als mitjans i un antic dirigent de Vox a Barcelona obsessionat contra el nou ordre mundial. M’ha fet somriure veure’t amb una pancarta que deia “Bote, bote, bote, aquí no hay rebrote”. Creu-me, els actuals models matemàtics estadístics estableixen que si continuem així cap a final de setembre hi haurà collapse de l’atenció primària i de la hospitalària. Tanmateix encara em dol més avui que hem tingut que intubar i posar en pron el primer pacient amb pneumònia Covid del rebrot. La pitjor pandèmia no és la Covid sinó la d’ignorància i falsa arrogància dels negacionistes que ens ho posen tot encara més difícil. Em consta que no és el teu cas, però el modus operandi d’algunes de les associacions negacionistes és fer caixa a través de donacions, venda de revistes, subscripcions o publicitat aprofitant la credulitat de bona gent espantada per la pandèmia. Alguns són persones que no creuen el que diuen i que no ho posen en pràctica en ells mateixos. Un exemple clar: el català Josep Pàmies, que factura al voltant dos milions d'euros l'any venent plantes, infusions i fins tot lleixiu per curar tot tipus de malalties, va recórrer a un hospital públic quan va tenir un infart. No és va tractar amb flors de Bach. Altres promotors d'aquestes mentides realment se les creuen com tu. Viviu en una realitat parallela i difoneu les vostres teories de la conspiració tant com podeu, perquè creieu de veritat que esteu fent un favor a la humanitat.





Sé que els difusors del negacionisme ofereixen un missatge reconfortant: Jo t’ofereixo la veritat, això no està succeint i que ens diguin que ens quedem a casa no és més que una eina de control governamental, ja que no hi ha cap perill.





Pots dir-li als teus amics negacionistes medievals que si no creen en el virus vinguin als nostres hospitals i centres de salut a ajudar en els trasllat, les higienes i les cures del pacients infectats. Naturalment, sense EPIs donat que el SARS-CoV-2 no existeix.