Apunts per a l'esbós de la ciutat sostenible al segle XXI

La pressió demogràfica als nuclis urbans i els temes relacionats amb la sostenibilitat mediambiental obliguen a canviar dràsticament els models tradicionals de desplaçament.









L'ús massiu de cotxes impulsats per gasoil i benzina ha de ser substituït per opcions menys agressives amb el medi ambient. En aquest marc, sorgeixen propostes basades en la mobilitat compartida i en l'ús de vehicles basats en tecnologies no contaminants, com poden ser els elèctrics.





La Comissió Europea ha identificat en un recent informe sobre mobilitat quatre grans tendències disruptives que van a transformar el transport per carretera tal com el coneixem. En concret, parla d'automatització, connectivitat, descarbonització i mobilitat compartida. La Comissió pensa que la combinació d'aquestes quatre tendències canviarà radicalment el paradigma actual del transport terrestre, ja que la seva integració reforça l'efecte individual de cadascuna.





L'automatització fa referència als sistemes que són capaços de dur a terme, parcial o totalment, les tasques implicades en la conducció, és a dir, als diferents graus d'autonomia que a poc a poc van sent introduïts és dels automòbils.





Per la seva banda, la connectivitat fa al·lusió a l'ús de tecnologies que permeten el vehicle comunicar-se amb altres vehicles i amb les infraestructures de la carretera. La descarbonització té a veure amb la utilització de fonts d'energia alternatives, com l'electricitat, l'hidrogen, els biocombustibles o el gas natural, per tal de reduir la dependència dels combustibles fòssils i de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.





Finalment, la mobilitat compartida és una estratègia de transport innovadora que permet als ciutadans el fer ús de diferents mitjans de desplaçament de forma puntual, quan li resulta necessari, sense necessitat de posseir-los. Ja és freqüent veure als carrers de les ciutats patinets, bicicletes, motos i automòbils per a ús compartit. També entraria en aquesta modalitat el carpooling o la pràctica de compartir un vehicle privat amb altres persones de manera regular o per a trajectes puntuals.









El terme economia compartida ha estat definit com un mercat de béns i serveis suportat per tecnologies de la informació, que permet als propietaris d'actius infrautilitzats monetizar-los. Exemples d'aquest model són Airbnb, que posa en contacte els propietaris d'immobles amb els candidats potencials a llogar-los, generalment amb fins turístics, o Uber, que connecta a passatgers amb conductors d'automòbils. A poc a poc, l'economia compartida va impactant en la mobilitat compartida, a mesura que els grans agents de el sector estableixes aliances amb plataformes Maas (mobilitat com a servei).





Al parlar de mobilitat com a servei (Maas) ens referim a solucions de transport urbà que estan integrades en una sola plataforma, a través de la qual els usuaris poden determinar la millor ruta a la millor preu, triant diferents opcions entre diferents serveis de transport que uneixen dos punts, tenint en compte informació rellevant en temps real, com pot ser les condicions de l'trànsit, l'hora del dia o la demanda. Una plataforma Maas pot incloure la xarxa de transport públic, els serveis de vehicles compartits (bicicletes, motos, cotxes), serveis VTC, etc. El client accedeix a tots aquests serveis des d'una mateixa app, de manera que no ha de contractar-los per separat.





Les telecomunicacions juguen un paper crucial dins d'aquest esquema com a forma de connectar en xarxa a tots els nodes que entren en joc. La connectivitat en els vehicles, més enllà de subministrar serveis en línia a l'ocupant, es perfilen crucials per a la gestió de flotes en temps real, cosa imprescindible per poder oferir un servei de mobilitat eficient. El control de l'oferta i la demanda, així com del grau d'ús de cada vehicle, són els principals aspectes a tenir en compte.





Aquestes plataformes van proliferant de ciutat en ciutat: Maas Global a Hèlsinki, UbiGo a Göteborg, Qixxit a Alemanya, Moovel -promoguda per l'empresa Daimler-i que opera a diversos països, Beeline a Singapur, SMILE App a Viena, Bridj en diverses ciutats d'Estats Units o Communauto / Bix, al Canadà.





També a Madrid, l'Empresa Municipal de Transports (EMT) ha desenvolupat l'app Maas Madrid, amb l'objectiu d'informar sobre tota l'oferta de mobilitat sostenible a la capital, tant oferta d'EMT, com taxis i vehicles compartits. I no és l'única al nostre país. FreeNow, l'antiga myTaxi, ha anunciat la seva intenció de transformar-se en un proveïdor de mobilitat, amb una aplicació que inclourà l'oferta de patinets Hive, i és possible que més avancin integrin altres serveis de el grup com Share Now (conegut ara com Car2Go, per cotxes compartits), Reach Now (per connectar amb el transport públic), Charge Now (per recàrrega de cotxes elèctric) o Park Now (per trobar aparcament), serveis que fins ara funcionaven de manera independent.