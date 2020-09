Andorra estudia oferir una prova de detecció de l'Covid-19 als turistesº

Andorra està estudiant oferir als turistes una prova de detecció del Covid-19 després de la seva visita al Principat, segons ha explicat aquest divendres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en declaracions als mitjans de comunicació.









Es tracta de "poder garantir a les persones que ens vinguin a visitar la màxima seguretat", ha explicat el responsable de la cartera de Salut de Govern andorrà als representants de la premsa.





Per això hi ha dos elements: garantir que les persones que els atendran "estan lliures de la malaltia" i oferir-los una prova abans d'anar-se'n que els garanteixi el retorn al seu país també sense infecció.





Martínez Benazet ha explicat que, d'una banda, estan treballant amb tests ràpids de detecció d'antigen i, de l'altra, es mantenen contactes per implementar tècniques per fer cribratges més massius.





El ministre de Salut ha manifestat que es tracta d'una proposta que està en fase d'anàlisi, estudiant els mitjans de què es disposaria per poder efectuar les proves als visitants, si es podria oferir a tots o només als que pernoctin al país un mínim de nits.





També s'analitza com es repartirien els costos de les proves entre els agents econòmics que intervenen en el sector turístic i els propis turistes; el que està descartat, segons Martínez Benazet, és que sigui l'Estat qui assumeixi aquesta despesa.





El titular de Salut ha assegurat que s'està parlant amb tots els sectors econòmics i amb els agents socials, realitzant un treball perquè l'objectiu és "estar avançats amb el que pugui venir".





LA SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA

Martínez Benazet ha actualitzat les dades epidemiològiques: des de l'inici de la pandèmia s'han diagnosticat a Andorra un total de 1.215 casos de Covid-19, dels quals s'han recuperat 928 persones, s'acumulen 53 defuncions i hi ha 234 casos en actiu en la actualitat.





El ministre de Salut ha aprofitat per informar que des de l'inici de l'emergència sanitària fins al 31 d'agost s'han realitzat a Andorra 15.232 proves PCR, 31.314 TMA --com la PCR però més sensible-- i prop de 140.000 test serològics de detecció d'anticossos.





"Ho estem diagnosticant tot", ha assegurat Martínez Benazet, cosa que creu necessari fer per seguir mantenint el control de la malaltia.