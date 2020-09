Un mariner l'emprèn a trets amb un tauró per protegir els seus companys a l'aigua

Un mariner dels guardacostes nord-americà va decidir emprendre-la a trets amb un tauró per evitar que ataqués als seus companys, que en aquest moment s'estaven donant un bany al voltant de el vaixell en què viatjaven.









Van ser els propis mariners que s'estaven banyant els que van detectar la presència de l'esqual rondant al seu voltant. Els crits d'alguns d'ells van alertar un mariner que era a la coberta de l'vaixell que, no pensar-s'ho dues vegades, va començar a disparar cap on era l'esqual per intentar fer-lo fugir.









Entre crits de pànic, els mariners que estaven a l'aigua es van anar enfilant a una llanxa propera o al mateix vaixell per evitar un atac del tauró. Finalment, ningú, ni tan sols el tauró, va resultar ferit, encara que segur que molts mariners s'ho pensen dues vegades d'ara en endavant abans de tornar-se a ficar a l'aigua.