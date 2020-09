Brexit, si t'he vist no me'n recordo

Boris Johnson és un tipus peculiar. Però no tant. La seva pretensió política és sostenir el poder polític institucional maximitzant els bàndols i propostes més eficaces per a aquesta finalitat. Una cosa que, realitat, és patró aplicat pel comú dels polítics pragmàtics de les Illes Britàniques i àdhuc del vell Continent.









El seu èxit fins al moment ha estat és indiscutible. Va ser triat alcalde de Londres (2008-2016) i ara és Premier britànic des de juliol de 2019 després de la patètica retirada de Theresa May. Pretén continuar sent-ho, després d'haver sortejat la mort després de contraure el coronavirus. El Brexit, i el seu mínim resultat favorable anti-UE al juny de 2016, li van oferir sobrada munició retòrica per articular tàcticament una majoria dins de el Partit Conservador que rescatés els vells somnis imperials anglesos i apuntalase seu lideratge.





Ara ha presentat una proposta parlamentària que modifica unilateralment l'acord que el govern britànic havia aconseguit amb els negociadors de la UE per pautar la seva retirada de la UE i establir un marc bàsic de relacions bilaterals. I això afecta el molt delicat assumpte de la frontera nord-irlandesa. Johnson ha proposat l'eliminació de l'assumpte del backstop, o salvaguarda per evitar una frontera 'dura' entre la República d'Irlanda i Irlanda del Nord, i proposa ara que Irlanda de Nord formi part de l'espai comú comunitari en condicions diferents a la resta del Regne Unit . Això pot suposar un divorci sense conveni de regulació obert a potencials hostilitats mútues.





Cal recordar que el primer efecte col·lateral podria produir pel que fa a l'esforç conciliador que va suposar l'Acord de Divendres Sant de 1998 (Good Friday Agreement), el qual va ser una fita per aconseguir la pau a la 'illa maragda' davant d'un futur de destrucció que semblava encallat irremissiblement. Tots els partits importants de les dues faccions religioses i polítiques, a excepció de l'DUP (Democratic Unionist Party) que ha vingut prestant els seus preciosos vots a Westminster als governs conservadors, van donar el seu suport a la cessació de la lluita armada. Però els terroristes de l'IRA (Provos, principalment) i els lleialistes paramilitars (UVF, UDA / UFF, 'lluitadors per la llibertat' al protestant nord-irlandès) no van desaparèixer de la nit al dia i les seves activitats polítiques es mantenen latents i amenaçadors.





En el seu conjunt, ja és vox populi quina va ser la principal raó de pes en la majoria mínima de vot popular en el referèndum de el 23 juny de el 2016 a favor de l'abandonament del Regne Unit de la Unió Europea. I no va ser altra que la de recobrar l'èpica i categoria de superpower que va gaudir l'Imperi Britànic després de Waterloo. Poc importa que després del Brexit l'icònic bulldog s'hagi convertit en un gosset faldiller (lap dog) de l'Oncle Sam. Tot hagi estat per guanyar protagonisme en el concert mundial dels països, tot i la monstruosa desnaturalització de tractar de castrar seu europeisme innat.





Pretextant una sobirania que la UE no pot condicionar, com argumenten els durs brexiters malgrat l'existència de gairebé mig segle de convivència en el si de la CEE / UE, ara el Regne Unit podria encarar un escenari més onerós simplement pel que comportaria la burocràcia de les seves transaccions amb els països a l'altre costat de Canal de la Mànega. Paradoxalment, els empresaris britànics pagarien molt més per les despeses de la burocràcia que comportaria les seves relacions exteriors en el marc comercial comunitari, i en comparació amb el 'xec' que el govern realitzava com a contribució neta a les arques comunitàries. Això últim era resultat de ser un país més ric que la mitjana continental, i tot i la inefable pressió que al seu dia va exercir Margarte Thatcher el 1984 pel 'xec britànic' perquè li fessin una rebaixa. Mal negoci.





Però sobre qualsevol altra consideració 'perifèrica', el nou Regne Unit imperial confronta una indefugible realitat com a conseqüència dels efectes de la pandèmia de l'Covid-19. La caiguda del seu PIB en el segon trimestre del l'any ha superat el 20%, la contracció al Vell Continent. El més urgent per als somiadors imperials britànics --etnocentristas anglesos - és precisament visibilitzar un programa plausible de futur econòmic al marge de la fortalesa que li proveïa ser membre de la UE. Fora de la UE al Regne Unit lluitarà en la seva tradicional política de confrontació contra els similars interessos financers i comercials dels països comunitaris (Alemanya i França, principalment). El repte per a l'economia del Regne Unit és que, després del Brexit, no sembla existir aquest full de ruta plausible d'actuació i d'encaix en el (des) ordre global. Això s'agreujaria amb el divorci a la gresca, tot i que Boris agitarà electoralment i en benefici propi les seves abruptes sobiranistes.





Mentre abans érem tots membres de la mateixa club, les coses -gairebé totes-- funcionaven amb un cert grau de previsibilitat i acomodament intern a la UE. Ara creix la incertesa, tot i els lloables intents de l'esforçat negociador Michel Barnier. Però ell segur que és també conscient de la secular anglès manera d'afrontar les negociacions fins al bitter end (final amarg) En aquest cas sembla que l'estratègia ni tan sols segueix les pautes d'aquesta tradicional manera d'arribar a acords. I és que no hi ha interès per ells. Tot indica que en els últims mesos hem assistit a la posada en escena d'una tragicomèdia la desenllaç ja estava escrit. Trist és constatar-ho. Abans tan amics i ara si t'he vist no me'n recordo.