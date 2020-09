Jorge Amado i Els Joglars

La maledicència, la calúmnia, la difamació. Tiri la primera pedra el que estigui lliure d'aquestes culpes o insídies humanes, tan antigues com l'origen dels temps dels éssers humans a la terra. No estic segur si la definició d'aquestes "perletes", cosines germanes de l'enveja, el recel i la denigració, passi per les passions humanes a les quals atribuïm les nostres maldats, o si són simples pilars d'una raquítica constitució moral. D'una manera o altra tots hem experimentat, perpetrat o patit en algun moment de la nostra vida aquest gènere d'accions (i això que ens considerem dins d'una altíssima i irreprotxable condició).









Les famoses punyalades per l'esquena si existeixen i el sentit figurat no les torna menys doloroses. La faula de l'escorpí, que demana ajuda per travessar un riu i acaba matant a la meitat de les aigües al seu benefactora la granota, ofegant-se amb ella, hauria de servir per atribuir els nostres defectes a el regne animal, sense buscar la moralitat evolutiva que ens justifiqui. A el pobre Maquiavel se li encolomen més recomanacions traïdores de les que veritablement va suggerir al seu Príncep.





Hi ha gent que registra els seus actes en una suposada escala de la intel·ligència, on figurar com més "viu", passa per ser més llest (tradueixi com a truà). Carregar els daus, treure de la màniga la carta amagada, escalar posicions trepitjant a persones com a graons, és lògic i natural per a molts. Gairebé no hi ha atleta internacional del ciclisme a què no se l'acusi d'haver-se dopat (o gran boxejador o futbolista). I el pitjor de tot és que en la majoria dels casos la intoxicació que enforteix el triomfador ha estat comprovada, escandalosa.





En anys recents en el panorama internacional vam ser víctimes d'una tergiversació que va provocar una guerra que va atiar als vespers fonamentalistes. En el passat immediat va transcendir que centenars de vols amb suposats criminals terroristes s'han posat en aeroports europeus rumb a presons il·legals sense que els "governs amics" hagin estat assabentats del tràfec d'individus als quals no es respecten els seus drets humans. El discurs doble existeix i ho confirmen fonts dels propis països afectats. Ens anem habituant a conèixer, anys després, detalls espantosos d'accions perpetrades en nom d'una suposada legalitat o d'una autodefensa que només protegeix interessos econòmics.





Encara recordo una brillant entrevista realitzada al'destacat home de teatre Albert Boadella, fundador de fa 9 lustres de el grup català "Els Joglars", que com el seu nom ho indica, emula les gestes dels homes que escampaven els successos més importants de la seva època amb talent , agudesa i gràcia. "Els Joglars" és un referent fonamental de la història de teatre a la península Ibèrica i el seu director ha estat un mordaç crític dels abusos de poder, vinguin d'on vinguin. Ja en l'època de la dictadura franquista va enfrontar una dura censura que li va costar patir un procés penal de què es va sostreure escapant pels murs d'un hospital, i exiliant.





En l'entrevista en qüestió, una de les coses que més em van marcar va ser quan li van preguntar sobre els seus 'malquerientes', que són molts, tant a Barcelona com a Madrid; Boadella, que es considera a si mateix i amb molt d'orgull un "bufó", va respondre que els enemics cal "conrear" amb les nostres accions afirmatives i pràcticament "regar-los" quotidianament, com a una flor. Per a ell, els seus detractors són una bona indicació que la seva tasca és creativa, tan constructiva que l'enveja despertada pel seu èxit l'ha tornat un objectiu de les crítiques més baixes que pot rebre un director independent. Això em fa recordar un adagi que se li atribueix a Cervantes, encara que s'al·lega que mai ho hauria escrit, quan suposadament li recorda el Quixot al senyor Sancho, que si els gossos borden "és perquè anem caminant".





El tema és propici per compartir amb vostès la traducció que vaig fer d'uns textos plens d'agudesa i mordacitat. Es tracta d'uns bells fragments en prosa del gran escriptor brasiler Jorge Amado. Vaig tenir l'ocasió de trobar-li diverses vegades en les meves èpoques carioques; el seu tracte esquitxava la generositat i l'enginy propi dels "bahians", els ciutadans de Salvador, una de les capitals de la corona portuguesa a Amèrica de sud. Allà té la seva seu un dels cultes espirituals més poètics i vitals del món: el candomblé. Aquest cos de creences "importat" pels esclaus africans a el continent americà és un dels elements fonamentals de la cultura popular de Brasil contemporani. Allà, a tocar d'un dels barris colonials millor preservats vaig conèixer a la "Mae Minininha" del Gantois, considerada una "Orixá", deïtat respectada en les dues ribes de l'oceà. "Mae Minininha" -la traducció és "Mare Nena" - va protegir i va inspirar espiritualment la carrera de molts músics, pintors, poetes i escriptors, entre els quals es comptava el propi autor de "Donya Flor i els seus dos Marits".





Els deixo amb uns fragments de la seva formidable enginy:





DELS ENEMICS

Li tinc horror als hospitals, els freds corredors, les sales d'espera, avantsales de la mort, i més encara, als cementiris on les flors perden el seu vigor; no hi ha flor bonica al cementiri. No obstant això, posseeixo un cementiri personal. Jo el vaig construir i vaig inaugurar fa alguns anys, quan la vida va madurar els meus sentiments; en ell enterrament a aquells que vaig matar, és a dir, a aquells que van deixar d'existir per a mi, a aquells que van morir: els que un dia van tenir la meva estimació i la van perdre. Quan un tipus va més enllà de tots els límits i de fet m'ofèn, ja no em enuig, no em poso furiós amb ell, no em barallo, no curt relacions, ni li nego la salutació. El enterrament en la meva cementiri "en ell no hi ha tombes familiars o túmuls individuals; els morts jeuen a la fossa comuna, si promiscuïtat ordinària, si grolleria. Per a mi el fulano va morir, va ser enterrat, faci el que faci ja no pot fer-me mal. Rars enterraments "encara sort" d'un pèrfid, d'un perjur, d'un deslleial, d'algú que va faltar a l'amistat, va trair a l'amor i va actuar interessadament, fals, hipòcrita, arrogant; la impostura i la presumpció m'ofenen fàcilment. Al petit i lleig cementiri sense flors, sense llàgrimes, sense un polsim de saudade (tot just traduïble per nostàlgia), es podreixen uns quants subjectes, unes poques dones, a uns i a altres les vaig escombrar de la memòria, els vaig treure de la vida. Trobada al carrer a un d'aquests fantasmes, m'aturo a xerrar, escolto, corresponc a les frases, els salutació, els elogi, accepto l'abraçada, el petó fratern de Judes; segueixo endavant, el tipus pensa que em va enganyar una vegada més, no sap que està mort i enterrat.





DE L'ENVEJA

No envejo a qui vulgui que sigui. La riquesa, el talent, l'èxit, la glòria, del meu proïsme i del distant no em afligeixen; sóc capaç d'expressar admiració, d'aplaudir, d'entonar lloes, i transportar en camines, com en processó; m'agrada fer-ho. L'èxit d'un amic és el meu, i no cal que sigui un amic, n'hi ha prou que sigui un paisà, Bahia, brasiler, i de vegades, ni això; n'hi ha prou que li descobreixi talent, vocació. M'alegra deparar-me amb un poeta, amb un novel·lista jove, debutant d'inspiració veritable, perquè surto a anunciar immediatament l'esdeveniment. Immune a l'enveja, em sento lliure per a exercir l'admiració i l'amistat, quina bellesa! Res més trist que algú que pateix amb l'èxit dels altres, que és esclau de la negació i de l'amargor, que baveja enveja, i s'arrossega en el menyspreu, un infeliç.





DE LA CRÍTICA

Cap dels meus detractors, tants que no perden l'ocasió per parlar malament de mi, saberuts, la missió crítica és negar qualsevol valor als meus llibres; cap d'ells coneix tan bé les meves limitacions d'escriptor que jo mateix; d'elles, tinc plena consciència. No permeto que em il·lusionin els oripells o els confetis. Sé també, amb certesa, existir en les pàgines que vaig escriure, en les criatures que vaig crear, una mica imperible: l'alè de la vida de poble brasiler. No càrrec vanitat, ni presumpció. Si orgull.