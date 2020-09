El Gremi d'Hotels de Barcelona demana un rescat d'entre 450 i 500 milions d'euros per sobreviure

"La situació del sector hoteler és dramàtica i bé es pot dir que no s'havia viscut res d'aquesta mena des de la guerra civil" ha dit el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Mestre en una trobada amb els mitjans informatius en què ha fet un balanç de la repercussió de la pandèmia sobre aquesta activitat econòmica.









Durant els sis mesos de nul·la activitat es van perdre fins a 850 milions d'euros en ingressos i la campanya estival ha estat desastrosa, amb un 75% dels establiments tancats i el 25% restant, amb una ocupació d'entre el 10 i el 15%. A l'agost hi va haver un total de 3.2000 clients, mentre que en el mateix mes de l'any anterior es van registrar 58.000. De 30.000 treballadors només han pogut recuperar el seu lloc 3.500 i el seu futur és incert perquè l'activitat firal i congressual està completament parada i tot fa pensar que alguns dels hotels que han obert les seves portes, es veuran possiblement obligats a tancar-les de nou.





Aquesta situació obliga al Gremi a demanar a les autoritats un pla de rescat amb aportacions directes als hotels que permeti no i a recuperar ingressos, sinó simplement sobreviure i que es xifra entre 450 i 500 milions d'euros. També proposa una ampliació dels ERTO com a mínim fins a la Setmana Santa de 2021 i una àmplia exoneració / o moratòria d'impostos i taxes, amb rebaixes en l'IVA i l'IBI, a més d'un ajornament en l'amortització de capital de préstecs i hipoteques de dotze mesos i la continuïtat de les mesures extraordinàries per al pagament de lloguers dels locals de negoci.





El president va recordar que el sector hoteler representa del 4 al 5% del PIB de la ciutat i que els impostos que paga aporten anualment més de 340 milions d'euros.