Bo Jo i el revòlver de la UE

Segons l'inefable Boris Johnson la UE disposa d'un revòlver a sobre de la taula de les negociacions del Brexit. I ho està utilitzant per acovardir el govern britànic i imposar la seva voluntat en els assumptes que regulin el divorci entre el Regne Unit i la Unió Europa.









El patètic victimisme de Bo Jo i els seus adlàters en el Partit Conservador difícilment camufla la seva veritable posició, com és la d'evitar qualsevol compromís amb les autoritats comunitàries que pogués facilitar una coexistència comercial després del s'esqueixi de Canal de la Mànega en dues zones encaminades a la seva inevitable confrontació.





Johnson reclama la recuperació de la sobirania britànica perquè la Cambra dels Comuns decideixi. I amb això n'hi hauria prou per trencar l'acord que ja havien signat legalment les dues parts involucrades en la negociació. De tal manera, Bo Jo podria salvar políticament la seva pròpia cara (dura). Cal recordar que el principi de la supremacia parlamentària britànica, fruit de la Gloriosa Revolució de 1688, estableix que les lleis aprovades pel parlament de Westminster s'incorporen a la Constitució no-escrita britànica ipso facto.





Tal principi constitucional de la sobirania parlamentària legitimaria políticament al primer britànic. Tan sols ho impediria un 'cop de mà' conspiratiu com el que va patir la totpoderosa Margaret Thatcher per part dels seus propis coreligionaris de partit a finals de 1990, i que el va fer dimitir després de més de vint anys com a primera ministra. Per a això es requereix una majoria parlamentària alternativa, fos fins i tot per la mínima del 50 + 1 per a fer-lo efectiu.





Els expresidents conservadors John Major, David Cameron i Theresa May, minoritaris en el propi partit Tory, animen els diputats conservadors a que votin contra les intencions de Johnson de no respectar els acords signats i no convalidin així la decisió de trencar unilateralment els acords subscrits amb la UE. A ells també s'han sumat els vots de l'oposició laborista i de les seves anteriors presidents Tony Blair i Gordon Brown. Però Johnson, en línia amb la cultura de la adversarial politics sap que el seu futur polític depèn del seu antieuropeisme i el seu reclam sobirà d'una Gran Bretanya com superpower global, per molt que es bressola qual gosset falder a la falda de l'Oncle Sam.





Aquesta cultura política és certament forana als principis conformats per la nostra comuna patrimoni civilitzador europeu. A Espanya, per exemple, se segueix aplicat (¿potser cada vegada menys com il·lustra Pau Casado i la renovació de el Consell de Poder Judicial?) La màxima de verba volant, scripta manent , expressió llatina que remarca la conveniència que a les paraules no es les porti el vent. Sovint succeïa el que s'ha acordat de paraula no només era immutable, sinó que constituïa el preludi pràctic de la seva formulació per escrit i comportava les implicacions que corresponien per la seva posada en vigor. Però el cinisme britànic representat per Bo Jo es concilia malament amb la idealitzada conducta de la hidalguía cervantina.





És a dir que ens encaminem cap al bitter end, si la improbable rebel·lió dels diputats conservadors no ho evita. El punt bàsic de discòrdia, segons al·leguen Johnson i els seus brexiters, és que el govern britànic no pot atenir-se a les normes comunitàries fiscals, laborals, socials o ambientals en correspondència amb l'establiment de l'eliminació total de quotes i aranzels als productes britànics importats en els països UE. És a dir, que es reclama llibertat total de mercat per als productes britànics sense atenir-se a les regulacions comunitàries establertes, i per les quals es regia el Regne Unit com anterior membre de la UE.





A més, i com assenyalàvem en un anterior article, un autèntic dilema per als antieuropeistes conservadors està en l'assumpte d'Irlanda de Nord. Com s'han encarregat d'advertir fa uns dies destacats polítics demòcrates nord-americans al Ministre d'Afers Exteriors britànic, Dominic Raab, qualsevol tractat entre els EUA i el Regne Unit seria rebutjat per ells en el procés de divorci amb la UE si fa perillar l'Acord de Divendres Sant. Cal recordar que el Good Friday Agreement va ser una fita per aconseguir la pau a l'Illa Esmeralda davant d'un futur de destrucció que semblava encallat irremissiblement. Tots els partits importants de les dues faccions religioses i polítiques, a excepció del DUP (Democratic Unionist Party) que ha vingut prestant els seus preciosos vots a Westminster als governs conservadors, van donar el seu suport a la cessació de la lluita armada. Però els terroristes de l'IRA (Provos, principalment) i els lleialistes paramilitars (UVF, UDA / UFF, 'lluitadors per la llibertat' al protestant nord-irlandès) no van desaparèixer de la nit al dia i les seves activitats polítiques es mantenen latents i amenaçadors.





Al pas, permeteu-me el lector un suggeriment de lectura que mostra descarnadament la sinistra realitat que van ser els anomenats anys de The Troubles i que és una crònica vigorosa d'un periodisme excepcionalment valent i rigorós: Say Nothing de Patrick Radden Keef (ara també publicat en castellà ). Apassionant lectura per a l'autor d'aquestes línies durant el confinament.





A la ruleta russa negociadora entre el Regne Unit i la Unió Europea s'utilitza un revòlver que Bo Jo diu que està carregat i preparat per disparar i trencar a país britànic. Potser hauria de mirar a la seva pròpia cartutxera.