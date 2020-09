Ginsburg, la convicció del feminisme

Ens ha deixat Ruth Bader Ginsburg. Les seves contribucions per fer avançar les causes del feminisme i la justícia social als EUA han estat admirables. Al llarg de la seva dilatada carrera va pugnar com a jurista i magistrada per avançar la vella aspiració de Thomas Jefferson que tots els humans són creats iguals.









Quan Sandra Day O'Connor es va apartar de la Cort Suprem el 2006, la jutgessa Ginsburg va romandre com la única dona en la Cort Suprema , després del seu nomenament l'any 1993. La jurista nascuda a Brooklyn en el si d'una modesta família jueva, ha estat una icona en la lluita per la igualtat legal de gènere. I ho va fer en un tribunal compost de president i vuit membres que, en els últims temps, han flirtejat amb la tendència conservadora de la política americana. En el passat no sempre va ser així. Les seves decisions han estat en ocasions decisives en l'enjudiciament de causes que han conformat d'una manera progressista la cultura cívica i política dels nord-americans. Tot i la singularitat en el nomenament dels seus membres (elegits amb el consentiment del Senat a proposta de la Presidència i amb mandat vitalici), la Cort Suprema ha encarnat com a tribunal de més rang un poder determinant, per exemple, en l'avanç dels drets civils i la sancione lleis emblemàtiques com la que emparava i despenalitzava el dret a l'avortament ( Roe v. Wade ).





Potser es presta una menor atenció a la crucial importància que la US Supreme Court posseeix en l'entramat institucional dels EUA. Com ja va observar Alexis de Tocqueville, el funcionament dels checks-and- balanços (controls-i-contrapesos), fonament institucional de la república federal nord-americana, tractava de protegir la societat no només contra l'opressió dels seus governants, sinó també de unes parts de la societat contra les injustícies comeses per altres parts.





En la lluita de l'opressió dels més vulnerables i, especialment, en el paper subordinat de les dones en els EUA, la jutgessa Ginsburg va destacar en singulars processos judicials i iniciatives cíviques com la fundació el 1972 de la secció de drets de la dona a la Unió Americana per les Llibertats Civils . Des d'aquesta plataforma va batallar incansablement per a la igualtat plena entre homes i dones. Va ser coordinadora de sis dels més destacats casos davant la Cort Suprema dels Estats Units, cinc dels quals van prosperar segons els seus arguments i expectatives. Va utilitzar efectivament el dictamen previ de la pròpia Supreme Court que tractar a una dona de forma diferent a un home violava la Constitució i era il·legal ( Reed v. Reed ).

A més de la força de la seva convicció feminista, Ruth va votar en contra de la pena de mort ia favor dels drets dels homosexuals. Respecte a la pena capital va qüestionar, per exemple, l'evidència de la manca de simetria territorial en l'execució de les sentències. Així, si eres un afroamericà i cometies un delicte en un comtat de Louisiana les probabilitats que et sentenciessin a mort eren altes, mentre si ho perpetravas a Minnesota la pena de mort era una possibilitat pràcticament inexistent.





Abanderada dels drets dels col·lectius LGBTQ , va recolzar les sentències que rebutjaven la Esmena 2 anti-gai de Colorado. El cas de l'Amendment 2 aprovat el 1992 a Colorado, va atreure un gran interès públic ( Romer v. Evans ). La norma prohibia en aquest estat l'aprovació de lleis de les que podrien beneficiar-minories per la seva orientació sexual, en els sistemes de quotes per discriminació positiva (affirmative action). L'opinió pública gai i lèsbica va reaccionar a l'Esmena 2 amb un boicot Colorado, després de les ordenances antidiscriminació que s'havien aprovat a Aspen, Denver i Boulder. El conflicte va finalitzar quan la Cort Suprema dels EUA va anul·lar la llei en 1996, època en la qual el redactor d'aquestes línies residia en aquelles terres de les Muntanyes Rocoses.





Pel que fa a el cas Lawrence v. Texas el 2003, i altres lleis que criminalitzaven la sodomia a l'estat texà, la Cort Suprema amb l'activa intervenció de la jutgessa Ginsburg va establir que s'havia interpretat massa estretament l'interès de la llibertat. La majoria va considerar que les pràctiques sexuals consentides formaven part de la llibertat protegida per el per la Catorzena Esmena de la constitució nord-americana. La sentència va comportar l'anul·lació de totes les lleis similars existents als EUA, inclosos aquells estats que penalitzaven les pràctiques homosexuals consentides realitzades en privat.





Per a aquells lectors que puguin tenir accés, és altament recomanable i instructiva la visió del documental RBG . L'empremta de la jutgessa Ginsburg ha revitalitzar en aquests insidiosos temps de populisme xaró i pretesa tornada als valors de l' 'ordeno-i-comandament' patriarcal i masclista.





Requiescat in pace, Ruth Bader Ginsburg