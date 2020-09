Manifestos vergonyosos

En massa ocasions, l'esquerra subestima la importància de les batalles culturals. I és un error, perquè aquestes batalles no només defineixen els contorns d'una època: a través d'elles, s'instal·len en l'imaginari col·lectiu els diferents models de societat en joc. Molt més fins i tot que a través de la confrontació dels programes, sempre contingents, dels partits que es disputen el poder. Valgui aquesta reflexió d'acord amb dos esdeveniments aparentment dispars, un literari i un altre polític, esdevinguts aquests dies.

















Acaba d'editar-se a Espanya "El consentiment", una narració autobiogràfica de l'escriptora francesa Vanessa Springora, publicació la qual ha tingut un enorme impacte en el país veí. El relat no pot deixar al lector indiferent. Ens parla de la traumàtica experiència de l'autora quan, adolescent, tot just complerts els catorze anys, va ser seduïda pel llavors escriptor d'èxit Gabriel Matzneff, que en aquell temps sobrepassava els cinquanta. Una relació sentimental que, lluny de ser una passió única, s'inscrivia en una llarga llista d'adolescents que havien passat pel llit d'aquest autèntic depredador sexual, hàbil per detectar noies en situació de vulnerabilitat familiar i personal. Resulta tremend l'impacte de semblant relació en la vida d'una jove la personalitat de la qual està en formació i que és iniciada en la sexualitat des de la dominació i el control. La història de V - així s'identifica a si mateixa l'autora -, declinada sense escarafalls ni efectes literaris, dóna compte dels duradors estralls psicològics causats per una experiència que una adolescent no està en condicions de processar i que l'arrossega a un destructor remolí emocional. Cal dir que Matzneff no ocultava precisament les seves inclinacions pedòfiles. El seu llibre "Els menors de setze", que va causar gran enrenou i va propulsar la seva carrera literària, exaltava la voluptuositat de la sensualitat adolescent que, als seus ulls, s'oferia als adults. D'altra banda, les seves escapades a Manila per gaudir de nens d'onze o dotze anys en un país convertit en destí de turisme sexual, eren fart conegudes en els salons parisencs. És impactant com, si és primera trobada sexual amb una desconcertada Vanessa, la seva amant la sodomiza dient-li: "Com si fossis un noi".





Però aquests abusos només podien prolongar i multiplicar-se en un marc permissiu. I la intel·lectualitat francesa de la dècada dels 70 i els 80 ho era. La sexualitat escandalosa era una mena de valor afegit al reconeixement d'un artista, que fins i tot podia exhibir-la com a font d'inspiració i estímul creatiu. En determinats ambients, maig del 68 havia deixat com a principal record un "prohibit prohibir" que molt aviat es revelaria més liberal que llibertari. Així doncs, una adolescent fascinada pels llibres passa, sense transició, de veure a si mateixa com l'aneguet lleig de l'institut a ser cortejada per un autor famós -que presumia fins i tot de gaudir del favor de el president Mitterrand, conegut per la seva afició a les lletres-. La relació no podia ser més desigual. El suposat "consentiment" de la jove - Matzneff va arribar a publicar les cartes que ella li va dirigir com a material literari -, no pot amagar l'abús, la manipulació, el control i la tortura psicològica per part de qui gaudeix d'una indiscutible posició de poder .





No obstant això, aquest "consentiment" - que fa a la víctima única responsable de tot el que li passa - va ser àmpliament reconegut i avalat per la més destacada intel·lectualitat progressista d'aquells anys. "A finals dels anys setanta, un bon nombre de diaris i d'intel·lectuals d'esquerres havien defensat públicament adults acusats d'haver mantingut relacions 'culpables' amb adolescents. El 1977, "Le Monde" va publicar una carta oberta a favor de la despenalització de les relacions sexuals entre menors i adults (...) La signaven i donaven suport eminents intel·lectuals, psicoanalistes i filòsofs de renom, escriptors al punt àlgid de la seva carrera, la majoria d'esquerres. Apareixien, entre altres, els noms de Roland Barthes, Gilles Deleuze, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, André Glucksmann, Louis Aragon ... El text protestava contra la presó preventiva de tres homes que estaven pendents de judici per haver mantingut (i fotografiat ) relacions sexuals amb menors de tretze i catorze anys. Entre altres coses, deia: "Una presó preventiva tan llarga per a la instrucció d'un simple cas de "moral", en el qual els menors no van ser víctimes de cap tipus de violència, sinó que, molt al contrari, han precisat davant els jutges de instrucció que havien consentit a aquests relacions (tot i que ara la justícia els denegui el dret al consentiment), ens sembla d'entrada escandalosa ". (Altres figures rellevants, com Marguerite Duras, Hélène Cixous o Michel Foucault, van refusar però sumar-se a aquesta campanya).





Gràcies sobretot als avenços de la lluita feminista, avui pot semblar colpidora aquesta ceguesa, aquesta negació de la violència implícita en una relació desigual en què el més feble no pot per menys que "consentir", plegant-se a la voluntat del més fort, de qui deté un ascendent indiscutible o posseeix la paraula. Molt més tard se sabria que el text havia estat redactat pel propi Matzneff, que forjava així la línia argumental de la seva defensa davant del món. Però la plèiade de personalitats que va secundar la seva iniciativa resulta sorprenent. No obstant això, aquest era "l'air du temps". "Aquell mateix any, assenyala Springora," El Món "va publicar una altra petició, sota el títol de" Crida a la reforma del Codi Penal sobre les relacions entre menors i adults ", que encara va concitar un major nombre d'adhesions (als noms precedents es van afegir els de Françoise Dolto, Louis Althusser o Jacques Derrida, per citar només alguns, però la carta oberta va comptar amb vuitanta signatures entre les personalitats més famoses de moment). El 1979 va aparèixer una altra petició, aquest cop a les pàgines de "Libération", en suport a un tal Gérard R., acusat de viure amb nenes de sis a dotze anys, igualment signada per importants personalitats del món literari ".





Certament, amb el pas dels anys, molts d'aquests signants han anat reconeixent el seu error. Però el fet que es produís - i amb tal abast! - ens indica fins a quin punt la intelliguentsia pot perdre el nord en termes ideològics. Maig del 68 va ser un important moment de contestació de la moral dominant. Però la reivindicació de la llibertat sexual va esclatar en un context en què el moviment feminista encara no havia crescut prou com per instal·lar en amplis sectors de la societat els valors de la igualtat i la descodificació del domini patriarcal. La "llibertat sexual" es va entendre, en gran mesura, com la llibertat dels homes per accedir a totes les dones, emplaçant a estar disponibles als desitjos masculins "alliberats". I, molt aviat, sorgiria la lectura de la pedofília, entre d'altres pràctiques, com una mena de "sexualitat dissident" i "transgressora". L'antropòloga cultural americana Gayle Rubin teoritzaria aquesta idea en assaigs de gran repercussió. Una moral s'enfonsava, soscavada per l'evolució de la societat. Però, el moviment històric progressista - de què formen part el moviment d'emancipació de les dones i l'esquerra en el sentit més ampli - distava molt de projectar amb claredat i força suficient una nova escala de valors, d'acord amb les necessitats de desenvolupament humà. En l'interregne, van proliferar la confusió ... i els monstres. I, en això, va irrompre la globalització neoliberal. El sentiment d'haver arribat a la fi de la Història va impregnar tota la cultura, contaminant fins i tot el pensament dels que contesten el poder omnímode de l'capital financer i les grans corporacions. Avui, en ple desordre global, quan s'obre davant nostre un període convuls i carregat d'incerteses, l'esquerra segueix embolicada en els mateixos dilemes.





En efecte. Aquests dies ha estat recollint adhesions a tot Espanya un manifest que reclama el reconeixement de "ALTRES" com "sindicat de treballadores sexuals". El text ha comptat amb el suport de destacats dirigents de l'esquerra radical, des anticapitalistes fins responsables de Podem o els comuns. El fet no té res d'anecdòtic. A hores d'ara, no es pot argüir desinformació i la ingenuïtat ja no és de rebut: els qui tenen responsabilitats de lideratge no poden ignorar que aquest pretès sindicat està impulsat pel lobby proxeneta, desitjós de desarmar qualsevol resistència a una legalització de la prostitució que els permetria seguir expandint el seu lucratiu negoci. La prostitució no és una feina. No ha existit, ni pot existir un sindicat del ram de la prostitució. En ella, la relació que s'estableix es dona des de la desigualtat i se situa per sota del llindar dels drets humans més elementals. L'esclavitud no és sindicable. En cap lloc de el món cap organització ha proposat un "Estatut de la treballadora sexual", ni negociat cap conveni col·lectiu. Tractar d'imaginar tan sols els seus clàusules comporta establir una violació sistemàtica dels deures de protecció de la infància, de les conquestes en matèria d'igualtat i dels drets adquirits pel moviment obrer. Alemanya, on socialdemòcrates i verds van legalitzar en el seu dia la prostitució, la situació de les dones no ha fet sinó empitjorar. El negoci proxeneta ha crescut de manera exponencial. Unes 400.000 dones, en gran mesura procedents de les regions econòmicament més deprimides d'Europa de l'Est, són explotades en els prostíbuls alemanys: en els legals i també en els circuits il·legals i més degradats, que han proliferat igualment amb l'augment de la demanda. Gairebé no hi ha inscripcions a la Seguretat Social. Per contra, l'Estat i les comunitats locals, recapten quantiosos impostos sense mirar massa el que passa en aquests locals d'oci on és possible adquirir tarifes planes per a consumir alcohol i dones convertides en pura mercaderia. Una mercaderia que es desgasta ràpidament i el estoc cal renovar amb freqüència. La societat normalitza el consum de sexe de pagament, reproduint les pautes patriarcals de desigualtat i domini dels homes sobre les dones. L'Estat esdevé el primer proxeneta, corrompent així la democràcia.





"Totes les democràcies contemporànies - escriu Raúl Cordero, secretari general de la Comarca Sud de CCOO de Madrid a" Cuartopoder "- limiten la capacitat contractual individual per garantir, precisament, la llibertat i la pròpia democràcia. (...) Els sindicats som de naturalesa abolicionista, perquè la nostra raó de ser depèn de la convicció que cal limitar la capacitat contractual individual en societats estructuralment desiguals ".





És hora de posar-se les piles. Acceptar la idea mateixa del "treball sexual" suposa acreditar el "consentiment" de les dones prostituïdes, fent-les responsables de la seva prostitució i obviant el contínuum de violències que s'abat sobre elles. Tancar a la víctima a la presó mental d'un "consentiment" que no està en condicions, materials o emocionals, de refusar ... Heus aquí l'enginy dels depredadors sexuals i dels proxenetes. Quina mena d'esquerra pot fer-se ressò d'aquest discurs criminal? (1) La intel·lectualitat francesa que va caure en el parany de normalitzar la pederàstia va trigar anys a recuperar, avergonyida, la raó. L'esquerra alternativa no es pot permetre el luxe de flirtejar tant de temps amb la normalització d'aquesta violència extrema contra dones i nenes que representa la prostitució. Perquè és profundament immoral. Sí, hi ha una moral de l'esquerra, que consisteix en posar-se, per principi, al costat del feble davant de l'abús del fort. Una moral que exigeix desemmascarar les argúcies de l'opressió, encara que això suposi enfrontar-se a les modes o als estats d'ànim d'una opinió pública modelada per l'adversari. Ja n'hi ha prou de signar manifestos infames que ens donen avui una aparença de modernitat ... però que faran que ens haguem de posar vermell demà davant les nostres pròpies filles.





(1) Per a entendre en quina companyia situen a l'esquerra determinats relliscades, només cal fer una ullada a el "Manifest Ideològic" de les JNC, les joventuts de la dreta nacionalista: "Proposem una regulació de la prostitució per afrontar la greu situació que viuen les treballadores sexuals ". Ciutadans, que l'esquerra alternativa s'esforça, d'altra banda, d'espantar dels PGE, no pensa una altra cosa.