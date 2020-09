Andorra va tenir un 11,8% menys de visitants a l'agost que l'any anterior

Andorra ha rebut aquest agost un 11,8% menys de visitants que el mateix mes de l'any 2019, segons ha detallat en un comunicat el departament d'Estadística de Govern andorrà.













Concretament, van arribar 944.440 visitants, dels quals 604.473 --el el 64% - eren excursionistes i 339.967 --el 36% - turistes que van pernoctar al país; el que suposa un -10,9% dels primers i un -13,3% dels segons respecte l'any passat.





Per país de residència, els visitants espanyols van presentar una variació positiva d'un 1,8% mentre que els francesos i d'altres procedències van disminuir un 14,6% i un 74% respectivament.





Pel que fa a les dades acumulades durant l'últim any, els visitants han disminuït un 21,3%; els turistes s'han reduït un 22,2% i els excursionistes un 20,7%.





Des de principi d'any, els visitants han baixat el 31,5% respecte al mateix període del l'any anterior; els turistes un 32,6% i els excursionistes un 30,8%.





El 60,03% visita el país amb la família i el 27,1% ho fa amb la parella; i un 72% en global --el 88% dels excursionistes i el 51% dels turistes-- tenen les compres com a motiu principal de la visita.





Els turistes van pernoctar al Principat una mitjana de 2,9 nits, i la mitjana augmenta fins a les tres nits en cas dels visitants espanyols i es queda en 2,4 per als francesos.





ENTREN 369.475 VEHICLES AL JULIOL

El nombre de vehicles que van entrar a Andorra durant el mes de juliol va ser de 369.475, el que suposa una variació del -6,7% respecte al mateix mes de l'any anterior, segons ha informat en un altre comunicat el departament d'Estadística.





L'arribada de vehicles de tipus turisme es va reduir un 7,2%, mentre que la de vehicles pesants va augmentar un 18,5%.





Per fronteres, els turismes provinents d'Espanya van tenir una variació percentual negativa del -10,9%; mentre que per als que arribaven per França la variació va ser del -1,4%.





La variació percentual per als vehicles pesats ha estat del +22,9% per la frontera hispanoandorrana i del -7,6% per la franc-andorrana.





El nombre de vehicles que han entrat a Andorra durant els últims 12 mesos ha estat de 3.477.832, una variació del -17,5% pel que fa al mateix període del l'any anterior, quan van entrar 4.213.747 vehicles.





Els vehicles que han entrat per la frontera amb Espanya han disminuït en 542.120 unitats en l'últim any, un -19,3% respecte al període anterior; i per la frontera amb França han entrat 193.795 vehicles almenys, un -13,8% respecte al període anterior.





De gener a juliol d'aquest 2020 i respecte al mateix període de 2019, s'ha produït un decrement del 32,9% en el nombre de vehicles, del 36% dels provinents d'Espanya i del 26,3% dels que vénen de França.





AUGMENT DEL 0,9% DE LA POBLACIÓ

En un altre comunicat, el departament d'Estadística del Govern d'Andorra ha informat que, a data de 31 d'agost, la població resident a Principat ascendeix a 77.728 persones, el que suposa un augment del 0,9% (+676 persones) respecte a la mateixa data del 2019.





Per nacionalitats, l'increment anual mesurat a l'agost es concentra en el col·lectiu de 'altres nacionalitats', amb un total de +434 persones (+ 5,6%), seguit de les persones de nacionalitat andorrana amb +312 persones (+0, 8%) i francesa amb +68 persones (+2,1%).





Les persones amb nacionalitat portuguesa registren una disminució de 58 persones (-0,6%) respecte al mateix mes del 2019, mentre que per a les persones amb nacionalitat espanyola el decrement és de 80 persones (-0,4%).





Segons detalla la nota de premsa d'Estadística d'Andorra, el 72,4% de la població es concentra en el tram d'entre 15 i 64 anys, la població menor de 15 anys representa el 13,3% i la població major de 64 anys suposa el 14,3% restant.