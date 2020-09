Cues de 10 quilòmetres per entrar a Andorra, on els hotels esperen "un bon cap de setmana llarg"

La carretera N-145, que comunica Andorra amb Espanya, ha registrat aquest divendres cues de fins a 10 quilòmetres per accedir a Principat andorrà, segons el departament de Mobilitat d'Andorra.









Fonts del departament de Mobilitat han explicat que les retencions han començat a primera hora del matí, i a les 9.30 ja hi havia cues de 10 quilòmetres.





Aquestes retencions per accedir a Principat s'han mantingut fins a migdia, quan la cua s'ha reduït a 5 quilòmetres, i a primera hora de la tarda s'ha donat per tancada la incidència per part de Mobilitat.





Dins el Principat també s'han registrat retencions, encara que menors: dos quilòmetres per accedir al nucli de Sant Julià de Lòria --el primer poble andorrà entrant per Espanya--; a la CG1 al seu pas per Andorra la Vella, i a l'entrada de la Massana.





Segons les fonts consultades de Mobilitat, les retencions habituals d'un dia feiner s'han vist complicades per l'arribada de turistes que visiten el país aprofitant el festiu de la Diada de Catalunya.





"UN BON CAP DE SETMANA LLARG"





En la mateixa línia, des de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), el seu director, Jordi Pujol, ha explicat que s'espera "un bon cap de setmana llarg" a nivell d'ocupació dels hotels.





Així, Pujol ha explicat que, tot i no haver fet enquesta sobre les previsions dels hotels, sí que ha visitat alguns i "faltaven molt poquetes habitacions per vendre".





El director de l'UHA ha concretat que dijous ja s'havien venut entre el 60% i el 70% de les habitacions, i ha augurat que possiblement es "s'acabarà d'omplir" tenint en compte l'arribada de vehicles aquest divendres.