Els telèfons mòbils com a televisors de butxaca

A la primera meitat de segle XX, el genial inventor Nikola Tesla va profetitzar amb precisió l'arribada del telèfon mòbil intel·ligent, quan va dir en un programa de ràdio en 1926: "A través de la televisió i la telefonia podrem veure'ns i escoltar-nos tan perfectament com si estiguéssim cara a cara, tot i que les distàncies que intervinguin siguin de milers de quilòmetres. Els instruments mitjançant els quals serem capaços de fer això resultaran esbalaïdorament simples en comparació amb el nostre telèfon actual. Es podran portar a la butxaca de l'armilla. "





Un receptor d'imatge i so de butxaca, o, en altres paraules, l'actual telèfon intel·ligent. Es tracta del dispositiu més popular, preferit, per sobre dels altres, pel 92% de la població espanyola, d'acord amb l'informe Societat Digital a Espanya, que edita Fundació Telefónica.





Tot i el que l'ordinador segueix sent majorment el terminal en el qual ens agrada treballar, i que davant de la pantalla de televisió seguim gastant la nostra forma d'oci més passiva, els telèfons que portem a bosses i butxaques cada vegada van acaparant un major nombre de les funcions que realitzem en el nostre dia a dia.





D'altra banda, al llarg d'aquesta dècada que acaba, el consum de televisió s'ha traslladat als dispositius connectats a internet. Primer va ser cap a l'ordinador fix i el portàtil, i després a la tauleta. En l'actualitat el telèfon mòbil s'erigeix com un dels terminals idonis per veure continguts de vídeo personalitzats, i, de fet, és utilitzat pel 34% dels usuaris per consumir serveis sota subscripció -com Netflix, Amazon Prime o HBO-, davant la xifra de el 32% de la televisió i el 31% de l'ordinador portàtil. De fet, segons GlobalWebIndex, el televident d'avui dia veu la tele en tres dispositius diferents de mitjana.





A Europa, els televidents que afirmen veure regularment continguts audiovisuals al mòbil encara representen una proporció baixa, 12% dels canals de televisió i 15% els de serveis sota subscripció. Però si ens movem als països en desenvolupament -on per norma sol haver una gran manca d'infraestructures de xarxa fixa de banda ampla-, les xifres pugen notablement, fins al 23% i el 43% en el cas de Llatinoamèrica, i fins al 37% i 41%, respectivament, a Àsia i Pacífic, tenint en compte les excepcions evidents de països amb un desplegament fix notable, com poden ser Corea de Sud, el Japó i la Xina, entre d'altres.





L'esperada arribada del 5G accentuarà aquesta tendència, si cap. Sens dubte, el mercat audiovisual es veurà transformat quan aquesta tecnologia proporcioni una velocitat fins a 10 i 20 vegades més gran que la 4G. La previsió és que el trànsit mitjà d'un client de serveis 5G augmenti fins als 84,4GB mensuals en 2028 (avui dia aquesta xifra estaria al voltant dels 11,7GB). I és més que probable que el 90% de tot aquest tràfic correspongui a vídeo.





La diminuta pantalla de el telèfon porta al fet que aquest sigui connectat a altres dispositius per poder gaudir d'una millor qualitat d'imatge. És el que es coneix com content càsting, que no és altra cosa que transmetre la reproducció que té lloc en el telèfon intel·ligent a una televisió o a un altre dispositiu amb una pantalla més gran, bé a través d'un cable, bé per mitjans sense fil, com pot ser el Chromecast de Google.





Tornant a les xifres que ofereix GlobalWebIndex, el 29% dels internautes veu continguts audiovisuals reproduïts al mòbil, però retransmesos a través de "pantalles mirall". Aquesta mitjana puja fins al 33% en el cas dels més joves, i un punt percentual més entre els usuaris d'entre 25 i 34 anys d'edat. Per regions, es tracta d'un fenomen especialment comú a Llatinoamèrica (el 42% dels cibernautes el pràctica) i Àsia i Pacífic, on gairebé la tercera part de navegants el porta a terme.





Els mòbils es transformen en aparells de televisió: una tele de butxaca per a veure on i quan vulguem.