Socialdemocràcia en Crisi: supervivència o extinció

Lenin, Trotski-entre d'altres dirigents polítics europeus com Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht i Jean Jaures- en l'any 1915 van fustigar fortament als partits més importants socialdemòcrates, socialistes i laboristes de la II Internacional (1889-1914) per haver abandonat l'essència de l' socialisme hereu de Marx i Engels. D'haver estat col·laboradors i partícips de l'inici de la I Guerra Mundial i, si no s'ha oposats als seus respectius governs que van entrar en una voràgine militar. Aquests partits, van ser catalogats de social xovinista, de liquidadors de el socialisme europeu, de donar suport als seus respectius imperis en aquesta conflagració militar. Això va portar l'ocàs i dissolució de la II Internacional. La gran guerra (1914-1918) va ser una guerra cruenta duta a terme pels interessos imperials de les grans potències de l'vell continent i, dels EUA en la seva reordenament geo polític en l'escenari mundial.

















Europa al llarg dels últims cent anys, i fins i tot en temps més recent té exemples d'extinció i dissolucions d'organitzacions i partits polítics, de referents internacionals, així com també de nacions. El més proper en la història política europea, després de l'ensorrament de l'Mur de Berlín, és la desintegració de la Unió Soviètica, de l'ex Iugoslàvia de Tito i, el reordenament polític en el sistema capitalista imperant dels països que integraven l'est europeu de l' esmentat socialisme "real". En aquell moment històric de crisi terminal de l'món bipolar, la socialdemocràcia europea va tenir l'oportunitat històrica d'haver reivindicat amb força les postures de l'socialisme democràtic i, haver estat una real alternativa a les polítiques neo liberals aixecades per l'esmentat Consens de Washington. Una realitat d'aquest llavors: els partits socialdemòcrates, socialistes i laboristes van prosperar políticament i fins i tot en els anys noranta de segle XX van arribar a governar a la majoria de les nacions de la Unió Europea (UE). D'aquesta Europa dels 15 governaven en 13 d'elles. No obstant això, aquesta va ser una època efímera de "glòria" socialdemòcrata que no es va poder sostenir-se ni romandre en el temps i, un a un, els països governats per socialdemòcrates, laboristes i socialistes van anar cedint el govern a forces polítiques de centre de dreta i , en els últims anys li han fet el pas a la ultradreta nacionalista.





La història no es repeteix de la mateixa manera. No obstant això, en l'actualitat, estem sent espectadors d'una nova i profunda crisi de l'socialisme europeu, ben bé dels països centrals, com Alemanya, França, Itàlia, Grècia, Països Baixos, Àustria i, Regne Unit per nomenar alguns d'ells . Estem assistint a canvis de paradigmes a nivell mundial de tot ordre, en l'econòmic, en el social, en el cultural-ideològic, en el món de les tecnologies i, per cert, en el polític, en el pla de les polítiques sanitàries aguditzades per la pandèmia de l'COVID / 19 i, les conseqüències laborals i soci econòmiques dels efectes d'aquest virus en l'economia internacional. Avui, pel que fa a la pandèmia de l'coronavirus, la socialdemocràcia internacional observa atònic aquest fenomen d'impacte planetari, excepte en honroses excepcions com a Portugal i Nova Zelanda on han aconseguit aixecar polítiques reeixides davant d'aquesta pandèmia i els seus efectes col·laterals.





Davant d'aquest desastre política i, ensorrament electoral que observem en molts partits socialdemòcrates, socialistes i laboristes, aquesta descomposició política i ideològica, ens preguntem ¿quan va tenir el seu punt d'inflexió en les polítiques socialdemòcrates? ¿Quan van experimentar el seu propi enfonsament al "Mur" de Berlín? Potser, algunes respostes a aquestes reflexions són: d'una banda, el que es va denominar la 3ra via assumida per Schroeder a Alemanya i Blair a Anglaterra i acceptada per altres líders socialdemòcrates europeus, la política cap a la captura de centre polític que va portar a desdibuixament de les polítiques tradicionals de la socialdemocràcia. Un altre aspecte, per comprendre aquest declivi polític va ser com es va enfrontar la crisi financera internacional de l'2008. El socialisme europeu i els diversos corrents de la socialdemòcrates, a excepció dels socialdemòcrates nòrdics, posteriorment portuguesos i espanyols no van saber o no van voler aixecar una política anti globalització, anti neoliberal, sinó més aviat van observar passivament aquesta crisi i l'esdevenir de la seva restauració financera convertint-se en vagó de cua de les polítiques neoliberals i conservadores. Tampoc han aconseguit enfrontar amb èxit la irrupció dels moviments ultranacionalistes, alguns dels quals, en el govern com el cas de Polònia, Hongria i, en certa mesura, a Àustria.





Els canvis d'aquesta envergadura repercuteixen en els moviments socials, partits polítics, en les coalicions, i en els referents ideològics internacionals, com la internacional socialcristiana, la socialdemòcrata, per assenyalar algunes d'elles. En alguns casos, partits polítics de llarga tradició històrica aconsegueixen "reciclar-se", i poden seguir sent -potser no com abans- referents polítics acceptats. Altres muten totalment canviant de nom, d'ideologia, i també pot succeir, que alguns partits i moviments polítics s'extingeixin sense pena ni glòria. Aquest no és el cas, ben bé per ara, d'una banda, dels partits socialdemòcrates, laboristes i socialistes europeus, particularment en els països escandinaus.

Un debat singular, s'ha produït a Xile. D'un temps ençà, diversos polítics de dreta, de la centre esquerra i de l'esquerra tradicional se'ls ha donat per acte denominar-se socialdemòcrates o, bé "tots som socialdemòcrates". El buidament de l'concepte socialdemòcrata és aquest cas molt més dramàtic ja que a Xile no hi ha partits i experiències genuïnament socialdemòcrates al més com a Europa, potser podríem trobar tendències social liberals en aquests sectors que s'anomenen de "esquerra" democràtica.





D'una o altra manera, el concepte i contingut de polítiques històriques socialdemòcrates ha tendit a liquar-se.





* Jaume Ensignia, sociòleg, Dr. en Ciències Econòmiques i Socials de la Universitat Lliure de Berlín, exdirector sociopolític de la Fundació Friedrich Ebert a Xile (1994-2014). Director d'l'Àrea Internacional de la Fundació Xile 21. Membre fundador de l'Fòrum Permanent de Política Exterior de Xile (FPPE) i, col·laborador de l'Baròmetre de Política i Equitat.