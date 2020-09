La sentència de Torra i la presidència interina d'Aragonés

Queden només unes hores per conèixer la decisió final del Tribunal Suprem sobre la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, encara que tot sembla indicar que Torra haurà d'abandonar el seu despatx de la Plaça Sant Jaume. La pregunta és: serà per unanimitat, o es produiran discrepàncies entre els seus membres? En un tema tan important, la decisió sembla que serà unànime, ja que no volen que algú se surti de lloc.









Davant d'aquest fet, JxCat i ERC porten setmanes intentant arribar a un acord perquè no es produeixi un buit el dia després de la marxa de Torra. No ha estat tan senzill i encara queden diversos serrells per ajustar. La decisió no és fàcil per al partit de Puigdemont, on fins l'últim minut els negociadors han estat pressionant perquè el càrrec sigui ocupat per un dels seus consellers. A la fi, per això hi ha el vicepresident Pere Aragonès, qui substituirà l'actual president amb "limitacions" perquè no tingui massa protagonisme. Les eleccions estan a tocar i no convé que es faci la campanya en aquest interinatge presidencial en què pot fer més gestió de govern que la que ha fet Torra en tot el seu mandat.





La decisió anunciada per Puigdemont de no encapçalar la llista de JxCat ha aixecat les alarmes del veritable motiu del fugit. Estar a Brussel·les comença a cansar-lo. Vol tornar, però amb garanties, que segons diuen estan negociant per la porta de darrere amb el govern d'Espanya a què tant critica. L'advocat i diputat Boya és l'encarregat de fer aquestes negociacions que afectarien també a la resta dels fugits. No està sol, els acompanya el diputat Asens, Pablo Iglesias i fins al propi Iceta està ficat en el tema.





Puigdemont vol l'amnistia, cosa que no podrà ser, i es conforma ja amb l'indult, que també seria per a la resta dels fugits.





Què passa amb els magistrats? Deixaran que el govern els faci el pont? Aquesta és una de les qüestions que cal resoldre jurídica i políticament, està per veure. Tot s'està fent entre bambolines: diuen una cosa en públic i fan la contrària en privat. Així és la política.





Qui pensava que les tardors calentes a Catalunya s'havien acabat s'equivocava, aquesta pujarà més la temperatura, agreujada per la pandèmia de la Covid que està fent de les seves, deixant a la malmesa sanitat catalana a la vora de l'abisme. Això es queda en un segon lloc, ara toca l'indult per equilibrar o desestabilitzar els resultats electorals, per això de no donar arguments, al contrari. Tot un joc en què el que preval són els resultats electorals per aconseguir més poder. En això estan ara els polítics, els ciutadans estan en altres temes que els afecten més. Com es pot comprovar, els polítics van per un carril i la ciutadania per un altre.