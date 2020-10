La fàbrica intel·ligent, una nova revolució industrial

Hi ha una revolució en marxa dins dels entorns productius, un canvi que va més que la simple evolució de les tecnologies aplicades a la fabricació, i que està transformant les plantes industrials en espais intel·ligents amb capacitat de planificar el manteniment de forma òptima, de predir els errors, i fins i tot de reaccionar de manera automàtica davant els problemes, sense que sigui necessària la intervenció humana.





Estem parlant de la Indústria 4.0, una etiqueta darrere de la qual s'amaga el maridatge de les tècniques de fabricació més avançades i de l'Internet de les coses, per construir processos de producció interconnectats, que comuniquen i analitzen la informació per tornar al món físic accions basades en la intel·ligència. Una idea bàsica sobre la qual reposa aquest concepte és que els elements físics i els digitals s'alien -podríem dir que fins i tot es fusionen- per impulsar la productivitat de l'empresa.





I arribem a l'anomenada fàbrica intel·ligent, que no és altra cosa que una determinada instal·lació productiva altament connectada i digitalitzada, el combustible principal és la informació en grans quantitats procedent dels objectes connectats a les xarxes, que són emmagatzemats i analitzats per poder optimitzar els processos, millorant els temps i minimitzant els costos de producció. L'automatització extrema d'aquest tipus de plantes fa que aconsegueixin funcionar amb la menor presència de treballadors humans possible, ja que s'acaben convertint en organismes autònoms, que poden aprendre de l'entorn i adaptar-se als canvis en temps real. Per descomptat, la producció d'aquest tipus de fàbriques innovadores és molt més versàtil i adaptable a les necessitats de la demanda que les de les plantes tradicionals.













La informació esdevé un element clau d'aquest nou model, i la digitalització arriba a la cadena de subministrament, a la cadena de fabricació, al producte, i fins a les relacions entre els empleats entre si i amb els processos de la companyia. Tots els elements de la cadena de valor es veuen transformats per l'onada digital.





I tot això reposa sobre un ampli ventall de tecnologies d'avantguarda, entre les quals destaca l'Internet de les coses (IOT) com a eix vertebrador de l'intercanvi d'informació entre els sensors, les màquines i els sistemes que intervenen en els processos. Però, al costat de l'IOT, es fan visibles altres branques tecnològiques, com el big data, la funció és recol·lectar i analitzar tota la informació que generen els objectes interconnectats, per poder identificar patrons en el funcionament, trobar ineficiències i, fins i tot, prevenir esdeveniments futurs , com, per exemple, una avaria.





Per descomptat, les tecnologies cloud, "el núvol", també cobren un protagonisme especial com a lloc d'emmagatzematge de tota la informació generada. En el pla més proper a la cadena de producció, sorgeix la robòtica, en la forma d'autòmats intel·ligents i autònoms capaços de prendre decisions durant la realització de tasques, i la fabricació additiva, coneguda col·loquialment com impressió en 3D, capaç de construir objectes tridimensionals des de models virtuals, una mica de gran utilitat, per exemple, per crear peces de recanvi quan són necessàries, disminuint en gran mesura la necessitat de mantenir estocs.





En la nova indústria que emergeix les cadenes de producció, la cadena de subministrament, els sistemes logístics, i cada àrea operativa de l'empresa, es transformen en entorns ciberfísics on les xarxes i els rius de dades abracen i envolten les màquines i infraestructures de fabricació.