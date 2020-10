Madrid i Barcelona: Ja queda menys.

Diguin el que diguin des de la Generalitat Vostès. No s'ho creguin. Madrid i Catalunya caminen ja gairebé parelles en l'avanç del Coronavirus. Aquí, a Barcelona, que és on els escric, les dades que es colen i arriben a les redaccions, moltes treballant en on line, són molt alarmants i ens indiquen que en menys de 15 dies a la Diagonal i a la Castellana es va a parlar el mateix llenguatge mèdic: Tots a confinar-se ... i a veure què passa.









A la Catalunya sense President, que això ja ho diu el Senyor Aragonès d'una manera lamentable i covard, com si pensés que el seu partit pot perdre vots, ara que han fet fora els tribunals a Torra, tot és encara més greu, segons escriuen alguns editorialistes que li tiren valor al que està passant. Aquí la insubmissió i el nyap campen al seu aire, no només en les dues ribes de la Plaça de Sant Jaume, sinó també, com no, en la majoria dels escons parlamentaris de l'edifici noble de la Ciutadella, llar parlamentari, deguès, de la llibertat de pensament de totes les catalanes i els catalans, ara segrestat per la intimidació i la por.





Quan, en les últimes setmanes escolto la cridòria madrileny, m'adono que, aquí, a la riba catalana, encara estem molt pitjor, perquè per exemple l'alcaldessa a Barcelona, però també a l'Àrea Metropolita, l'alcalde multicargos de Viladecans i membre de l'executiva del PSOE, Carlos Ruiz, estan regides per una alcaldessa i un alcalde incompetent en l'assumpte sanitari, però sobretot en altres gestions molt poc eficient del diari quefer polític. I quan els mitjans de comunicació, d'un o altre signe, comenten el dels gestos del Senyor Iglesias o els emblemes republicans de la seva distingida esposa, també Ministra, faltaria més !, aquí amb els Comuns de la Senyora Colau, i el seu marit , també en nòmina municipal !, tenim un torrent de menyspreus cap a la Monarquia infinitament superior a què alguns polítics madrilenys practiquen sota l'atent observar del President Lesmes i el seu Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem que, se suposa, tenen criteri i un veritable poder per prendre decisions difícils. Als tribunals catalans no se'ls permet aquesta llicència, perquè viuen pressionats permanent per uns CDR procesistas que tracten de intimidar fins i tot a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sense que passi res.





Estem, doncs, com estem, i "ja queda menys" perquè els terribles dades de la pandèmia conflueixin en les comunitats de Madrid i Barcelona, i a partir d'aquí, mirem Euskadi, Navarra, Melilla, Granada o el poble on vaig néixer, Orense , la pàtria que escrivia García Lorca en el seu conegut poema dels galegos de pluja i Calma. Tots caminem cap al mateix lloc, la catàstrofe enmig d'insults i un camí cap al frontisme que, ni tan sols una guerra civil d'un milió de morts, ha pogut tancar després de 84 llargs anys, tot i que diverses generacions han passat per sobre de el temps sense aconseguir 'maleïda política! que uns i altres hagin après a dialogar i a pactar, ni tan sols quan cada dia hi ha centenars de morts i contagiats.