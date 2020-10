Els setanta iogurts de l'IVA de les mascaretes

Com tots sabem, és obligatori posar-se una mascareta quirúrgica quan circulem pels nostres carrers, carreteres, camins veïnals o per qualsevol altre lloc que no siguin els nostres domicilis particulars. Tant és així, que més d'un ciutadà o ciutadana, per distracció molts de nosaltres, hem tingut desagradables incidents i multes amb la policia, la guàrdia civil o els urbans que tenen ordre de multar-o advertir-nos si no complim amb aquesta "sagrada" norma nascuda a les diferents seus dels partits, els governs autonòmics i, per descomptat, en el Ministeri de Sanitat i en la Presidència del Govern d'Espanya. En nombroses ocasions els que no tenen intenció de Desobeir, una gran majoria, per un simple distracció reben reprimendes molt ofensives i injustes ja que cap d'aquests inquisidors tenen en compte ni l'edat avançada del delinqüent ni la seva immediata petició de disculpes. Som un país de Torquemades i després vam manifestar el nostre liberalisme social a botellons i festes multitudinàries escandaloses i irresponsables.









Quan va començar la pandèmia, gairebé tots els contribuents les passem de tots colors per trobar aquesta "peça obligatòria i fins els pots d'alcohol, perquè els nostres representants públics, per no haver previst el desastre que es venia a sobre, no disposaven d'esses elementals instruments de defensa, que alguns astuts propietaris de basars xinesos "advertits per algú desconegut" havien acaparat de les Farmàcies i revenien a 20 euros la peça fent-te un favor. D'aquella situació confusa, i sobretot de l'impresentable hermetisme de la potència asiàtica, ha nascut una sospita, que deixo en el personal, que aquí ha passat alguna cosa molt greu, i que, de moment, ningú s'ha atrevit a explicar, o bé perquè no ho sap, o bé perquè no convé fer-ho. El temps, espero acabarà aclarint el que ara és un evident negoci escandalosament especulatiu que a més s'ha portat milions de vides per davant.





Ara mateix si hi ha ja mascaretes obligatòries, però són un negoci indecent, perquè una família normal amb dos pares, un fill i una parell d'avis jubilats no poden suportar si no deixen de treure coses de la cistella de la compra, molt buidat ja pels ets i l'atur galopant.





I la pregunta és molt senzilla Per què el govern socialista i els que es diuen representants dels ciutadans més pobres, és a dir els que criden a ple pulmó Si es pot permeten que siguem tan insolidaris amb els que menys tenen carregant-a les mascaretes 1 el 21% d'IVA?

Vegem com està el nostre entorn europeu en aquest assumpte.





Alemanya ha rebaixat l'IVA de les màscares del 19% al 16%. A Bèlgica, un altre país gairebé tan colpejat com Espanya pel coronavirus, l'IVA abans d'abril era del 21%, ara s'ha quedat en un 6%. França també ho ha rebaixat del 20% al 5,5%, Holanda ha establert un tipus de el 0%; Itàlia un altre el 5%, Portugal un el 6% davant el 23% que tenia anteriorment, i Suïssa un el 7,7%.





No hi ha uniformitat, però si edificants exemples a seguir com ho és Holanda, Itàlia i fins a la nostra veïna Portugal el primer ministre ha tirat per la recta, malgrat el que diuen els socialistes espanyols sobre una sentència europea que com podran llegir a continuació neix i mor si s'aplica la Directiva 2006 de el Consell Europeu. Feta la llei, feta la trampa ...





"La realitat és que, segons l'annex III de la Directiva 2006/112 / CE de el Consell europeu, de 28 de novembre de 2006, en el seu punt 3, afirma que pot aplicar-se l'IVA reduït a" els productes farmacèutics del tipus dels utilitzats normalment per a la cura de la salut, la prevenció de malalties i tractament amb fins mèdics o veterinaris, inclosos els contraceptius i els productes d'higiene femenina ". I, segons ha confirmat al portal Newtral.es, a la Comissió Europea les mascaretes no estan considerades productes farmacèutics ".





Perquè vostès. Es facin una idea molt simple: si vostès. Es gasten 100 euros a el mes en màscares i gels perquè els seus fills, els avis i el matrimoni, 21 eurazos se'ls emporta l'IVA i per tant es protegeixen contra el coronavirus pitjor, però si són vostès. holandesos o Italians o portuguesos no tindran aquest molt injust problema i a més amb aquesta quantitat podran ficar a la cistella de casa uns 70 iogurts bàsics.

Què els sembla Senyors de Govern d'esquerres?