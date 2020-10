Quin exemple donen els polítics!

No va més, senyors!, és la frase que empra el crupier quan s'arriba a el màxim permès en una partida. Aquest dijous, el 'súmmum' de la política s'ha vist al Congrés dels Diputats i l'Assemblea de Madrid, que és el parlament autonòmic de la comunitat. En el primer, les acusacions mútues entre el vicepresident Pablo Iglesias, Teodoro García Egea de PP i Maria Ruiz de Vox. El diputat popular acusava a Iglesias de no haver fet bé la seva feina a les residències: "Se li dóna millor gestionar els escraches que les residències, ja que amb la seva gestió han mort 16.000 persones grans", li deia Egea. Mentre la portaveu de Vox al Govern central afirmava "ha deixat a les residències a la seva sort amb un resultat colpidor". La resposta d'Iglesias als dos ha estat: "Vostès representen l'odi, la hipocresia i la misèria moral i aquest país es traurà de sobre la immundícia que encarnen".









També, com era d'esperar, hi ha hagut una confrontació entre el ministre de Sanitat Salvador Illa i el diputat José Ignacio Echániz pel Covid de Madrid. El diputat popular va demanar la dimissió del ministre de Sanitat a qui va acusar d'odiar Madrid i a Espanya. Per la seva banda Illa li ha demanat que no generi divisions entre els que també són "espanyols sent catalans" i el va convidar a "centrar-se en combatre el virus" en comptes de "sembrar zitzània".





A l'Assemblea de Madrid, pel mateix tema del Covid s'ha armat la marimorena. Enfrontament entre els dos blocs formats per PP, CS, Vox i l'altre, per la resta de partits. No entrarem en detalls que ja són coneguts. El que és evident és que l'enfrontament polític entre els dos bàndols està portant a una situació de crispació dins i fora de l'hemicicle que impedeix el consens total que la situació de crisi mereix, deixant de banda i per a millor ocasió les discrepàncies davant tot el que està succeint en aquest país. És realment lamentable que una altra vegada més - són tantes - prevalguin els partidismes sobre els interessos i la salut de la ciutadania. Deia Bertolt Brecht "No serveix de res la política si no estan solucionades algunes qüestions bàsiques".





El Congrés dels diputats és un lloc de debat, consensos i discrepàncies, això ha de ser així. És tolerable que els polítics pugin el to de les seves intervencions i que es defensi amb passió les propostes. Ara bé, els insults i les acusacions que generen divisió i odi són ja paraules majors i aquí hauria d'existir una línia que ningú ha de passar. Els diputats han de donar exemple a la ciutadania. No han de fer el que estan fent perquè a més de degradar la institució donen un mal exemple i una imatge penosa. Discussió i discrepàncies sí; insults, degradació, generació d'odi i divisió, no. Se'ls oblida el que ha passat un 18 de juliol del 36 i els quaranta anys de dictadura. El bar de Congrés hauria de prohibir els whiskies i l'alcohol en general i oferir més infusions de camamilla, til·la, i poliol menta. Igual els servidors públics estarien més tranquils.





Per cert, davant aquesta afirmació del vicepresident del govern central: "Una bona part de les residències de gent gran espanyoles estan controlades per les grans fortunes d'aquest país i de fons voltor està en contra dels treballadors i de les famílies espanyoles ", pronunciada a seu parlamentària, s'ha de recordar que en aquestes residències hi ha pares de treballadors que no són rics perquè no hi ha prou places a les residències públiques.





Deia el general San Martin que "La supèrbia és una discapacitat que sol afectar pobres infeliços mortals, que es troben de cop amb una miserable quota de poder".





Així que, aquest dijous en dues institucions que han de ser exemplars, el crupier ha dit no va més senyors, davant d'una partida que ja estava esgotada.