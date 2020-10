Un cabirol es cola al metro de València

Sorpresa és el que van experimentar les persones que es trobaven a l'andana de l'estació de Salt de l'Aigua, de metro de València, quan van veure passar per les vies a ... un cabirol !!!

Pel que sembla, l'animal s'havia despistat i havia entrat en la línia de suburbà valencià. L'explicació oferta pels responsables de la instal·lació és que l'animal havia entrat a l'estació La Cova, que dóna a l'exterior i es troba propera a una zona de vegetació.





Després de detectar la presència del cabirol, es va donar l'ordre als maquinistes perquè minoraran la marxa. No obstant això, a l'veure l'animal els trens de metro, va tornar ràpidament sobre els seus passos i tornada a l'estació La Cova, on va poder veure 'al final de túnel' i la llum del dia, de manera que retorn per on havia vingut sense patir cap dany, excepte l'estrès de veure dins d'un túnel de metro valencià.