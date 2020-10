Memòries de les àvies

En un context mundial on la democràcia llueix en agonia, i l populisme s'imposa per igual en els extrems drets o esquerres i els desordres de conducta semblen ser el comú denominador dels que en el seu afany protagonista han aconseguit els primers llocs dels governs del món -cal donar-li un repassada a les descripcions conductuals de vegades en l'àmbit de la psicopatia, que els especialistes donen als primers ministres i / o presidents de França, Espanya, Regne Unit, Estats Units, Brasil, Xile, Mèxic i altres- una característica comuna és l'afany de modificar la història, per justificar la seva arribada i continuïtat en els llocs que han assolit.

Les reclamacions per esdeveniments del passat, l'ambició de concentrar en l'àmbit propi còdexs, pintures, escultures, així com l'expressió més negativa de les pròpies tares -destruir efígies, monuments i expressions que remouen el més nefast del propi subconscient- sembla ser la identitat comuna, d'aquests populistes, que bé podrien ser descendents de Caín, a qui el creador va protegir perquè no morís a mans dels cercadors de venjança, marcant-li perquè si bé ho identificaven com l'homicida del seu germà i maleït per això mateix , no es permetés el càstig dels homes [1]. Si a això li afegim una gran preocupació per l'explosió demogràfica, la quasi impossibilitat que les guerres porten a una disminució poblacional i altres arguments en el mateix tema -que si la guerra biològica, el càstig de el cel pels excessos de la humanitat, la reacció de la mare terra- sembla tornar-a la gent gran, la possibilitat de ser els custodis de la història, mateixa que donen a conèixer als descendents mitjançant la vella mitologia de la tradició oral.





Així les coses, els majors de 70 que no ha estat víctimes mortals de la covid-19, relaten "contes" de la seva pròpia història a néts i besnéts farts de la tancada, la tecnologia cibernètica i l'escola a casa. Una d'elles, es va referir als jocs de segle passat en el que alguna vegada va ser territori dels asteques.





"Hi havia una vegada" un meravellós país que tenia tot el desitjable per qualsevol altre de món, tan bonic que molts desitjaven quedar-se amb ell, per igual els que creuaven l'oceà per trepitjar el seu territori que els que s'havien ja instal·lat per viure a les fronteres de el nord i el sud. En la seva població havia de tot, gran varietat de races, visions de món, molts intel·ligents, alguns fins i tot superdotats, en la seva gran multiculturalisme encara avui segueix havent molt treballadors i alguns en extrem mandrosos; però d'alguna manera, tots han estat, són i segueixen sent feliços. Els que avui dirigeixen el govern d'aquest país, alguna vegada van ser nens que jugaven a la virolla, balero, Yoyo, pot patejat, policies i lladres, escondidilles, encantats, avió, beisbol i per descomptat bales.





En cadascuna de les poblacions d'aquest màgic país, havia patis grans o, si no carrers no urbanitzats on es podia jugar bales, en les seves variables de forat, tir lliure o cercle. Tenir una col·lecció de agüitas, ulls de gat, diferents colors en boletes que no estiguessin cascades, era un dels més grans tresors i més encara si es comptava si més no amb una bombacha, que ens ajudés -segons el joc- a treure les de l'opositor o ficar al forat la nostra, per aconseguir el poder i estar en l'ocasió no només de llevar-li les seves bales al competidor sinó fins i tot de matar-ho. Per descomptat sempre havia vivales, amb mans molt grans el que sempre mitja les quartes segons la seva conveniència per obtenir avantatges, encara que sigui de manera tramposa.





Quan en el grup es colava un d'aquests exemplars, les coses no acabaven bé o s'havia de retirar enmig dels crits de rebuig dels jugadors i de vegades de pla es llançava el perdedor amb accions violentes, acusant sense solta ni volta als que li havien guanyat. Si prop de la pista de joc hi havia un "hort de les oliveres", es podia buscar el suport il·legal d'un adult vestit color oliva, que des de sempre també es definia trampós, -la qual cosa era excepcionalment o tirar-li una pedra a aquell que en justícia havia ratificat -en acció o en omissió- el triomf dels opositors. La pedra no sempre la llançava el nen trampós, sinó que buscava a altres més grans i ressentits, encara que fossin d'una colla d'una altra colònia, per realitzar aquest atac i si pla de plànol no ho aconseguia per la bones ho feia amagat en un arbre per evadir la culpa.





A final del dia, el temps cap a que el trampós, només obtingués triomfs no permanents, com també la indiferència i oblit dels jugadors honestos. I el mateix els va començar a passar a nens de tot el món que després de créixer van poder aconseguir algun triomf amb discursos i simpatia que gairebé mai va correspondre als resultats que van oferir per la qual cosa enmig de la seva amargor van passar a la història com fantasmes de lamentable memòria. I conte contat aquest conte s'ha acabat. Què passarà, amb "en Marxa" de França? ¿Els partits del món hauran après la lliçó del que implica deixar passar a aquests moviments que no només són una amalgama de gent diversa sense cap signe polític i sense més afany que enderrocar el que perceben com a vell, inoperant o no del seu gust?





Si d'alguna cosa serveixen aquests fatídics lideratges en governs on la població expressa la seva molèstia de la mateixa manera que ho feien els nens jugadors triomfadors en les bales, és confirmar que els partits i la democràcia d'alguna cosa serveixen, que han d'enfortir les seves estructures, aprofitar la experiència, aprendre de la seva història, treballar no només en èpoques electorals i sobretot seleccionar amb cura els seus lideratges, tenint com a premissa que la seva major propòsit no és caure al forat o treure bales de el cercle per mantenir el poder sinó governar per als ciutadans.





[1] Llibre de Gènesi, capítol 4. De l'antic testament. Hi ha interpretacions sobre aquesta marca, que se suposa diabòlica i heretable, però se suposa que l'estirp de Caín va morir amb el diluvi.