El 95% de les agències de viatges va registrar una caiguda dràstica o paràlisi de vendes a l'estiu

El 95% de les agències de viatges espanyoles va registrar una caiguda dràstica o paralització completa de les vendes durant la temporada d'estiu d'aquest any a causa de la pandèmia de coronavirus i el 72% considera que a la tardor es mantindrà la mateixa tendència.













Així s'extreu de l'enquesta realitzada per l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave) sobre la situació de les agències de viatges a l'escenari Covid-19, presentada aquest dimecres en roda de premsa pel seu president, Martí Sarrate, al marc de l'XX Fòrum Acave.





El 88% de les agències enquestades també considera que la caiguda de vendes per a la seva empresa en aquesta temporada 2020 se situarà entre el 80% i el 100% respecte a l'exercici anterior; una de cada tres agències no ha pogut reprendre l'activitat i un 20% es planteja el tancament definitiu, mentre que el 16% manifesta que espera poder reprendre les vendes fins a 2021.





El 87,6% de les agències consultades ha efectuat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) total o parcial aquest any i un 21,6% ha hagut de realitzar acomiadaments d'un o més treballadors.





Pel que fa a el teletreball, el 55% de les plantilles de les agències enquestades ha teletraballat durant aquest any i un 4% ha manifestat que han tancat la seva oficina definitivament per passar-se a l'atenció virtual dels seus clients via teletreball.





En l'àmbit d'agències emissores, el 93,3% de les quals assenyala que han patit el major impacte en els viatges de vacances, mentre que per a les receptives els segments de negoci més afectats per la crisi sanitària són el de negocis i turisme urbà.