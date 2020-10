Adeu Bartomeu, el teu successor ja està designat

Segueix la pandèmia i amb ella, l'apogeu de la incompetència política al nostre pobre país i sobretot, les ganes de la gent de tornar a gaudir de la seva llibertat individual i familiar. Al virus no ho curen les actuals medicines que el combaten, i els laboratoris, tan poderosos i multimilionaris, encara no han trobat la tecla que ens torni a la normalitat social amb vacunes meravelloses que ompliran els seus comptes corrents amb la fam de les persones.









Ens queda molt per aprendre com a ciutadans pel que fa a ordre, solidaritat i sobretot disciplina social, però, la veritat, és que els que ens dirigeixen són bastant pitjors en capacitat d'acord i decisions encertades que els que tenen la desgràcia de ser simples ciutadans. Es nota massa que aquesta generació de polítics és molt incompetent i que ja estem gairebé tots fins a dalt de tant tancament i tant anar i venir pel Congrés i els estudis de televisió dels líders, pràcticament per a res.





I enmig d'aquesta marabunta, dimiteix el president del Barça que se'n acusant els comandaments de la Generalitat d'irresponsables perquè no li han deixat fer unes votacions, com cal, per quinze dies de calendari previ. Segurament, els que han ordit aquest cop de mà a la Presidència de el Barça, saben que de votar així guanyaria Bartomeu ja que els seus opositors s'amaguen en els 'zulos' independentistes i són molts menys, però més aguerrits i letals. Per a ells el Club blaugrana és "efectivament" més que un club en la seva lluita per la independència. És la joia de la corona o si ho prefereixen de la presidència de la República de les seves reivindicacions polítiques contra l'Estat que deixa anar al Comissari Trapero enganyant-judicialment a si mateix, i va permetre, a partir d'ara, pancartes i aquelarres amb llaç groc al Nou Camp mentre a la Federació i a la Lliga professional es toquen els roscos de satisfacció fins que el futbol professional entri en ruïna total.





Bartomeu es va equivocar quan va deixar als jugadors pujar-li a les barbes, escollint a més tècnics febles i acostumadets. El Messi que vam conèixer ens va ficar a casa a tots els seus amics a costos impagables, que li cantaven l'aigua i gasten els fons que amb tanta feina recaptaven per al club seus executius més brillants. I ara hem tocat fons, un lloc en el qual la memòria col·lectiva només vol recordar les males decisions del seu president i no per exemple, que Ronaldinho era tan bo com Messi o gairebé, però que va saber sortir de club sense armar la qual ha armat l'argentí i "el seu germà uruguaià" amb l'única finalitat d'enfonsar més la nau a veure si el capità de la mateixa presentava la dimissió.





Ho ha aconseguit, felicitats, ¿I ara què? Et canviaràs l'avió privat perquè el pare i els teus col·legues puguin creuar l'Atlàntic més de pressa, o potser tornaràs a ser el d'abans i podrem guanyar-li a l'actual Bayern que sense tenir cap Messi o Suarez en el seu onze, és l'equip més sòlid i fiable del món, sense tants embolics ni escenificacions de saló? Has estat el millor jugador del món, no hi ha qui ho dubti, però ara mateix, Lionel pots assegurar-nos que ets, no ja el millor davanter d'Europa sinó, tan sols el de la Lliga Espanyola? No ho crec.





Adeu Bertomeu, adeu i com tu has dit a l'anar-te'n, ja que el proper President del Barça ja està triat des de fa temps pels polítics que ens manen a Catalunya, i per tant, lo de les votacions serà un paperot, i no m'importaria equivocar-me, Només ens queda dir el mateix, la frase de rigor, amb que vas tancar el teu cercle blaugrana: Visca el Barça i Visca Catalunya i que tot ens vagi bé a partir d'ara. Té gràcia per als que donem suport a Núñez quan va voler ser President per primera vegada, en contra dels que llavors i ara pensen que el Club només és seu, que en aquests moments tan difícils, l'home que va a presidir la gestora sigui un els joves talents que aquest gran President va incorporar al Barça. Si la deixem i aprenem, quines lliçons dóna la vida!