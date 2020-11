El vicepresident de Bolívia, David Choquehuanca, aposta implementar el Bon Viure

David Choquehuanca, aimara, Vicepresident de l'Estat Plurinacional de Bolívia, en el dia del seu jurament, va sorprendre amb un potent discurs diferent que desafia la modernitat amb arguments des de l'horitzó del Bon Viure. El missatge impacta en un món post pandèmic on els mites de desenvolupament i la raó moderna estan de capa caiguda.









Si bé la "retòrica" del Bon Viure ja va estar present en el relat oficial del Moviment A Socialisme (MAS), durant el govern d'Evo Morales, però, amb el transcórrer del temps, el Bon Viure, va anar cedint terreny en el discurs oficial en la mesura que la ideologia desenvolupista de l'esquerra de la classe mitjana es va anar imposant en el MAS. Al grau que la "consigna" del Bon Viure era assumit com un eslògan més per edulcorar la proposta del "capitalisme andí amazònic".





Choquehuanca, com un dels fundadors / ideòlegs del MAS-IPSP, ara com a vicepresident, comença a argumentar públicament la proposta del Bon Viure com l'horitzó filosòfic que haurà de guiar al nou govern i als pobles de Bolívia en la post pandèmia i post govern de facto.





Després d'escoltar / llegir el missatge del Vicepresident Choquehuanca, aquestes són les idees que ressonen en el timpà, i al cor sentipensant. Trastoquen els elements constitutius de la civilització moderna.





Bon Viure implica una identitat Terra. "(...) som sinchi, som rumi, som jenecherú, foc que mai s'apaga, som de Samaipata, som jaguar, som Katari, som ainos, som Mauries, (...)", afirma Choquehuanca.





I, efectivament, som part i som tot de la Mare Terra. No som una identitat diferent o superior a la Terra (filosofia kantiana). Som Terra que pensa, Terra que sent, Terra que pateix. Som Terra. Tots els integrants de la comunitat còsmica portem els mateixos elements químics organitzats de manera diferent.





Bon Viure centrat en el benestar de la comunitat còsmica. "Estem en temps de tornar a ser jiwasa, no sóc jo, som nosaltres. Jiwasa és la mort de l'egocentrisme (...)", reitera el vicepresident.





La modernitat està constituïda sobre la premissa l'individu desarticulat com a centre i fi de la realitat, en competència amb els altres. Davant aquest individualisme suïcida es planteja el Bon Viure centrat en la comunitat (jiwasa en aimara). Del benestar de la comunitat depèn el benestar de l'individu articulat. A diferència de la modernitat (on el benestar individual és la seva finalitat), al Bon Viure la comunitat còsmica en equilibri serà el bé més gran.





Bon Viure exigeix superar l'antropocentrisme. "(...) jiwasa és la mort de l'antropocentrisme i és la mort de l'eurocentrisme", continua David Choquehuanca. La idea de la comunitat no es refereix a la idea de societat (suma de voluntats individuals) que planteja la modernitat. La comunitat, l'ayllu, està referit a la comunitat còsmica. Una comunitat conformada per tots els i les integrants del cosmos i el plurivers. Aquí desapareix l'hegemonia del subjecte modern (individu humà dotat de llibertat, voluntat i raó) i sorgeix el subjecte Terra en les seves diferents manifestacions, amb dignitat, drets, obligacions i oportunitats.





Bon Viure requereix d'un poder equilibrat. "Anem a promoure les coincidències opositores per buscar solucions entre la dreta i l'esquerra, entre la rebel·lia dels joves i la saviesa dels avis, entre els límits de la ciència i la naturalesa indestructible, entre les minories creatives i les majories tradicionals, entre els malalts i els sans, entre els governants i els governats, entre el culte al lideratge i el do de servir els altres ", sosté el vicepresident.





El Bon Viure se sosté en l'equilibri, i alimenta l'equilibri en totes les dimensions de la vida. L'equilibri exigeix la coexistència de diversos actors diferents entre si que construeixen consensos. L'equilibri és el poder, i el poder és horitzontal. Per a la modernitat el poder és dominació, és hegemonia, és control ...





Bon Viure implica plurinacionalitat. "(...) som maies, som guaranís, som maputxes, som mojeños, som aimares, som quítxues, som Jopi i som tots de la cultura de la vida, que despertem el nostre larama, larama igual rebel amb saviesa".





Per a David Choquehuanca, la condició de la plurinacionalitat no és un assumpte exclusiu de Bolívia. Tots els pobles de Abya Yala tenen i estan cridats a despertar la seva larama (consciència creativa) per emprendre els seus camins d'alliberament. Al Bon Viure, la identitat política no està lligada, com en la modernitat, a la quimèrica idea de l'única identitat nacional.





A més el Vicepresident de l'Estat Plurinacional de Bolívia reitera que el Bon Viure es basa en els principis de la reciprocitat, interrelacionalitat, complementarietat i correspondència.





Aquest plantejament, considero que no és un caprici nostàlgic pel passat mil·lenari dels pobles originaris, d'on prové David Choquehuana, sinó un ressò del categòric imperatiu existencial que plana sobre la humanitat en un Planeta ferit que tendeix a "desfer-se" de la espècie humana.