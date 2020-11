Les multes als viatgers que arribin a Espanya sense PCR seran de fins a 6.000 euros, segons Exteriors

Els viatgers que arribin als aeroports i ports espanyols sense tenir la PCR obligatòria s'enfrontaran a una multa que pot arribar fins als 6.000 euros, segons ha dit la ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya.













La ministra ha explicat que es "recomana" a les aerolínies que verifiquin si els viatgers tenen feta la PCR abans de pujar a l'avió, però no se'ls obliga. Quan arribin a Espanya hauran de mostrar la seva documentació i, si no tenen justificant de la PCR s'hauran de sotmetre a una més de pagar la multa.





En una entrevista a Antena 3, González Laia ha assenyalat que "són multes serioses" però que no pretenen ser recaptatòries, sinó "dissuasòries", perquè el que es pretén és que "els ciutadans es comprometin i corresponsabilitzin amb l'esforç per garantir una mobilitat segura ".





L'obligació de comptar amb una PCR negativa realitzada a les 72 hores prèvies a el viatge entrarà en vigor el 23 de novembre per als viatgers procedents de 65 països, entre ells la majoria de països europeus.





No ho serà per a altres com Grècia, Finlàndia o Noruega, que tenen menor nivell d'incidència. La ministra ha assenyalat que el que no és possible és tenir un "risc zero", com no es té entre els mateixos espanyols.





González Laya ha volgut posar la mesura context assenyalant que, dels 5,2 milions de turistes que han entrat a Espanya des del mes de juliol només han donat positiu un total de 4.800. Els casos importats, ha dit, suposen un 0,08 per cent.





"Mirant les xifres això no és un problema però hem de assegurar-nos que no ho sigui en el futur", ha assenyalat. Segons ha dit, el que pretén la mesura és "crear confiança" i poder "anar obrint gradualment espais de mobilitat" que siguin segurs.





ALINEAT A RECOMANACIONS EUROPEES





A més, ha afirmat que si la mesura s'ha aprovat ara i no abans és perquè Espanya ha estat impulsant que hi hagi recomanacions homogènies per part de la Comissió Europea, per evitar que cada país prengui mesures dispars.





"Quant la Comissió Europea ha donat aquestes recomanacions ens hem alineat", ha assegurat. En les recomanacions adoptades el passat 12 d'octubre es diu que "els Estats membres no hauran de denegar, en principi, l'entrada a persones que viatgin des d'altres Estats membres" però que si ho consideren necessari podran imposar restriccions als que viatgin des de zones "no verds "d'acord amb el mapa de risc europeu.





Aquestes restriccions poden ser "que observin una quarentena", que "se sotmetin a una prova després de la seva arribada" o "abans de la seva arribada". També podran "exigir a les persones que entrin al seu territori que presentin formularis de localització de passatgers". Les recomanacions preveuen elaborar un formulari europeu comú de localització de passatgers per al seu possible ús comú.