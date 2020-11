Guatemala, ¿per què les protestes socials culminen en un punt cec?

El president de Guatemala, Alejandro Giammattei.





En vigílies d'iniciar festejos patris per la seva bicentenari, Guatemala novament és notícia internacional arran de les recents protestes socials en contra de l'aprovació de l'pressupost de l'Estat / 2021.





Durant les últimes manifestacions van incendiar part de l'edifici històric de el Congrés de la República, i la Policia Nacional va reprimir a les i els manifestants. A moment, el Congrés de la República va decidir no enviar a l'Executiu dit pressupost.





Què és el que va fotre i va obligar a guatemalenc a sortir novament als carrers?





El Congrés de la República, sense major debat, va aprovar el pressupost general de la nació per al 2021. El pressupost més alt de tota la història republicana, la suma en més de el 60% estava destinat a despesa corrent. Suprimia el finançament per al programa social "Fam Zero" i augmentava el ja milionari pressupost per Diputats, constructores, etc.





Els huracans Eta i Iota, sumats a la pandèmia del COVID19, van deixar massa pèrdues econòmiques en amplis sectors de país. Durant la pandèmia el govern actual va endeutar a el país sense major control, ni resistència social. I, molt malgrat això el pressupost de la nació per al 2021 estava basat en major endeutament públic. A moment, cada guatemalenc neix amb un deute públic de l'equivalent a $ 1000, i el pressupost 2021 ampliava aquest deute a $ 1.300 per càpita.





Les protestes socials també són una expressió de la impotència que pateixen les i els guatemalencs davant del "descarat" maneig que fan de l'Estat i dels béns públics els governants en un país amb més de el 60% de la seva població en situació de pobresa, un altre tant dels seus nens en situació de desnutrició. ¡Governants i diputats més ben pagats de la regió i d'una bona part del Continent!





Qui són els actors socials que protesten i què exigeixen?





Similar a l'any 2015, encara que amb menor concurrència, són joves universitaris, veïns urbans, organitzacions no governamentals, associacions civils, entre d'altres, els que van sortir als carrers a la ciutat capital de Guatemala i en altres ciutats. Mitjans empresarials de comunicació, al costat dels alternatius, van coadjuvar en les convocatòries, encara que no en la mateixa magnitud que el 2015.





Exigien la reconsideració del pressupost 2021 i la renúncia del President Alejandro Giammattei.





A diferència de les protestes socials de l'any 2015, que va acabar amb la destitució / renúncia de l'ex president Otto Pérez i de l'ex vicepresidenta Roxana Baldeti (ambdós actualment empresonats encara sense sentència), aquesta vegada l'Ambaixada nord-americana va mantenir baix perfil. L'elit empresarial de país va expressar la seva protesta contra el pressupost aprovat ... A l'igual que les jerarquies religioses ...





Els sectors indígenes i camperols aglutinats en el moviment sociopolític CODECA no es van sumar a les manifestacions socials recents perquè consideren que les protestes de "caps de setmana" no resolen els mals estructurals de país, encara que formalment sí van condemnar el vergonyós paper de el Congrés de la República i de el govern central.





El moviment CODECA, des del 2012, impulsa i proposa el procés d'Assemblea Constituent Popular i Plurinacional per consensuar noves regles de convivència sociopolítica al país, i nou marc constitucional per construir l'Estat Plurinacional.





Per què aquestes protestes socials culminen en un punt cec?





El 2015, el govern nord-americà, mitjançant la seva Ambaixada a Guatemala, i utilitzant la narrativa de "lluita anticorrupció" empresa per la Comissió Internacional contra la Impunitat a Guatemala (CICIG), va convocar multituds de guatemalencs a les places i carrers per destituir i castigar el governant també corrupte que no era del grat oficial als EUA. I així, va ser ...





Simultàniament, amb l'estendard de lluita "anticorrupció made in USA", es va criminalitzar als governs progressistes al Brasil, Equador, Bolívia ... Un cop destituïda Dilma Rousseff, i inhabilitat políticament Lula al Brasil i Correa a l'Equador, CICIG va ser desmantellada pel desvergonyit govern de Jimmy Morales, protegit pel govern de Donald Trump.





Les protestes destituyentes de l'any 2015 també estaven dirigides per desactivar / invisibilitzar les propostes constituents de moviments socials com CODECA que ja plantejaven canvis estructurals per a Guatemala.





El 2015, la bulla de les places va tenir com el seu màxim horitzó polític el canvi de govern, molt a pesar que moviments socials pro constituents advertien que la crisi d'Estat es resolia amb un procés constituent plurinacional, i no només amb un canvi de govern ... cinc anys després, es constata que la medicina va ser pitjor que la malaltia. El sistema neoliberal es troba més vigorós i més corrupte ...





Estem en 2020, i novament les mateixes accions en les places, amb el mateix relat de: "Renúncia ja" ... A diferència de l'any 2015, ara, l'Estat reprimeix manifestants ... assajant la seva tàctica de terror d'abans.





Per què no acabar donant el salt cap al procés Constituent Popular i Plurinacional per fer canvis estructurals al país?





Les tradicionals esquerres polítiques i socials de país argumenten que no existeix la "necessària correlació de forces" per a això. ¿Por a la incertesa? ¿Sentiment de "derrota" política i intel·lectual que els va llegar els Acords de Pau (1996)? ¿Confort? Qui sap.





Però, tampoc el moviment CODECA i la seva organització política Moviment per a l'Alliberament dels Pobles se sent tan segur o capaç de sacsejar prou, des dels carrers, d'una vegada per totes, al corroït sistema estatal que cau per trossos. Fins a cert punt, aquest moviment sociopolític (CODECA-MLP) es comporta massa bé amb un govern i un Estat deslegitimat, ara, fins en els nínxols urbans.





Potser la ensopida incertesa sociopolítica ocasionada per les elits de poder a Guatemala es mantingui gràcies a la "acte derrota política i intel·lectual" que impedeix accionar a les esquerres tradicionals ia la "prudència" política d'CODECA-MLP que espera el calendari electoral del 2023 (eleccions generals) fent "imperceptible" treball organitzatiu en les comunitats.