L'esperança és allò que ens manté connectats a la vida

En aquests temps de pandèmia la televisió, sobretot ella, ens ven cada dia centenars de consells de viròlegs de tota mena i condició científica, que a mi, pobre mortal, m'angoixen i em sobrepassen per la seva contundència i falta de sensibilitat social. En uns temps en què cal vendre a la gent optimisme i sobretot, esperança, molts d'ells es dediquen a amargar els dies més difícils. Quan no hi havia vacunes perquè no n'hi havia, i ara que si sembla haver-les, sembrant el dubte amb grans frases, de si aquestes seran o no efectives i, el que és pitjor, si hi haurà suficients per a totes i per a tots.





Per això la frase que encapçala aquesta petita reflexió, com tantes altres que vostés trobaran si les busquen a la xarxa, ve al cas per beneir a tots aquells que són capaços de sostreure's del seu ego i són capaços d'animar el seu proïsme venent optimisme on només hi ha mala llet o ganes de portar-se un Nobel a casa seva.





Es nota molt, especialment en aquest país de pessimistes, que hi ha molt cretí amb massa suficiència, als que els nostres avis anomenaven saberuts, els que lluny de caminar per la vida donant ànims als més febles es dediquen des d'una butaca generalment confortable a deixar anar romanços que per res serveixen i desmoralitzen a qualsevol. Tampoc el portaveu que s'ha buscat el govern per a la pandèmia, el doctor Simón, no és que sigui l a alegria de l'horta, que no ho és, però és que al costat dels tan abundant viròlegs que veiem i malauradament escoltem en cada canal públic i privat és el Pavaroti de la ciència, mal que li pesi a l'oposició popular.





Com he pogut comprovar que en els dos últims mesos al líder socialista li agrada utilitzar frases de Don Groucho Marx, tanco aquest petit apunt periodístic amb una altra d'aquest estrafolari personatge que a mí m'agrada especialment i que ens ve perfecte per rebatre a tant llengut setciències. Diu així: És millor estar callat i semblar ximple, que parlar i aclarir els dubtes definitivament.





Doncs res a senyors de la tele, a aplicar-ho amb tot l'entusiasme que els sigui possible. No tinguin cap dubte: En temps de pandèmia, venguin esperança a la seva audiència, és el millor remei contra el coronavirus.