Onda Cero, més que una ràdio

Onda Cero ha complert els seus primers 30 anys de vida. No són molts, per a un mitjà de comunicació que nacióen 1924, any en què va començar a emetre EAJ 1 Ràdio Barcelona, sigles que volen dir I per Espanya AJ perquè així es diuen les estacions de telegrafia sense fils i 1 per ser la primera. A partir d'aquí la història de la ràdio privada a Espanya té escrites pàgines sonores inoblidables en què l'última gran cadena generalista, que ara els experts l'anomenaven així, ha estat, agradi o no Onda Cero.





Per a mi, aquesta casa en la qual no treball des que Aznar la hi va regalar al seu company de pupitre Villalonga, el tipus aquest que surt a les fotos d'hemeroteca amb la mantinguda de Rei emèrit, és aquest extraordinari lloc en el qual per iniciativa de l'ONCE es va forjar l'última gran cadena de segle XX amb gras esforç i especial dedicació professional.





Nascuda de la venda a preu de caviar rus de l'antiga joia de la família Rato va anar creixent amb la suma de les emissores d'Euskadi, també comprades a un gran home de ràdio Josep Maria Ballvé, propietari de Ràdio Miramar, la famosa EAJ 39, les Associades per Ones Galícia, posteriorment també adquirides als seus fundadors socialistes, les FM de la Comunitat Valenciana de l'empresari Lluís Suñer a què, recordem, el 1980 havia segrestat ETA polític militar, ia partir d'aquí les que en un moment donat les de l'ara de nou en la palestra que tant li agrada, Blas Herrero l'amo de Kiss FM i per descomptat el que seria, a la fi de tot, el gran beneficiat, el cofundador amb el seu pare d'Editorial Planeta Jose Manuel Lara Bosch a què vull ara recordar amb especial afecte.





Hi ha molta història per explicar sobre Onda Cero i la seva gent. Unes bones, com la de l'interès social que va guiar els cecs espanyols en crear una cadena que somiés amb un món sense barreres, i altres per voler oblidar on la política i els diners li van prendre el seu medi natural a uns propietaris intel·ligents i solidaris per tornar- a el maridatge dels mitjans de comunicació i la política que sembla ser el destí desgraciat de la llibertat d'expressió a Espanya.





Com em va tocar viure en primera, segona i fins a tercer persona la immensa majoria dels episodis d'aquesta apassionant història de la ràdio, és pel que, en aquest 30 aniversari tan sols vull recordar el feliç naixement de la criatura, i donar-li les gràcies a la Casa encantada i als seus venedors de l'cupó, molt ben representada pel seu president Miguel Carballeda per la seva més que generosa contribució a el projecte a l'comprovar que, malgrat totes les dificultats, segueix viu i desitjar als seus actuals professionals molts èxits en el seu futur i salut i alegria per gaudir-lo, sense que oblidin que el que cada dia comparteixen amb els seus oients va costar a la gent que els va precedir un enorme esforç.





Finalment un brindis d'aniversari: Estimada Concha Garcia Campoy, a la qual vaig convèncer perquè també s'unís al nostre projecte, i que ara ens mira des del cel amb aquell somriure seva que traspassava el dial ... ... Va per tu!





Feliç 30 Aniversari Onda Cero Radio.