És el moment dels joves sense menysprear els "vells"

Diuen que la combinació de factors produeix millors productes. Aplicant aquest concepte a la política, la joventut i l'experiència és una bona fórmula perquè un partit funcioni bé i perduri en el temps. Hi ha moltes més coses, evidentment. Però mai hauria d'oblidar-aquest binomi.













A hores d'ara, la política està vivint moments de canvis, que no tenen perquè ser dolents, però els canvis cal fer-los mesurant bé les conseqüències que aquests poden implicar en les formacions, sobretot en aquelles que porta darrere més de cent anys de vida , amb una línia ideològica que s'ha anat adaptant als temps però que mai ha perdut la seva essència.





El PSOE, formació amb més de cent anys de presència en la vida d'Espanya està travessant una crisi d'identitat que té indignats als que criden alguns "la vella guàrdia" i a molts dels seus votants. Ser vell en política- en la vida també- no vol dir ser un tracte inútil a què cal deixar aparcat i a més posar-li una cremallera perquè estigui calladet. Ser "vell" és tenir experiència, i veure les coses d'una altra manera que la joventut no sempre s'aprecia perquè no les ha viscut. Els socialistes estan immersos en un debat gairebé clandestí que reflecteix molt bé aquella frase que ha quedat per a la història "el que es mogui no surt a la foto" atribuïda a Alfonso Guerra i que segueix sent vigent, no només en el PSOE, sinó en tots els partits polítics, fins els que es fan dir els més demòcrates del món.





Pedro Sánchez necessita tenir uns pressupostos generals de l'Estat propis, ningú té cap dubte, però no a qualsevol preu. La seva aprovació serà possible amb els vots - a un preu desorbitats- "decisius" d'ERC i Bildu, perquè el seu soci de govern i president a l'oposició, Pablo Iglesias, els considera socis "preferents", davant d'altres possibles aliats, cas de Ciutadans que estava disposats a donar-los suport. Aquesta situació i altres decisions han fet saltar als històrics del partit, uns quants. Altres callen, encara que no estiguin d'acord, -interessos personals? - per pactar amb un partit que ha estat estretament vinculat amb la banda terrorista ETA i les pretensions, ja coneixem, són carregar-se a l'Estat des de les institucions i la independència del País Basc. Amb aquests objectius, més la motxilla que porta penjada, és normal que la preocupació estigui entre els socialistes "vells" i que arribi fins a la indignació. Per a ells el socialisme és una altra cosa ben diferent de la que s'està aplicant ara.





Adriana Lastra, la "jove" promesa, amb estudis d'Antropologia social --sense terminar--, mà dreta de Sánchez i portaveu al Congrés dels Diputats, davant les critiques pel pacte amb Bildu, no se li ha ocorregut millor cosa a dir "és el moment dels joves". No cal que els expliqui res més, només que Lastra de diplomàtica i consideració té ben poc. Felipe González li ha respost immediatament "a mi ningú em fa callar". Bé és l'expresident socialista perquè li digui això una jove que de moment no té molt en el seu bagatge polític.





Mentre el secretari d'Organització de PSOE José Luis Ábalos va cridar un per un els barons territorials per llegir-li la cartilla i demanar-los que els draps bruts es rentin a casa. Reunions, trucades i sol·licitud de fer pinya amb les decisions del president Sánchez. També contactes amb Felipe González perquè suavitzi les seves crítiques .. Però clar, hi ha "vells" com ell que no estan disposats a empassar-se la bilis.





Són temps de fer pinya al voltant del projecte de Sánchez per comptar amb els seus pressupostos. Un cop aprovats, les coses, diuen, canviaran amb respecte a Unides Podem, a què li passaran comptes. Amb els pressupostos aprovats, serà llavors quan el president es prengui la revenja contra el seu gran opositor, Iglesias. Això és el que diuen en privat serà així? Només les dades de les enquestes que es seguiran fent tindran la clau del problema. Els vells i els joves no són incompatibles, més aviat complementaris, donya Adriana.