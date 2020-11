Els peixos del riu beuen i beuen ...nosaltres no

No em crec que a dia 30 de novembre no hi hagi ni un sol mort a Vietnam, i molt menys durant la setmana anterior a la qual vivim. Sé que les seves mitjanes de prevenció per entrar al país són especialment dures, però clar, un virus és un virus i aquesta classe de comunisme leninista no és la millor manera de comparar-per molts avantatges que els seus dirigents vulguin fer-nos veure.













Aquí, com sempre, seguim marcant-nos un xotis amb la pandèmia, i les nostres estadístiques són les úniques a Europa que no donen dades en el cap de setmana i això que tenim el major nombre d'opinadors experts de totes les televisions europees, que cada dia contribueixen al costat dels nostres polítics a generar la major desconfiança sobre el nostre futur i últimament fins a la distribució de les tan esperades vacunes. A veure si acaba aquest sense viure i vam començar a recuperar la nostra salut mental tan lligada a el patiment de la gent gran i al seu tràgic desenllaç.





Mentrestant, els pressupostos, el costat econòmic del coronavirus, segueixen el seu curs adornats de rentats de cervell mediàtics, com el qual el director de Al Rojo Vivo a La Sexta va oferir vergonyosament en aquest últim dia del mes de Novembre al barrut que dirigeix Podem, qui amb singular desvergonyiment es va posar les botes justificant les bondats de Bildu i més presumint d'origen familiar, quan gairebé tots ja sabem de què "casta li ve al llebrer". Ha estat aquesta vegada, un espectacle televisiu, al meu serena opinió veritablement lamentable, sobretot quan després en un altre canal el mentider Monedero adornar els seus comentaris carregant contra Felipe González per permetre la corrupció de Pujol, mentre l'històric dirigent català es feia el sord de les accions del Gal. Suposo que algun dia Juan Carlos serà tan sincer com per explicar-nos les seves veritables aventures a la Veneçuela de Chàvez, com a mi ja me les van explicar honrats intel·lectuals d'aquell país, de les que ningú vol investigar seriosament, especialment Bambi Zapatero i els seus amics i correligionaris : els ministres Marlaska i Ábalos.





Per la resta, se'ns ve a sobre el Nadal. I ni el Govern ni l'oposició es posen d'acord sobre quants podem reunir-nos a casa nostra. Mirin, jo com només sóc periodista amb cinquanta anys de currículum els vaig a donar la meva opinió. Feu-ho amb l'amor per la seva família el que el seu afecte els dicti. Estic segur que vostès. La cuidessin com ningú. També tinc la certesa que tots els que vinguin intentaran protegir els que ara diem els nous periodistes, les bombolles familiars. Els nens i els avis els donaran força per recordar als que se'ns han anat, i unes i uns ens cuidarem molt els uns a les altres i viceversa. No tinguin por, ens protegeix el miracle del Nadal.





Als que són més d'oblidar les normes, els recordo que per Nadal, els que beuen i beuen i tornen a beure són, com diu la popular nadala, els peixos del riu. Vostès. I jo, amb una copeta ens arriba per acomiadar unes Festes que recordarem sempre ... Especialment, perquè seguim vius, i a més celebrant-ho en família.