Bolsonaro, tercer delirant en competició

La tríada de governants populistes autoritaris i reaccionaris sembla haver perdut al seu integrant més poderós i influent: Donald Trump. Dels dos que resten al prosceni de la política internacional (Boris Johnson i Jair Bolsonaro), el primer britànic reforça el to del seu ranci discurs imperialista. Ara anuncia un augment en 18.000 milions d'euros anuals en les despeses de defensa per "... tornar a ser la primera potencial naval europea". Serà una insinuació subliminal d'aquella màxima llatina, si vis pacem, para bellum ..? En l'absurda fugida cap endavant del conservador anglès ja gairebé res sorprèn en el seu reclams polítics, com els que li s'alineen als comentaris del seu ministre de sanitat, Matt Hancock, mentint respecte a la superior capacitat científica i operativa dels anglesos per haver estat els primers a aprovar la vacuna del Covid-19, i això gràcies al Brexit (curiosament no diu res respecte a les al·legacions de Rússia i la Xina de ser ells mateixos els primers països en haver desenvolupat i aplicat la vacuna).













Emperò, i excepte una rebel·lió interna dins de el partit Tory --del manera a com va succeir amb la dimissió de Margaret Thatcher en 1990--, el principi constitucional de la supremacia parlamentària establert després de la Gloriosa Revolució de 1688, augura a Bo Jo a una estada en 10 Downing Street per altres quatre anys més.





Potser no és aquest el cas de el president brasiler, el qual confronta les pròximes eleccions de 2022 en una posició d'incertesa, després dels resultats de les últimes eleccions municipals al gran país sud-americà. Dolorosa ha estat, especialment, la seva derrota a Rio de Janeiro el seu 'inexpugnable' feu electoral.





Més enllà dels corriments de vots entre partits, molts d'ells d'àmbit local, i de coalicions puntuals en les candidatures per als municipis i mesogobiernos dels 26 estats que componen la federació brasilera, el fet rellevant dels recents comicis és la volta majoritària de el vot als 'vells' partits de centre dreta. No s'equivoqui el lector, però, en jutjar aquests canvis en el comportament electoral com un triomf ideològic de les formacions antecessores de el triomf de Lula i el seu Partit dels Treballadors en les eleccions de 2002. Tampoc a l'esquerra petista li ha anat gens bé i prossegueix el seu itinerari de confusió després dels revessos judicials pels escàndols de corrupció instrumentalitzats en contra seu per sectors de la judicatura brasilera.





Bé podria interpretar-se que el vot 'antisistema' que va acaparar Bolsonaro a favor seu en les eleccions de 2018 està en reflux. Ara s'hauria produït un 'vot de protesta' contra els excessos de l'inefable president, el qual s'ha canalitzat cap a aquells partits tradicionals que podien efectivament aturar el populisme desfermat per les propostes i pràctiques de el president brasiler. Repassem a manera de sintètic inventari algunes mostres de les més estrambòtiques i de major repercussió mediàtica.





En el seu últim discurs davant l'assemblea de l'ONU, el president brasiler va afirmar que els que van iniciar els incendis que segueixen devastant extenses zones de l'Mato Grosso, vitals per a la supervivència ambiental no només del seu país i de l'subcontinent sud-americà sinó de la planeta Terra en el seu conjunt , no van ser els seus amics terratinents, sinó els pobles indígenes. "L'indi i el caboclo calen el foc", va afirmar el president, combinant la seva afició per la mentida i el racisme. En realitat, els grans beneficiaris mercantils de la destrucció mediambiental són els grans propietaris que es dediquen a l'exportació de bestiar boví, soja, blat de moro transgènic i altres monocultius, un sector econòmic altament rendible que sosté amb la força dels seus recursos la màxima propagandística goebbeliana de fer veritat la mentida per repetició. Amb aquesta finalitat la seva xarxa de suport parafeixista articula els rumors que arriben a milions de brasilers mitjançant guasaps, pàgines web distribuïdores de mentida news, o influencers i YouTubers digitals associats a govern o infatigables pastors evangèlics propagadors de falsedats en els seus cultes.





Per aconseguir els seus fins, i seguint fidelment les idees de Trump als EUA, el president brasiler anima que: "... el poble s'armi!". Així s'evitaria que "... arribi un merda d'alcalde i mani quedar-se a casa". En aquest reclam, no pocs observadors van veure una crida a organitzar milícies armades davant de decisions impopulars dels seus adversaris polítics. Tot i que la situació propiciada per l'expansió del Covid-19 hagi reduït el trànsit humà als carrers, la necessitat d'autoprotecció i la flexibilització en la compra d'armes impulsada per Bolsonaro han contribuït a l'augment dels assassinats en un 6% durant el primer semestre de la pandèmia durant 2020.





Totes les seves propostes afavoreixen la priorització dels interessos econòmics particulars enfront dels generals de la salut pública (Brasil s'està acostant a la xifra de 200.000 morts a causa de la pandèmia del Coronavirus). "Van dir ... 'quedin-se a casa, que l'economia es recuperarà', però us van enfonsar a tots". Ell mateix s'ha declarat solemnement contrari a vacunar-se, i anima els seus paisans a que segueixin el seu exemple.





Els seus proclames més delirants inclouen el consell als seus compatriotes que, "... heu de deixar de ser un país de mariques", o les propostes dels seus ministres d'instituir una Borsa estupre ', a la manera a l'existent Borsa Família que facilita prestacions assistencials condicionades als més pobres. Amb aquesta finalitat es facilitaria l'abonament d'una quantitat mensual equivalent de 20 euros a aquelles mares que després d'una violació decideixin seguir endavant amb el seu embaràs i reconeguin al violador com a pare de el futur infants.





Potser estem assistint a un declinar dels excessius polítics populistes i autoritaris que durant els últims anys han galvanitzat a significatius sectors dels seus electorats, els mateixos que ara semblen adonar-se de la demagògia sense recorregut de les seves iniciatives i actuacions. És clar que res és un sol ús per endavant, ni pot donar-se definitivament extingit: ¿o és que no s'imaginen de nou a Trump a la Casa Blanca després de les eleccions de 2024?