La meva Constitució

Se sap, però no es diu molt, que la Constitució per la qual ens regim va ser votada per la majoria dels espanyols, per cert, una majoria molt notable. Avui molts dels que la van votar, malauradament ja no estan amb nosaltres. El temps ha anat fent bocins d'aquella il·lusió col·lectiva que la va provocar, àvids com estàvem tots, antifranquistes i milers de franquistes d'endinsar-nos en una democràcia que se'ns havia negat per la força de les armes, després d'una Guerra civil que presagiava, com així succeir gairebé immediatament, una altra tragèdia mundial encara més gran que gairebé acaba amb la humanitat, i sobretot, amb les seves llibertats.

















En aquest 6 de desembre, de pandèmia i angoixa econòmica amb prou feines non queden forces ja per celebrar, tan sols, que hem arribat fins aquí i encara no ens hem matat entre nosaltres. Ens vam mirar els uns als altres, i les unes als altres, als que el masclisme ha convertit en éssers irracionals, i no ens reconeixem com a ciutadans completament feliços i amants del diàleg i la pau social.





Per la resta, la generació que no ha lluitat per aquesta Llei Fonamental ens mira als més vells, amb menyspreu, perquè, a l'sembla, vam ser febles i covards durant l'anomenada Transició. I tot és un maleït embolic que l'actual classe política no fa més que embolicar i reconduir cap a un país ingovernable, per la senzilla raó, que està, ara mateix, pèssimament dirigit. Sense anar més lluny, aquests dies tres cartes de militars retirats d'alta graduació, ens ha descompost el cos i als de més edat ens ha recordat la nit de l'cop d'Estat de l'23 F, en què nuchos ho vam passar molt malament, i alguns , amb un guàrdia civil vigilant-pistola a la funda, vam pensar que acabaríem com aquells de l'36, d'una ban o de l'altre que van ser assassinats inmisericordemente.





Però, què hem après de les nostres barbaritats ?. Doncs, sembla que molt poc. Especialment aquells que s'insulten al Parlament o fabriquen Caixes B en els seus partits o col·loquen legions d'amics i companys en llocs on el sou segur i la prevaricació campen al seu aire i sobretot els populistes amb cor bolivarià i els milicos de llenguatge tavernari que segueixen erigint-se en els únics patriotes en una Pàtria que no els pertany. I per si fos poca tanta desgràcia, milers dels nostres companys de viatge volen la independència i dividir l'Estat en diversos trossos per així imposar als que no pensen com ells i no fa tant omplien els carrers al seu costat cridant "llibertat, amnistia i estatut d'autonomia ", repúbliques taifes sense altra raó que un supremacismo passat de moda i injust, un desmemòria preocupant i, com a conseqüència, un odi insuperable a tot l'espanyol i per lògica a les seves lleis, diguin el que diguin.





Quan redacto aquestes línies és 6 de Desembre i per això em permeto escriure'ls i no puc deixar d'acabar, en el meu cas, amb un Visca a la Llibertat per a totes i per a tots preses i presos inclosos i també, com no, amb un renovat ' Visca la Constitució! , M i Constitució, a la que desitjo llarga vida entre nosaltres i que serveixi com a millor mitjà per renovar els futurs textos que es creuen en aquest país.