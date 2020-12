La valentia del poble veneçolà i el paperot de Zapatero

S'han celebrat les eleccions a Veneçuela i un 70% de la seva població ha deixat la por als armaris del rebost buides de casa des de fa ja massa temps i no han acudit a dipositar el seu vot per demostrar el rebuig a l'actuar règim de dictador Maduro. Aquesta part majoritària de la ciutadania ha demostrat que no li tenen por al dictador que vol perpertuar la seva estirp a la figura del seu fill Nicolasin , un jove malcriat i que viu en l'opulència en contraposició a la fam que viu la resta de persones.













Tal és el tarannà del dictador Maduro que no ha tingut cap escrúpol en col·locar a la llista a la seva dona i el seu fill, el que vol dir que els dos són ja diputats. És la tònica d'un dictador on el representant i defensor a Espanya és Pablo Iglesias i el seu "equip". La seva dona Irene Montero, no només ha format part de la llista d'Unides Podem, en els primers llocs i per tant és diputada, sinó que s'ha imposat com a ministra. Això de les famílies en les dictadures és una cosa habitual, encara que estiguem al segle XXI hi ha coses que no canvien.





L' Unió Europea no ha reconegut el paupèrrim "triomf" de Maduro, a més dels EUA i altres països que han considerat els comicis com un frau. Les coses han de canviar, no és democràtic que amb aquest resultat segueixi insistint en governar. La comunitat internacional ha mostrat el seu total desacord amb les accions del dictador que compta com aliats a Rússia la Xina, l'Iran i Cuba, règims autoritaris i seudocomunistes. Hi ha un abans i un després a Veneçuela amb aquests resultats li agradin o no als bolivarians.





Mentre això succeeix, l'expresident espanyol, José Luís Rodríguez Zapatero, incomprensiblement continua defensant els resultats escandalosos i al propi Maduro mentre companys seus de partit com Felipe González o Josep Borrell, cap de la diplomàcia europea, condemnen la situació i no reconeixen els resultats. Resulta i increïble que tot un expresident de l'Espanya democràtica segueixi actuant de la manera que ho fa. El prestigi que tenia se l'ha dilapidat en aquests anys que porta assessorant i diuen que intermediant amb Maduro. Per què ho fa ?, per diners ?, això sembla. Quin exemple està donant als votants socialistes.





"El secret de la vida és l'honestedat i el joc net, si pots simular això, ho has aconseguit" deia Groucho Marx.





Quan Rodríguez Zapatero va deixar la política després de perdre les eleccions, podia viure tranquil·lament del seu sou d'ex president, però no era suficient i com gairebé tots els expresidents, va entrar a formar part del Consell d'Estat, el sou era de 100.000 euros anuals. Va renunciar al d'expresident perquè era inferior. Uns mesos després el va abandonar per presidir el Consell Assessor d'una ONG alemanya de promoció de la pau.





Cal recordar que Felipe González no va arribar a entrar al Consell d'Estat perquè es dedica als seus negocis. Mentre que José María Aznar si que va estar dos anys, però dos anys després va renunciar per seguir amb les seves empreses. Cosa que no va fer Zapatero fins a l'any 2015- de manera provisional- quan va ser fitxat per presidir la fundació Institut fòrum Cultural Diplomacy, que li permet també ser lobbista com alguns dels seus excompanys i amics, l'exministre d'exteriors Moratinos i Bono, a més d'altres. L'ésser president o ministre comporta unes relacions que després alguns utilitzen per als seus treballs i en aquesta situació es troben polítics de tots els partits.





Zapatero ha deixat enrere aquesta imatge de "Bambi", amb mirada dolça fins ingènua i el seu somriure "bonachón" i fins i tot s'ha oblidat d'algunes de les seves aportacions que han millorat la vida dels espanyols. Però des que en plena crisi econòmica va parlar de brots verds va significar la fi del seu govern i la seva imatge va quedar bastant tocada. Ara, "el Bambi" s'ha convertit en un tauró on la seva presa són els diners, sense importar-li d'on ve i a costa de què ho aconsegueix. Al final, com deia Quevedo "Poderoso caballero es Don Dinero". Així que Zapatero, sovint paperot estàs fent.