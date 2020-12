'Zapatero' a les teves sabates

És el titular que ens antecedeix un molt vell refrany d'allà pel segle IV AC que procedeix d'una anècdota protagonitzada per un imprudent sabater i el pintor grec Apel·les que va ser qui va manar a l'arregla-sabates que deixés de fer comentaris aliens al seu ofici i que s'ocupés del que realment entenia, les sabates. La disputa tenia a veure amb les crítiques 'zapateriles' a una sabata acabada de pintar en un fresc de pintor.









Avui el refrany ve a el pèl, no perquè un altre Zapatero expresident del Govern d'Espanya es digui d'aquesta manera, sinó, més aviat, per haver provocat -- aquest molt superficial polític -- una altra d'aquestes polèmiques que li són pròpies, l'última , en què s'ha mostrat favorable a el reconeixement o algun tipus de comentari favorable dels governs europeus al Règim veneçolà de Nicolás Maduro després de conèixer les escandaloses xifres de les votacions a Veneçuela on, més del 70 per cent dels veneçolans s'han abstingut. Així han mostrat la seva repulsa a el règim que els governa i també els assassina impunement, en una xifra esgarrifosa de 18.000 morts confirmats per diversos organismes internacionals entre ells l'OEA, que també denuncia més de 15.500 detencions il·legals.





Que a Rodríguez Zapatero li sembli justificable que calgui cedir davant els tirans bolivarians, perquè una postura de fermesa democràtica, no s'avança gairebé res en la causa per la llibertat de el poble veneçolà; i que és millor deixar de fer-se el dur, que rima amb Maduro, per aconseguir alguna cosa, és d'una simplicitat lamentable que causaria hilaritat si el subjecte que la predica ho expliqués amb aquests termes en un ple de Parlament europeu a Brussel·les. ¿I per això tants viatges a la Conca de l'Orinoco, Zapatero ?. Per cert per què no ens refresca la memòria de com i qui finança semblant dispendi i sobretot, que cobra vostè. Per aquest tan heroic esforç?





Si la llibertat del líder de l'oposició Leopoldo Lopez s'atorgava recentment per evitar que aquest bon senyor els fes suar tinta als sàtrapes bolivarians en plenes eleccions legislatives - perquè tancat amb la seva família a l'Ambaixada d'Espanya donava molt mala imatge -. de res els ha servit deixar-lo anar, perquè la gent no s'ha deixat enganyar i molt menys al nostre país, on només el partit comunista, i per descomptat diversos membres podemites de Govern que estan callats com mules han seguit les aromes de llibertat de quatre enormes democràcies, com ho són Rússia, la Xina, l'Iran i l'Illa de Cuba per celebrar la minsa minoria obtinguda a les urnes ... ..Vostés ja m'entenen.





Zapatero com el de l'anunci del torró, torni a casa per Nadal i dediqui, per exemple, a la lluita contra el masclisme, que en aquest camp queda molt a fer encara, Aquí es trobarà a gust perquè entre les espanyoles progressistes té encara una certa credibilitat guanyada en justa llei. Possiblement amb aquest tema no guanyi, és a dir, tants diners com intermediant a Veneçuela, però ens farà a tots un favor ja que amb el seu retorn la vicepresidenta consort i també ministra de la Igualtat hauria de dedicar-se a altres menesters més transcendents. A ella, en cas d'acceptar, també caldria aplicar-li la realitat inexcusable que es dedueix del 'Zapatero' a les teves sabates que tan malament li deixa el cos quan l'hi recorden. Però aquest és un altre cantar.