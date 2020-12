El PP ha reconegut el seu benefici il·lícit en l'assumpte de la trama de corrupció Gürtel. En conseqüència ha dipositat 245.492,8 euros que el tribunal ha jutjat que havia de restituir per rebre fons públics finançats pel grup d'empreses de Francisco Correa, capitost de la trama. Benvinguda sigui la decisió judicial que no deixa de ser un petit apunt en la bona direcció d'evitar la corrupció sense restitució. Aquesta és una pràctica que genera desconfiança en la ciutadania i que estén un fosc escepticisme sobre la capacitat de justícia social en les nostres democràcies.





Ja en el seu moment el Tribunal Suprem va avalar l'existència d'una 'Caixa B' al Partit Popular. El mateix Francisco Correa va confessar que va cobrar comissions d'empresaris i que els diners se'ls repartia amb l'extresorer de PP, Luis Bárcenas. Així el PP hauria obtingut diners extres per al finançament de les seves activitats o, fins i tot, per repartir-ho entre alguns dels seus dirigents. D'acord a les pròpies paraules del capitost de la 'Gürtel': "Jo estava més temps a Gènova [seu del Partit Popular] que en el meu propi despatx. Era la meva casa, anem"





Després de celebrades el 1979 les primeres eleccions municipals després del franquisme es van deslligar les baralles internes en els partits per ocupar les regidories d'urbanisme, aquelles més propícies als rentades de les requalificacions urbanístiques i a les generoses mossegades de promotors i comissionistes. Com va ser possible que alguns regidors que havien deixat els seus modestos llocs de treball com torners o oficinistes, posem per cas, passegessin amb els seus haigues els carrers dels seus municipis a terme dels seus mandats com a responsables polítics de l'urbanisme? Alguns han arribat a justificar les seves conductes en la recaptació de diners per als seus partits, encara que part de les seves mossegades acabessin en els seus comptes bancaris.





Els últims avatars relatius als casos de corrupció prossegueixen les pràctiques de murrieria institucional com a publicades entre 1988 i 1990, quan el PSOE, per mediació de les empreses tapadores Filesa, Malesa i Time-Export, va obtenir considerables quantitats de diners en concepte d'estudis de assessorament per destacats bancs i empreses, els quals mai van arribar a materialitzar-se. Va ser aquest el primer el primer cas documentat de finançament il·legal d'un partit polític, per una quantitat equivalent a uns 18 milions d'euros actuals. El cas AVE va ser una altra corruptela de l'època relacionada amb l'anterior, pel cobrament de comissions il·legals per l'adjudicació de les obres de l'AVE Madrid-Sevilla. Una de les condemnades va ser Aída Álvarez, responsable de finances del PSOE. El meu col·lega Carles Ramió de la Universitat Pompeu Fabra ha dedicat anys d'investigació i reflexió respecte a això temes en el que afecta la renovació de la funció pública a Espanya .





Més enllà de l'actuació, sovint lenta i tèbia de la justícia, es fa necessari per a la higiene democràtica d'un país que, en el suposat cas de robatori de diners públics, els culpables tornin el furtat. Fa uns anys es va produir a Itàlia un cas de corrupció que va implicar a un dirigent d'un partit menor que havia rebut ingents quantitats de diners públics, i que ell havia camuflat en benefici propi. Amb tals guanys l'implicat va incrementar el seu patrimoni personal amb la compra d'un luxós apartament, no lluny d'on va estar enterrat durant decennis Alfons XIII a l'Església dels Espanyols a la via Monserrato de Roma. En una arrencada de 'penediment', Luigi Lusi , exmilitant del Partit Comunista Italià i administrador del partit La Margherita integrat en la coalició electoral de L'Ulivo, es va mostrar "disposat" a negociar una rebaixa del seu peculi personal, encara que mantenint la seva apartament amb vistes al centre de la Ciutat Eterna.





El murri tresorer de la formació liderada per Francesco Rutelli, exalcalde de Roma, havia enginyat 1 sistema pel qual va arribar a amagar des de 2002 un quantitat de fins a 25 milions d'euros procedents dels fons que posen a disposició dels partits polítics els contribuents italians, segons la seva implantació electoral. Els diners de 'anada i tornada' transferits a societats interposades al Canadà van engrossir un substancial patrimoni familiar en què va participar activament la seva esposa. Lusi va ser condemnat a 7 anys de reclusió i, encara que han estat confiscades per les autoritats italianes unes propietats per valor de 9 milions d'euros, s'ha perdut fins ara el rastre del 'tesorito' restant de 16 milions.





La Cort de Cassació italiana va confirmar al desembre de 2017 la condemna de 7 anys de reclusió de Lusi, en l'apel·lació a una sentència d'un Tribunal de Roma de 2014 . No van transcórrer dos anys perquè l'extresorer abandonés la presó al setembre de 2019, sent encomanada la seva custòdia a la Càritas de Roma per fer tasques socials amb un estipendi mensual de 1.600 euros (sic). Trobaran els nostres lectors algun semblança amb els casos destapats per la Gürtel i algun dels seus més mediàtics protagonistes? El temps dirà, encara que la percepció pública, com succeeix a Itàlia, s'haurà dissipat en un mar d'impunitat.





Coneixen vostès el cas d'algun representant polític espanyol que tan sols hagi proposat un quitament en la reparació dinerària de les seves malifetes després de ser condemnat? A més de la devolució de diners robats als contribuents pels corruptes confessos, els media bé farien en generalitzar la seva indispensable tasca d'informació mostrant els casos d'enriquiment visible i escabrós d'alguns polítics. No són pocs els casos d'assalariats que, després del seu pas per les institucions com a representants ciutadans, s'han convertit en milionaris fent ostentació de signes externs de riquesa i provocant la creença 'tot val en la política', o 'jo em fet polític per forrar-me '. Els efectes d'aquests comportaments són tòxics i, per tant, necessiten exposar-se a la llum pública.





Afortunadament hi ha periodistes que no desisteixen en fer desemmascarar als farsants. El Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació ( ICIJ , en el seu acrònim en anglès) és un col·lectiu de periodistes que en més de 70 països busquen desenterrar delictes internacionals, corrupció i abusos de poder. Donem suport la seva tasca d'higiene informativa difonent la seva troballes i tasques d'investigació, com ja va succeir amb els Papers de Panamà . L'alternativa a la corrupció sense restitució és un missatge a les generacions joves que robar diners públics és part del joc polític. I és que els cràpules fins gallegen d'haver-se anat de 'rositas'.









