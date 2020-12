Pobles d'Abya Yala cap a la Plurinacionalitat

A San Benito, Cochabamba, Bolívia, entre el 18 i 19 de desembre, 2020, es reuneixen diferents pobles d'Abya Yala per debatre i consensuar idees i accions per fer front al neocolonialisme extern que pateix la regió, però també superar el colonialisme intern que imprimeixen diferents estats nacions sobre els pobles.









Quina és la diferència d'aquesta trobada en relació a altres?

Durant l'anomenada dècada de governs progressistes d'Amèrica Llatina, diferents esforços d'integració entre pobles i moviments antiimperials es van suscitar promoguts pels diferents governs d'esquerra. Aquesta vegada, són les organitzacions i pobles indígenes els que van convocar i participaran, al costat de moviments socials.





Els anteriors esforços d'articulació entre pobles van estar condicionats per les categories colonials d'Estat nació. Eren bolivians, peruans, mexicans, argentins, xilens ... qui s'ajuntaven. Ara, pel que sembla, es reuneixen quítxues, aimares, maputxes, guaranís, maies, mixteques .... Ara, en aquesta reunió, pel que sembla, prevaldran les filosofies originàries enfront de la filosofia política Occidental.





En paraules de Fernando Huanacuni, integrant de l'equip organitzador de l'esdeveniment: "És sota les cosmovisions dels nostres pobles, amb la finalitat de superar les fronteres i fragmentació entre pobles imposat pels estats nacions".





Tradicionalment les trobades a Amèrica Llatina eren promoguts sota o pels estats nacions. Ara, la trobada plurinacional és en contra l'Estat Nació i contra els seus diferents mecanisme de dominació extern i intern.





Què els motiva o reuneix els pobles de Abya Yala?

Tots els pobles indígenes o no que van a la Trobada de Cochabamba comparteixen la condició de subalterns i despullats pels estats, empreses i imperis.





Des d'aquesta condició existencial compartida somien i busquen consensuar pensaments, sentiments i accions simultanis per fer front al sagnant saqueig neoliberal, a el bicentenari despulla constant que pateixen per part dels estats nacionals. I, sobretot, sobre la base dels limitats esforços plurinacionals empresos pels pobles de Bolívia, busquen transitar de ser subjectes culturals a la condició de ser subjectes sociopolítics en els seus respectius territoris.





Plurinacionalitat com paraigües conceptual

Els estats nacionals, des de finals de l'any passat segle, amb la finalitat de pintar-democràtics, van impulsar el folklorisme multiculturalista mitjançant les seves polítiques públiques.





Així, va néixer la "competència entre països" per mostrar qui era més colorit i pluricultural ... Van néixer els subjectes, líders / es indígenes, acadèmiques culturalistes ... promoguts per les agències o ONG .... Fins hi va haver Premi Nobel.





La plurinacional, que és un concepte polític, planteja la necessitat de debatre i crear estats i comunitats polítiques amb la participació decisiva de tots els pobles, mitjançant la redacció de noves constitucions polítiques, noves institucions sota les filosofies diverses dels pobles.





La plurinacional no és únicament reconeixement de drets per part d'una entitat mestissa, criolla o indígena. És l'aposta per superar els horitzons del fallit desenvolupament sostenible i avançar cap al Bon Viure, on els drets / dignitat ja no siguin únicament per humans, sinó per a tot integrant de la comunitat còsmica.





La plurinacionalitat, pel que sembla, subvertirà als bicentenaris estats nacions que no van poder quallar per les seves contradiccions internes i per les ingerències externes.