Detectada una estranya senyal des de l'estrella Pròxima Centauri

Astrònoms del projecte Breakthrough Listen s'han detectat emissions de ràdio a prop de l'estrella nana vermella Propera Centauri, que és el sistema estel·lar més proper al nostre planeta, a només 4.2 anys llum de distància i que té dos planetes, un d'ells bastant propici per al desenvolupament de vida. Aquest exoplaneta es denomina Propera b, aquest és una mica més massiu que la Terra i orbita a la zona habitable al voltant de la seva estrella, on la temperatura és adequada perquè hi hagi aigua líquida en la seva superfície. Encara que el senyal encara no està clar que provingui d'aquí com veurem més endavant.





Breakthrough Listen és el programa d'investigació científica més gran de la història amb l'objectiu de trobar evidència de civilitzacions més enllà de la Terra. L'abast i el poder de la recerca es troben en una escala sense precedents. El programa inclou un estudi de les 1.000.000 d'estrelles més properes a la Terra. Escaneja el centre de la nostra galàxia i tot el pla galàctic. Més enllà de la Via Làctia, escolta els missatges de les 100 galàxies més properes a la nostra.





Impressió artística de l'exoplaneta Propera b, crèdits: ESO / M. Kornmesser





El senyal va ser captada pel radiotelescopi Parkes de 64 metres a Sydney (Austràlia) que utilitzen entre altres projectes per a una recerca exhaustiva de senyals de possibles civilitzacions extraterrestres mitjançant ràdio, realitzat per la Universitat de Califòrnia a Berkeley.





Radiotelescopi Parkes, també anomenat el "plat"





El senyal detectada varia lleugerament en freqüència, oscil·lant cap amunt i cap avall amb el que no prové d'una antena de la Terra. Això la converteix en un senyal no terrestre per definició, però encara no ho certifica com a tal, de fet, podria ser un senyal de telemetria d'un satèl·lit en òrbita. El moviment orbital d'aquests satèl·lits fa que la freqüència de les seves transmissions augmentin i disminueixin, hi ha més de 2700 satèl·lits en funcionament al voltant del nostre planeta amb el que de casualitat podria ser un d'ells. Aquesta enorme allau d'informació provinent del maquinari de satèl·lits que es troba a només uns centenars de quilòmetres de la superfície interfereix en gran part en l'espectre de ràdio que se sol detectar.





Si no és un senyal de satèl·lit altra possibilitat és que el senyal en realitat provingui d'alguna cosa darrere de Propera Centauri que, simplement, s'alinea amb ell. Això seria molt interessant, ja que els senyals de ràdio naturals (del tipus produït pels quàsars o púlsars) no són de banda estreta, és a dir que no es limiten a un petit rang de freqüències, i aquest senyal podria estar-ho.





Una altra opció més en aquesta llista és la possibilitat que el trobat siguin simplement emissions naturals de ràdio d'un món que té un fort camp magnètic potser hi ha un planeta gegant i amb un enorme camp magnètic orbitant a Propera Centauri que encara no s'ha detectat . Tot i que aquests mons no donen un senyal tan forta com la detectada és una altra possibilitat.





Fins i tot i això seria una mica trist la veritat sempre hi ha la possibilitat que el senyal realment sigui local, molt propera com per l'exemple ja va passar que un forn de microones a la sala de descans del radiotelescopi Parkes va causar una considerable consternació fa cinc anys, quan va produir senyals que suggerien que alguna cosa notable estava succeint en el cosmos distant, quan en realitat, era només algú escalfant el seu petit i saborós dinar.





Per tant hi ha diverses possibles explicacions de l'origen d'aquest senyal. Però mentre seguim sense saber-ho amb certesa, hem de seguir considerant viable la hipòtesi extraterrestre; després de tot, qualsevol detecció de SETI serà arriscada quan la detectem per primera vegada amb el que per estar segurs i aplicar el mètode científic correctament aquest senyal l'haurien de tornar a detectar, tant per aquest radiotelescopi com per altres, un cop aconseguit això podrem començar a il·lusionar-nos amb que hem trobat potser ... senyals d'un altre món.